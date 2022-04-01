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Тема дняСпасатели снова разобрали хатку бобра
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Хатку бобра разобрали на реке в Новосибирске — 10 кадров, на которых спасатели орудуют бензопилой

Это помогает избежать паводка в городе

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Плотины разбирают, чтобы снизить уровень воды в реке и избежать подтоплений. Спасатели прилагают все усилия, чтобы животные не пострадали

Плотины разбирают, чтобы снизить уровень воды в реке и избежать подтоплений. Спасатели прилагают все усилия, чтобы животные не пострадали

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Новосибирские спасатели продолжают подготовку к паводку. Сегодня они разобрали еще одну бобровью плотину в пойме 1-й Ельцовки.

— Это не первый случай, очередная плотина среднего уровня. Здесь около 2 метров глубина внизу, начиная со дна, и над уровнем воды около метра. Работаем по разбору, животные здесь совершенно не страдают, потому что они очень чувствительные: слышат приближение спасателей, — рассказал начальник аварийно-спасательного отряда «Центральный» Николай Ореховский.

Разбирать плотину начинают вручную, чтобы бобры услышали шум и успели убежать

Разбирать плотину начинают вручную, чтобы бобры услышали шум и успели убежать

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Только потом применяют специальные инструменты

Только потом применяют специальные инструменты

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Спасатели всегда начинают подобные работы вручную, чтобы не задеть бобров. Животные слышат шум и убегают, только после этого специалисты достают бензопилы.

— Вручную мы начинаем делать проходы, через которые вода начинает уходить. Разобрать плотину целиком не представляется возможности, потому что сплетения очень большие, глубина, ил и так далее. Спасатели начинают проваливаться, даже костюм не спасет. Поэтому мы делаем проходы и карманы, уровень выравнивается, — объяснил Николай Ореховский.

Полностью разобрать плотину невозможно — ветки слишком запутанные

Полностью разобрать плотину невозможно — ветки слишком запутанные

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Поэтому спасатели делают специальные проходы и карманы, чтобы позволить воде уйти

Поэтому спасатели делают специальные проходы и карманы, чтобы позволить воде уйти

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Оперативные группы спасателей постоянно мониторят малые реки, в том числе на предмет таких плотин:

— Вроде не используется никакого цемента, а самый большой враг любого строения — вода, которая может размыть или снести его. Но у плотин и пропускная способность хорошая, и уровень держат отлично. Не знаю, в каких вузах они учились, но получается у них здорово, — поделился Николай Ореховский.

Он подчеркнул, что спасатели не разрушают плотины, а разбирают, чтобы снизить уровень воды. Если этого не сделать, уровень продолжит расти и затопит ближайшие строения. Более того, из-за высокого уровня воды в реке может разрушиться и сама плотина.

При этом бобры остаются в своем жилище и восстанавливают его примерно за 10 дней

При этом бобры остаются в своем жилище и восстанавливают его примерно за 10 дней

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По словам Николая Ореховского, такие работы — это полумеры. Спасатели предотвращают «угрозы на сегодня», тогда как малыми реками нужно заниматься постоянно

По словам Николая Ореховского, такие работы — это полумеры. Спасатели предотвращают «угрозы на сегодня», тогда как малыми реками нужно заниматься постоянно

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Заводи нужно облагораживать и систематически следить за ними:<br /><br />— Нужно малые реки облагородить. Хотелось бы, чтобы руководство города и области обратило внимание. Нужно заниматься рекой, иначе она о себе еще заявит, — подчеркнул Николай Ореховский

Заводи нужно облагораживать и систематически следить за ними:

— Нужно малые реки облагородить. Хотелось бы, чтобы руководство города и области обратило внимание. Нужно заниматься рекой, иначе она о себе еще заявит, — подчеркнул Николай Ореховский

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В противном случае риски подтопления сохранятся, а рядом с плотинами могут появиться не только бобры, но и крысы

В противном случае риски подтопления сохранятся, а рядом с плотинами могут появиться не только бобры, но и крысы

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Плотина, которую разбирали сегодня, ушла вглубь на 2 метра

Плотина, которую разбирали сегодня, ушла вглубь на 2 метра

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На прошлой неделе спасатели разобрали хатку бобра на 2-й Ельцовке. Тогда они использовали трактор — здесь можно посмотреть фотографии.

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