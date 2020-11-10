Руководство туберкулезной больницы, где медсестры жестоко обращались с ребенком, ждет проверка

Министр здравоохранения Новосибирской области прокомментировал инцидент в детской туберкулезной больнице, где было зафиксировано два случая жестокого обращения с детьми.



— Сейчас работает комиссия, мы разбираем все причины, которые могли привести к появлению такого видео, поведению персонала. Хотим наметить пути развития, что сделать в этой больнице. Есть много моментов, на которые надо обратить внимание. Здесь оценивается не только работа среднего персонала, который был запечатлен на видео. Это работа руководителей, которые допустили то, что произошло. Поэтому дадим оценку и руководству этой больницы, главной медсестре, — сообщил Константин Хальзов во время брифинга 10 ноября.