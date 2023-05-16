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Бобер вышел к людям и сыграл в гляделки с собакой новосибирском поселке — милое видео

Собака не проявила агрессии, лишь с любопытством обнюхала дикого зверя

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Дальнейшая судьба взаимоотношений бобра и собаки неизвестна

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Новосибирец снял на видео встречу собаки и бобра в поселке Геологов. По словам автора ролика, забавный случай произошел вечером 15 мая. Видео выложили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

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Автор видео с трудом подбирал слова, чтобы выразить свое удивление

Видео: «Новосибирск с огоньком»

Можно сказать, что бобру на видео повезло, годом ранее на его родича в Новосибирске напали собаки и покусали, оставив раны на голове.

Кстати, сегодня, 16 мая в ДНТ «Зеленая поляна» заметили другого бобра и сняли встречу на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ДНТ находится за Красным Яром

Видео: «Новосибирск с огоньком»

В Минприроды Новосибирской области рекомендовали сторониться диких животных, не приближаться к ним.

— Лучше позвонить в ЕДДС либо на горячую линию (383) 200-10-35 и сообщить, где именно обнаружено дикое животное, — заявили в Минприроды НСО.

Ранее хатку бобра разобрали на реке в Новосибирске — 10 кадров, на которых спасатели орудуют бензопилой.

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