В Новосибирской области медведь вышел к людям. Где его заметили?

Дикий медведь вышел к людям в Здвинском районе Новосибирской области. Зверя видели рядом с селом Верх-Каргат.
— Вчера встречался с руководителем Верх-Каргатского хозяйства Александром Игнатьевым, который подтвердил, что медведя действительно видел тракторист, а два паренька, нарвавшись на зверя, даже пытались его гонять, — рассказал старший госинспектор Министерства природных ресурсов и экологии Виктор Забара газете «Сельский труженик».
По предположениям инспектора, медведь мигрировал из Убинского заказника, спасаясь от пожаров. Сейчас зверя пытаются отыскать. Жителям района рекомендовали пока не посещать леса.
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