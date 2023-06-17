«В бору похоронена рука Чингисхана». Едем в 400-летнее село на Оби — там из-под воды звонят колокола, а колодцы исполняют желания

Неудобные жители

Село Чингис, являющееся центром одноименного сельсовета, расположено на правом берегу Обского водохранилища и частично на небольшом островке. Причем перебраться из одной части села в другую куда проще, чем съездить в райцентр: островную и береговую части Чингиса соединяет между собой неширокая, но вполне проезжая дамба.



Паромы здесь ходят по расписанию — каждые полчаса. По вечерам в пятницу и воскресенье, когда в село приезжают, а потом возвращаются домой дачники, на узкой проселочной дороге выстраиваются настоящие очереди: небольшая баржа вместить всех желающих не может ни за один, ни даже за два рейса.

