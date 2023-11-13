«Я выбрала правильную дорогу»: сибирячка закрыла модный салон и отказалась от денежной работы, чтобы учить детей

Многие современные родители сетуют на учителей в школах. Их обвиняют в черствости, безразличии и в том, что те якобы пришли в профессию только ради зарплаты, а на детей им наплевать. Учитель английского языка с 27-летним стажем из Новосибирска Татьяна Ковалева променяла перспективные предложения по работе и собственный бизнес на работу в обычной школе. Что ею двигало и как женщина пришла к этому — читайте в авторской колонке. Далее от первого лица.
Все началось с марок
Когда мне было 11 лет, я ходила в студию филателистов. В 90-е годы было очень популярно коллекционирование марок, монет, открыток. Я собирала марки со всего мира. Наш руководитель клуба филателистов Николай Никифорович ездил по разным странам и привозил нам адреса ребят.
Так как английский язык тогда изучали в школе с 5-го класса, а интернета не было, мне приходилось работать со словарями, потихоньку самой все изучать, чтобы писать письма этим ребятам. Я очень долго переписывалась с девочкой из Новой Зеландии по имени Сара, мы поздравляли друг друга, обменивались открытками. Общались на протяжении 15 лет и все мечтали увидеться вживую, но, к сожалению, этого так и не произошло, ведь из России до Веллингтона билет стоил нереальных денег.
Когда я училась в старшей школе, ходила на занятия по английскому языку к известной новосибирской переводчице Татьяне Владимировне Гак. Моя любовь к английскому языку возрастала все больше и больше, и когда пришло время выбирать вуз, я выбрала пединститут и решила, что буду учителем. Я училась на бюджете, но никаких стипендий не получала.
С 19 лет пошла работать в школу, чтобы не сидеть на шее у родителей. Это была школа № 15 (на тот момент школа-сад №282). Там был хороший директор, замечательный коллектив, мне все нравилось. Я работала с детьми разных возрастов, разных характеров, было очень интересно, а спустя 5 лет ушла в декретный отпуск.
«Цеплялась за каждую копейку»
Для меня тогда настали тяжелые времена. Я получила декретные, которые ушли только на коляску и роды в областной больнице. Пока дочь росла, я ни разу не получала алименты и государственные выплаты. Мои мама с папой помогали, чем могли, но я из бедной семьи, поэтому рассчитывала только на свои силы. Все три года, сидя в декрете, я брала репетиторство на дому и торговала косметикой известного бренда. Одним словом, цеплялась за каждую копейку, лишь бы у моего ребенка было самое лучшее детство.
Когда пришло время выходить из декрета, школу №282 закрыли и полностью сделали ее детским садом. Мой дядя полковник сказал: «Танюшка, у меня есть знакомые в таможне, иди туда: и нервы не тратить, и звания будешь получать».
Я подумала про себя: «Ну, будут у меня звания, будет хорошая зарплата, а толку-то, если я не буду заниматься тем, что мне приносит эмоциональное удовлетворение. Целый день стоять как статуя и проверять сумки да чемоданы — какой в этом интерес?» Я отказалась от предложения дяди и пошла работать в школу №92 на зарплату в 9,5 тысяч рублей.
Я жила впроголодь, мне не хватало даже на еду. Но искренние эмоции, любовь к детям, заряд энергии от того, что я нахожусь в этой сфере, не заменить ничем. Ведь я не называла это работой, это была моя мечта, моя жизнь, любимая деятельность. И так по сей день. Я находила подход к каждому ребенку, старалась создавать благоприятную обстановку в классе. Дети мне доверяли и считали меня своим взрослым другом.
Поиски себя
Всю свою молодость я работала в 92-ой школе и очень ее любила. Там всегда кипела жизнь, ни дня не проходило без какого-нибудь яркого события. Царила какая-то своя веселая атмосфера. Но когда спустя 5 лет моей работы назначили нового руководителя, я уволилась с громким скандалом. В тот момент почему-то почувствовала, что перегорела не только в этой школе, но и в профессии. Подумала тогда: может, мне больше это не интересно, может, мне попробовать себя в каком-то другом направлении? И стала искать счастье.
Подала резюме на сайты с вакансиями. Указала, что я с педагогическим образованием и свободно говорю на английском языке, и тогда мне посыпалось море приглашений: из юридических, нотариальных контор, из авиакомпаний, гостиниц, бюро переводов.
На какие-то собеседования я ходила, где-то даже стажировалась. Везде предлагали хорошую зарплату, были свои плюсы. Но вдруг я задумалась: как смогу жить без отпуска каждое лето, без ежегодных поздравлений с Днем учителя и благодарностей за урок, а главное — без наивных распахнутых, преданных детских глаз, без искренних улыбок, звонкого смеха учеников?
Определенно, в каждой профессии есть свои минусы. И в профессии учителя самая главная проблема — это зарплата. Ведь учитель — одна из важнейших профессий в обществе, от его усилий зависит будущее детей и даже государства. И я считаю, мы должны получать как минимум 200 тысяч рублей — никак не 20, 40 и даже не 70. Работа учителем на самом деле — очень тяжелый труд и должна справедливо оплачиваться.
Именно поэтому у меня были и другие моменты, когда материальные ценности вставали на первое место, и мне хотелось поменять свою деятельность. Я пробовала учиться на мастера маникюра, перманентного макияжа, парикмахера, но потом понимала, что это все-таки не моя стезя.
А в августе этого года я открыла салон женской одежды. С каким воодушевлением я организовывала этот бизнес! Искала красивые обои, заказывала интересные вещи, обустраивала помещение так, чтоб все было на высшем уровне. В итоге отторговала недели три, и закрылась. Почему? Ответ очевиден.
«Кайфую от того, что делаю»
Каждый учебный день в школе насыщен, по-своему особенный. Я кайфую от того, что делаю. Я не знаю, что такое проблемный класс и проблемный ученик, потому что умею находить общий язык с каждым, видя в детях в первую очередь живого человека, а не систему, которую нужно воткнуть в механизм. Моя работа — это постоянное творчество, и это здорово. Только в творчестве люди развиваются. А развитие — это открытые души моих учеников.
Мы, взрослые, часто забываем, как просто порадоваться чему-то. Дети возвращают во все эти состояния, и от этого хочется дарить им еще больше радости. Когда я прихожу в школу в плохом настроении, дети передают мне свой позитив.
Когда мои ученики достигают новых вершин, хорошо учатся, побеждают в олимпиадах и получают 100 баллов на ЕГЭ, у меня буквально вырастают крылья. А еще приятнее осознавать, что в этом есть и твоя заслуга, что силы потрачены не зря и проделанная работа приносит свои плоды и результаты. Это невероятное ощущение: каждый раз понимать, что ты на своем месте.
Оглядываясь назад, я понимаю, что та семнадцатилетняя девочка выбрала правильную дорогу. Ведь учитель — это не профессия, а призвание и образ жизни.
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