Второй случай: в палате, где медсестра таскала девочку за волосы, пострадал еще один ребенок

Появилось второе видео жестокого обращения с ребенком из той же палаты туберкулезной больницы, где медсестра таскала девочку за волосы.

По словам очевидицы и автора обеих видеозаписей Ирины, второй случай произошел на несколько дней раньше первого.

— Это были другие дни. Они же [персонал]. Второй случай — это, кажется до первого было. Либо первое, либо второе, либо третье число. Я не знаю, кто это. Я ее больше тоже не видела. Она наругала детей. Не знаю точно, первой девочке что-то она сделала или нет. А второго она толкнула, — рассказала корреспонденту НГС Ирина.