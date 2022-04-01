Хатку бобра разобрали на реке в Новосибирске — 10 кадров, на которых спасатели орудуют бензопилой

Новосибирские спасатели продолжают подготовку к паводку. Сегодня они разобрали еще одну бобровью плотину в пойме 1-й Ельцовки.
— Это не первый случай, очередная плотина среднего уровня. Здесь около 2 метров глубина внизу, начиная со дна, и над уровнем воды около метра. Работаем по разбору, животные здесь совершенно не страдают, потому что они очень чувствительные: слышат приближение спасателей, — рассказал начальник аварийно-спасательного отряда «Центральный» Николай Ореховский.
Спасатели всегда начинают подобные работы вручную, чтобы не задеть бобров. Животные слышат шум и убегают, только после этого специалисты достают бензопилы.
— Вручную мы начинаем делать проходы, через которые вода начинает уходить. Разобрать плотину целиком не представляется возможности, потому что сплетения очень большие, глубина, ил и так далее. Спасатели начинают проваливаться, даже костюм не спасет. Поэтому мы делаем проходы и карманы, уровень выравнивается, — объяснил Николай Ореховский.
Оперативные группы спасателей постоянно мониторят малые реки, в том числе на предмет таких плотин:
— Вроде не используется никакого цемента, а самый большой враг любого строения — вода, которая может размыть или снести его. Но у плотин и пропускная способность хорошая, и уровень держат отлично. Не знаю, в каких вузах они учились, но получается у них здорово, — поделился Николай Ореховский.
Он подчеркнул, что спасатели не разрушают плотины, а разбирают, чтобы снизить уровень воды. Если этого не сделать, уровень продолжит расти и затопит ближайшие строения. Более того, из-за высокого уровня воды в реке может разрушиться и сама плотина.
На прошлой неделе спасатели разобрали хатку бобра на 2-й Ельцовке. Тогда они использовали трактор — здесь можно посмотреть фотографии.