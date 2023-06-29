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«Дрались с собаками и нападали на кур»: пять волков и одного питона поймали в Новосибирской области

Животных держал у себя житель Сузуна

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Животных отловили после обращения жителей

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Пятерых волков и одного питона поймали в Новосибирской области в Сузуне. Животных держал у себя один из местных жителей.

Как сообщили в администрации Сузуна, животных отловили после обращений жителей. Волков и питона изъяли сотрудники службы по надзору природоиспользования вместе и полиции.

— Животные будут размещены на передержку в Новосибирском зоопарке, — отметили в администрации.

В середине июня в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали информацию о том, что волки мешают местным жителям. По словам сибирячки, живущей в Сузуне, животные нападали на кур и гусей. Кроме того, волки дрались с собаками и не боялись людей.

В ночь на 29 июня по центральной части Томска пробежал медведь. Животное было опасно для людей, поэтому его обезвредили.

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ВолкЖивотныеСузунПитон
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