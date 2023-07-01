Лесная вода и чеканная монета: едем в Сузун — игрушечный поселок, где по главным улицам бегают волки

Рабочий поселок Сузун находится в 150 км от Новосибирска. Чистый, ухоженный — как игрушечный. Обойти его можно за один день, а центр и вовсе за три часа. Население 15 тысяч человек — все друг друга знают. На чужаков местные смотрят с любопытством и подозрением: «Не наши... Что хотите?», на вопросы отвечают неохотно, посылая за ответами в музей. Главная достопримечательность — монетный двор, где стоит памятник сибирской монете. Корреспонденты НГС прогулялись по Сузуну, заглянули в недавно построенный парк, в необычный канцелярский магазин и узнали шокирующую новость.
Немного истории
Название поселок получил от протекающей речки Нижний Сузун (приток Оби). Само слово «сузун» пришло из тюркского языка, по одной из версий его значение определяется как «длинная растянутая река». Вторая версия — название реки произошло от слов су (тюрк. — вода) и зун (тюрк. — лесная, зеленая). В буквальном смысле — лесная вода или зеленая вода.
Основан поселок по указу Екатерины II от 7 ноября 1763 года из-за необходимости начать чеканку монет на территории Сибири. Несмотря на то, что в отдельных источниках датой основания Сузуна указан 1765 год, официальной датой считается 20 января 1764 года, когда начальник Колывано-Воскресенских заводов А. И. Порошин подписал приказ об определении места для постройки медеплавильного завода.
Монетный завод
Перевозка меди, добываемая в окрестностях города Колывань, обходилась очень дорого, оттого было принято решение о строительстве завода. Сначала плавили медь, через четыре года началась выплавка серебряных руд, позже — железа. Специально для нужд завода была построена плотина — она существует до сих пор. В 1766 году при заводе начал чеканку монет Сузунский монетный двор, который работал с 1766-го по 1847 год.
К концу XIX века затраты на выплавку меди на заводе стали возрастать из-за истощения запасов руд в Колывано-Воскресенском горном округе и вырубки лесов в окрестностях Сузуна. В 1889 году Алтайский горный совет в Барнауле принял решение о закрытии завода. Но несмотря на это, завод продолжал функционировать до начала Первой мировой войны.
Сегодня монетный двор является основной достопримечательностью Сузуна. В музейном комплексе выставлены образцы монет и медных слитков, сохранившиеся фрагменты деревянных конструкций тех лет. Каждый желающий может отчеканить себе монетку на счастье. Увы, нам не повезло — в день нашего приезда музей был закрыт.
Прогуляемся?
Добраться до Сузуна можно несколькими способами: самый простой — на машине. В среднем поездка займет около 2–2,5 часа.
На автобусе от Главного автовокзала или от Новосибирска-Главного вы доберетесь до места примерно за 4 часа, ходит этот транспорт с интервалом в 1–2 часа, между утренним и дневным рейсами перерыв 3,5 часа. Стоимость билета 795 рублей.
В Сузуне есть и железнодорожный вокзал, но поезда ходят в Сузун не каждый день, а лишь несколько раз в неделю. Время в пути — 6 часов, при этом прямых рейсов от Новосибирска-Главного нет, только с пересадками в Бердске, Искитиме или Черепаново. Стоимость билета начинается от 512 рублей.
Мы добрались до Сузуна на машине, приехали сразу в центр городка. Главная улица — разумеется, Ленина. С нее мы начали прогулочный маршрут. Вдоль расположились одинаковые трехэтажные дома, напротив — аккуратные лавочки, фонари (ни одного разбитого). Видно, что улицу благоустроили совсем недавно.
Редкие прохожие неспешно идут по своим делам — кажется, что время в Сузуне течет медленнее. Никто никуда не торопится, каждый занимается своим делом.
— Я не помню, когда последний раз гуляла по центру. Постоянно занята домашними делами: стирка, глажка, уборка, дети. Если куда нужно — мы в машину сели, туда и обратно. Недавно дочь попросила сводить ее в кафе, а я даже не знаю, что у нас есть, только «Теремок», — поделилась местная жительница Ольга Николаевна.
Решив разобраться, как обстоят дела с общепитом, мы отправились на поиски местных заведений. Кафе «Галатея» — что-то вроде местного банкетного зала. Если хочется отметить свадьбу или день рождения — вам сюда. Для школьников здесь проводят выпускные балы.
Правда, со статусом банкетного зала согласны не все.
