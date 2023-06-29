«Ситуация для города редкая»: по центру Томска ночью пробежал медведь — видео

В городе ввели дополнительные меры для контроля безопасности.

Начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин объяснил агентству «Интерфакс», что медведя заметили в студенческом районе около 03:00.



— Мы консультировались с ветслужбой и зоопарком, рассматривали вариант медведя усыпить, но профессионалы сказали, что во время стресса никакие вещества на него не подействуют. В итоге загнали в тупик, откуда не мог выбежать, и ликвидировали. Жители города не пострадали, — пояснил Виктор Сиротин.

