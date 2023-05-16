Бобер вышел к людям и сыграл в гляделки с собакой новосибирском поселке — милое видео

Новосибирец снял на видео встречу собаки и бобра в поселке Геологов. По словам автора ролика, забавный случай произошел вечером 15 мая. Видео выложили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Можно сказать, что бобру на видео повезло, годом ранее на его родича в Новосибирске напали собаки и покусали, оставив раны на голове.
Кстати, сегодня, 16 мая в ДНТ «Зеленая поляна» заметили другого бобра и сняли встречу на видео.
В Минприроды Новосибирской области рекомендовали сторониться диких животных, не приближаться к ним.
— Лучше позвонить в ЕДДС либо на горячую линию
Ранее хатку бобра разобрали на реке в Новосибирске — 10 кадров, на которых спасатели орудуют бензопилой.