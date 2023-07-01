Лесная вода и чеканная монета: едем в Сузун — игрушечный поселок, где по главным улицам бегают волки

К концу XIX века затраты на выплавку меди на заводе стали возрастать из-за истощения запасов руд в Колывано-Воскресенском горном округе и вырубки лесов в окрестностях Сузуна. В 1889 году Алтайский горный совет в Барнауле принял решение о закрытии завода. Но несмотря на это, завод продолжал функционировать до начала Первой мировой войны.



Сегодня монетный двор является основной достопримечательностью Сузуна. В музейном комплексе выставлены образцы монет и медных слитков, сохранившиеся фрагменты деревянных конструкций тех лет. Каждый желающий может отчеканить себе монетку на счастье. Увы, нам не повезло — в день нашего приезда музей был закрыт.