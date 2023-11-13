«Я выбрала правильную дорогу»: сибирячка закрыла модный салон и отказалась от денежной работы, чтобы учить детей

Все началось с марок

Когда мне было 11 лет, я ходила в студию филателистов. В 90-е годы было очень популярно коллекционирование марок, монет, открыток. Я собирала марки со всего мира. Наш руководитель клуба филателистов Николай Никифорович ездил по разным странам и привозил нам адреса ребят.

Так как английский язык тогда изучали в школе с 5-го класса, а интернета не было, мне приходилось работать со словарями, потихоньку самой все изучать, чтобы писать письма этим ребятам. Я очень долго переписывалась с девочкой из Новой Зеландии по имени Сара, мы поздравляли друг друга, обменивались открытками. Общались на протяжении 15 лет и все мечтали увидеться вживую, но, к сожалению, этого так и не произошло, ведь из России до Веллингтона билет стоил нереальных денег.

