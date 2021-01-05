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«Претензий мама не имела». Минтруда рассказало о результатах проверки скандального детского интерната в Ояше

Ранее родственница одного из воспитанников пожаловалась на жестокое обращение

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Тетя пострадавшего подростка подозревает, что в интернате с ним жестоко обращались, — сейчас следком проверяет учреждение

Тетя пострадавшего подростка подозревает, что в интернате с ним жестоко обращались, — сейчас следком проверяет учреждение

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В Минтруда рассказали о результатах проверки детского интерната в Ояше

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области провело проверку в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Ранее родственница одного из воспитанников сообщила о его ужасном состоянии здоровья после выписки из учреждения — на теле 18-летнего Матвея обнаружились ссадины и кровоподтеки, а сам он был истощен.

— В ходе проверки изучены материалы, касающиеся соблюдения в учреждении установленных правил содержания детей, их питания, организации реабилитационного процесса, обеспечения безопасности пребывания детей в учреждении. Проведен опрос сотрудников, проверена документация, состояние материальной базы и данные системы видеонаблюдения, — сообщили в министерстве.

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Также проверка проводилась в отделе опеки и попечительства администрации Тогучинского района Новосибирской области. Представители Минтруда устанавливали, насколько правомерно было решение поместить юношу в детское учреждение.

— При передаче ребенка матери 29.12.2020 она была подробно проинформирована о проведенных с ним профилактических мероприятиях и их результате, состоянии его здоровья на момент передачи. Претензий мама не имела, что подтверждается записями в «Журнале осмотра детей при передаче родителям», — говорится в сообщении министерства.

Там же уточняется, что до завершения проверки, начатой Следственным комитетом, преждевременно делать выводы о действиях руководства и персонала учреждения.

Тем временем родители начали массово вывозить детей из этого интерната.

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детиинтернатумственная отсталость
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