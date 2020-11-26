Били детей за то, что не спали в сон-час: жестоким медсестрам из новосибирской больницы предъявили обвинение

Двоих медсестер туберкулезной больницы обвинили в жестоком обращении с детьми
Двум медсестрам новосибирской туберкулезной больницы предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми.
— Следствием установлено, что 2 ноября 2020 года в утреннее время 35-летняя медицинская сестра находилась в палате вместе с малолетней пациенткой. Поскольку ребенок проснулся и встал с кровати до подъема, медицинская сестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня. Однако вместо того чтобы уложить последнего спать, она с силой схватила его рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу, причинив малолетней физическую боль и страдания, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Через день, 4 ноября, когда девочка вновь проснулась во время тихого часа, медсестра схватила ее за волосы и кинула на кровать.
Обвинение также предъявили другой сотруднице этой больницы. 3 ноября 55-летняя медсестра увидела, что мальчик не спит во время тихого часа, подошла к нему и ударила ладонью по спине.
Женщинам предъявлено обвинение в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей работником медорганизации, который обязан осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением (
Видео, на котором запечатлено, как медсестра поднимает ребенка за волосы, опубликовали в начале ноября. Вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик. После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили.