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Били детей за то, что не спали в сон-час: жестоким медсестрам из новосибирской больницы предъявили обвинение

Также следователи ведут дело в отношении руководства больницы

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Медсестра поднимала девочку за волосы

Медсестра поднимала девочку за волосы

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Двоих медсестер туберкулезной больницы обвинили в жестоком обращении с детьми

Двум медсестрам новосибирской туберкулезной больницы предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми.

— Следствием установлено, что 2 ноября 2020 года в утреннее время 35-летняя медицинская сестра находилась в палате вместе с малолетней пациенткой. Поскольку ребенок проснулся и встал с кровати до подъема, медицинская сестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня. Однако вместо того чтобы уложить последнего спать, она с силой схватила его рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу, причинив малолетней физическую боль и страдания, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Через день, 4 ноября, когда девочка вновь проснулась во время тихого часа, медсестра схватила ее за волосы и кинула на кровать.

Обвинение также предъявили другой сотруднице этой больницы. 3 ноября 55-летняя медсестра увидела, что мальчик не спит во время тихого часа, подошла к нему и ударила ладонью по спине.

Женщинам предъявлено обвинение в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей работником медорганизации, который обязан осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ). В отношении руководства больницы идет расследование дела по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Видео, на котором запечатлено, как медсестра поднимает ребенка за волосы, опубликовали в начале ноября. Вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик. После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили.

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