«Претензий мама не имела». Минтруда рассказало о результатах проверки скандального детского интерната в Ояше

В Минтруда рассказали о результатах проверки детского интерната в Ояше
Министерство труда и соцразвития Новосибирской области провело проверку в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Ранее родственница одного из воспитанников сообщила о его ужасном состоянии здоровья после выписки из учреждения — на теле
— В ходе проверки изучены материалы, касающиеся соблюдения в учреждении установленных правил содержания детей, их питания, организации реабилитационного процесса, обеспечения безопасности пребывания детей в учреждении. Проведен опрос сотрудников, проверена документация, состояние материальной базы и данные системы видеонаблюдения, — сообщили в министерстве.
Также проверка проводилась в отделе опеки и попечительства администрации Тогучинского района Новосибирской области. Представители Минтруда устанавливали, насколько правомерно было решение поместить юношу в детское учреждение.
— При передаче ребенка матери 29.12.2020 она была подробно проинформирована о проведенных с ним профилактических мероприятиях и их результате, состоянии его здоровья на момент передачи. Претензий мама не имела, что подтверждается записями в «Журнале осмотра детей при передаче родителям», — говорится в сообщении министерства.
Там же уточняется, что до завершения проверки, начатой Следственным комитетом, преждевременно делать выводы о действиях руководства и персонала учреждения.
Тем временем родители начали массово вывозить детей из этого интерната.