«Пришлось убить. Иначе убили бы меня». Сибиряк после тюрьмы потерял здоровье и крышу над головой — теперь он дарит надежду другим

«А кто тебя крышует? Ты заплатил?»

Юрий рос без отца, воспитание сына полностью легло на плечи матери — сильной духом женщины, которая прошла войну. С ранних лет она говорила мальчику: просто так ничего не бывает, если что-то хочешь, нужно приложить усилия, чтобы это получить.



— Помню, говорил ей: «Мама, я же еще маленький». А она мне: «Ничего, лопату в руках держать умеешь, камни в дробилку кидать сможешь, пойдешь со мной на завод», — вспоминает Юрий. Он был горд тем, помогал маме зарабатывать на жизнь.



Мама научила добиваться желаемого своим трудом, а старший брат — защищать себя и смело смотреть обидчикам в лицо. Заложенные с детства принципы помогали Юрию во взрослой жизни, но в итоге сыграли с ним злую шутку.