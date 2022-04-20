На бобра напали собаки под Новосибирском — его спасли и выпустили в реку
У дикого животного была рана на голове
Под Новосибирском 19 апреля спасли покусанного собаками бобра. Об этом рассказали в телеграм-канале Министерства природы Новосибирской области.
Около 6 часов вечера жительница Ольга позвонила в единую диспетчерскую службу и рассказала о раненом бобре на дороге в районе СНТ «Колос-РЕМ». Сотрудники диспетчерской службы перенаправили запрос в Министерство природных ресурсов области.
— Замначальника отдела охраны животного мира Минприроды Евгений Шевчук выехал на место совместно с сотрудниками ветеринарной службы. Специалисты доставили дикое животное в ветеринарную клинику, провели осмотр, обработали рваную рану в области головы, — рассказали в телеграм-канале «Минприроды НСО».
Специалисты предполагают, что на бобра напали собаки. Спустя несколько часов после обнаружения дикого животного бобра выпустили в естественную среду обитания. Спасенный бобер стал вести себя намного активнее, когда оказался в воде.
— Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выражает благодарность неравнодушной жительнице Ольге Викторовне, которая сообщила в диспетчерскую службу данную информацию и ожидала помощь специалистов рядом с диким животным, — подчеркнули в Министерстве природы.
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