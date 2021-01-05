«Претензий мама не имела». Минтруда рассказало о результатах проверки скандального детского интерната в Ояше

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области провело проверку в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Ранее родственница одного из воспитанников сообщила о его ужасном состоянии здоровья после выписки из учреждения — на теле 18-летнего Матвея обнаружились ссадины и кровоподтеки, а сам он был истощен.



— В ходе проверки изучены материалы, касающиеся соблюдения в учреждении установленных правил содержания детей, их питания, организации реабилитационного процесса, обеспечения безопасности пребывания детей в учреждении. Проведен опрос сотрудников, проверена документация, состояние материальной базы и данные системы видеонаблюдения, — сообщили в министерстве.

