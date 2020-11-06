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Тема дняМедсестра жестоко обращалась с ребенком в больнице

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Второй случай: в палате, где медсестра таскала девочку за волосы, пострадал еще один ребенок

Очевидица вела съемку несколько дней

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Женщина пытается ударить мальчика ладонью

Женщина пытается ударить мальчика ладонью

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Второй случай жестокого обращения с ребенком в больнице Новосибирска

Появилось второе видео жестокого обращения с ребенком из той же палаты туберкулезной больницы, где медсестра таскала девочку за волосы.

По словам очевидицы и автора обеих видеозаписей Ирины, второй случай произошел на несколько дней раньше первого.

— Это были другие дни. Они же [персонал]. Второй случай — это, кажется до первого было. Либо первое, либо второе, либо третье число. Я не знаю, кто это. Я ее больше тоже не видела. Она наругала детей. Не знаю точно, первой девочке что-то она сделала или нет. А второго она толкнула, — рассказала корреспонденту НГС Ирина.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На кадрах видно, что в детскую палату заходит другой медицинский работник. Сначала она подходит к одному ребенку, после чего слышен громкий хлопок. А затем к мальчику, которого пытается ударить ладонью.

В пресс-службе СКР по Новосибирской области сообщили, что в ходе следствия данному факту будет дана оценка.

Ранее против медсестры, которая таскала девочку за волосы, было возбуждено уголовное дело.

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жестокое обращение с детьми
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