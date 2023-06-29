«Ситуация для города редкая»: по центру Томска ночью пробежал медведь — видео

В ночь на 29 июня по центральной части Томска пробежал медведь. Животное представляло угрозу для людей, поэтому его обезвредили.
Медведя заметили на пересечении улиц Усова и Белинского, а также на Советской в Кировском районе города.
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-центре мэрии Томска.
— Сегодня при возникновении чрезвычайной ситуации из-за появления дикого зверя на улицах города все службы сработали оперативно. Медведь представлял опасность для людей, поэтому был быстро обезврежен. Ситуация такая для города редкая, — сообщил и. о. заместителя мэра по безопасности и общим вопросам Сергея Сладкина.
В городе ввели дополнительные меры для контроля безопасности.
Начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин объяснил агентству «Интерфакс», что медведя заметили в студенческом районе около 03:00.
— Мы консультировались с ветслужбой и зоопарком, рассматривали вариант медведя усыпить, но профессионалы сказали, что во время стресса никакие вещества на него не подействуют. В итоге загнали в тупик, откуда не мог выбежать, и ликвидировали. Жители города не пострадали, — пояснил Виктор Сиротин.
Медведь мог попасть в город, переплыв реку Томь в районе Лагерного сада.
— Попал на дорогу, где его испугали автомобили, и побежал куда глаза глядят. А глаза глядели в сторону города. Это был взрослый медведь, около 2 лет, выше человеческого роста. Случай, когда взрослый хищник попал в Томск, — уникальный, — добавил начальник департамента.
Животное могло оказаться у городской черты из-за свалок мусора с пищевыми отходами недалеко от садовых товариществ Томска. Медведь может почувствовать запах за десятки километров.
В июне медведя заметили недалеко от села Верх-Каргат в Новосибирской области. Возможно, животное мигрировало из Убинского заказника, спасаясь от пожаров.