— К нам на обед приходят, столовая у нас, — сухо сказала местная сотрудница.
«Галатея» — первое заведение общественного питания, которое заработало в Сузуне. Некоторые местные называют столовую рестораном. Существует она преимущественно за счет круглосуточной гостиницы, расположенной в этом же здании. В среднем обед в «Галатее» обойдется вам в 150 рублей: первое, второе и компот.
Еще одна точка общепита — заведение класса люкс «Вкус Востока». Деревянный интерьер и посадочные места в отдельных кабинках. В баре поработали над интерьером, правда, непонятно, что хотел сказать декоратор: бурная смесь с намеком на роскошь.
Судя по всему, гости ресторана — люди приезжие. Местные за такие деньги здесь есть не станут — средний чек 700–1000 рублей. На входе в туалет висит угрожающая табличка: «Штраф 500 рублей!!!» для хитрецов, которые решили воспользоваться уборной и ничего не заказать.
Деревянное здание на старорусский манер оказалось двухэтажным канцелярским магазином «Сказка». Как нам рассказал продавец, раньше это был обычный жилой дом, который потом выставили на продажу. Новый владелец решил открыть в нем магазин — так «Сказка» постепенно обросла пристройками и вторым этажом. Сейчас это самый крупный в поселке магазин канцелярии и товаров для творчества с вполне приемлемыми ценами.
— В Сузуне живут очень творческие люди. Много художников, рукоделов: кто-то вяжет, кто-то создает украшения из бисера. Рядом детская школа творчества — закупают у нас глину для поделок. С близлежащих поселков люди приезжают, — гордо рассказывает продавщица Анастасия.
На начало XX века в поселке Сузун уже располагались деревянная церковь, 2 часовни, горнозаводская и церковно-приходская школы, больница, хлебозапасный магазин, 3 оптовых винных склада, около 25 торговых лавок, 662 жилых дома, из которых 370 принадлежало крестьянам, а 292 — представителям других сословий.
Сегодня большая часть населения в Сузуне живет в частных домах и посвящает огромное количество времени домашнему хозяйству.
Постепенно появляются и новые дома — не выше трех этажей, так как местность в Сузуне болотистая.
В поселке есть три школы, одна коррекционная, детский сад. Есть больница и роддом, аптеки, супермаркеты.
Интересно, что в сузунских школах много молодых учителей — выпускники по окончании университетов возвращаются в родные места, чтобы учить молодое поколение.
— Поселок маленький, но уютный. У нас чисто, спокойно, хорошо живем, всё необходимое есть, — говорит Евдокия. — Пять музеев у нас. Очень интересно: я детей соберу, своих, соседских, и мы идем, нам нравится.
Местные рассказывают нам последние новости, которые взбудоражили весь поселок: по центральным улицам бегают волки. Историю можно было бы назвать байкой, если бы не фотографии и рассказы очевидцев, которые видели диких животных своими глазами.
— Вчера дети отмечали выпускной, один пробегал мимо, прямо около «Марии-Ра», — охотно рассказывает Мария.
Если верить истории женщины, то всё началось с того, что один из местных жителей решил разводить их у себя дома, чтобы потом создать зоопарк, но затея провалилась. Нам волки не встретились, а вот в новостные сводки потом всё же попали.
Несмотря на небольшую территорию, в Сузуне хорошо развит общественный транспорт. Много остановок, ходят маршрутки и автобусы.
В 2021 году для сузунцев построили парк, назвали «Гагаринским». Внешне он напоминает новосибирский Заельцовский, только с меньшим количеством людей. Тихо, спокойно, чисто — прогулялись с удовольствием.
Между деревьев натянули гамаки для желающих отдохнуть на природе, тропа здоровья выложена деревянными досками, есть главная аллея, детская и спортивные площадки — у сузунцев есть повод для гордости.
В целом поселок оставил о себе приятное впечатление — минималистичный, аккуратный, со своим характером и душой. Красивые окрестности, природа, ровные дороги и совершенно иной ритм жизни. Идеальное место для желающих отвлечься от городской суеты и перезагрузиться.
Что еще почитать
«В бору похоронена рука Чингисхана». Едем в 400-летнее село на Оби — там из-под воды звонят колокола, а колодцы исполняют желания.
Между озером и морем. Зачем новосибирцы уезжают в деревню в Караканском бору — там ныряют с аквалангом в мраморное озеро.
Чулым в аду: как в городе среди озер и болот живут без воды в