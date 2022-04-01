Хатку бобра разобрали на реке в Новосибирске — 10 кадров, на которых спасатели орудуют бензопилой

Новосибирские спасатели продолжают подготовку к паводку. Сегодня они разобрали еще одну бобровью плотину в пойме 1-й Ельцовки.

— Это не первый случай, очередная плотина среднего уровня. Здесь около 2 метров глубина внизу, начиная со дна, и над уровнем воды около метра. Работаем по разбору, животные здесь совершенно не страдают, потому что они очень чувствительные: слышат приближение спасателей, — рассказал начальник аварийно-спасательного отряда «Центральный» Николай Ореховский.