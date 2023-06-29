«Дрались с собаками и нападали на кур»: пять волков и одного питона поймали в Новосибирской области

Пятерых волков и одного питона поймали в Новосибирской области в Сузуне. Животных держал у себя один из местных жителей.
Как сообщили в администрации Сузуна, животных отловили после обращений жителей. Волков и питона изъяли сотрудники службы по надзору природоиспользования вместе и полиции.
— Животные будут размещены на передержку в Новосибирском зоопарке, — отметили в администрации.
В середине июня в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали информацию о том, что волки мешают местным жителям. По словам сибирячки, живущей в Сузуне, животные нападали на кур и гусей. Кроме того, волки дрались с собаками и не боялись людей.
В ночь на 29 июня по центральной части Томска пробежал медведь. Животное было опасно для людей, поэтому его обезвредили.