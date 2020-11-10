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Руководство туберкулезной больницы, где медсестры жестоко обращались с ребенком, ждет проверка

Власти рассказали о своей реакции на инцидент с ребенком в больнице (одним увольнением медсестры не обойдется)

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Об инциденте стало известно благодаря пациентке, которая сняла жестокое обращение с ребенком на видео

Об инциденте стало известно благодаря пациентке, которая сняла жестокое обращение с ребенком на видео

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Минздрав проверит руководителей туберкулезной больницы в Новосибирске

Министр здравоохранения Новосибирской области прокомментировал инцидент в детской туберкулезной больнице, где было зафиксировано два случая жестокого обращения с детьми.

— Сейчас работает комиссия, мы разбираем все причины, которые могли привести к появлению такого видео, поведению персонала. Хотим наметить пути развития, что сделать в этой больнице. Есть много моментов, на которые надо обратить внимание. Здесь оценивается не только работа среднего персонала, который был запечатлен на видео. Это работа руководителей, которые допустили то, что произошло. Поэтому дадим оценку и руководству этой больницы, главной медсестре, — сообщил Константин Хальзов во время брифинга 10 ноября.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В больнице, по словам министра, сейчас проводится расследование.

Видео, на котором медсестра тащит ребенка за волосы, появилось в Сети 6 ноября. Следователи сразу же начали проверку. Позже против сотрудницы возбудили уголовное дело. В тот же день стало известно, что другая медсестра этой больницы замахивалась на шестилетнего мальчика. 10 ноября Следственный комитет возбудил второе уголовное дело из-за жестокости медсестры.

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