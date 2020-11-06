Второй случай: в палате, где медсестра таскала девочку за волосы, пострадал еще один ребенок

Второй случай жестокого обращения с ребенком в больнице Новосибирска
Появилось второе видео жестокого обращения с ребенком из той же палаты туберкулезной больницы, где медсестра таскала девочку за волосы.
По словам очевидицы и автора обеих видеозаписей Ирины, второй случай произошел на несколько дней раньше первого.
— Это были другие дни. Они же [персонал]. Второй случай — это, кажется до первого было. Либо первое, либо второе, либо третье число. Я не знаю, кто это. Я ее больше тоже не видела. Она наругала детей. Не знаю точно, первой девочке что-то она сделала или нет. А второго она толкнула, — рассказала корреспонденту НГС Ирина.
На кадрах видно, что в детскую палату заходит другой медицинский работник. Сначала она подходит к одному ребенку, после чего слышен громкий хлопок. А затем к мальчику, которого пытается ударить ладонью.
Автор: Ирина
В пресс-службе СКР по Новосибирской области сообщили, что в ходе следствия данному факту будет дана оценка.
Ранее против медсестры, которая таскала девочку за волосы, было возбуждено уголовное дело.