Милая Мила: девушка-карлик помогает бездомным, а сама не может получить квартиру. Вот ее история

У Миланы Николаевой аномально низкий рост —
Историю Миланы смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
При рождении Милане поставили диагноз «ахондроплазия» — укорочение верхних и нижних конечностей, заболевание передалось ей от мамы.
Вопросы о своем росте Мила стала задавать воспитателям в восемь лет.
— Я стала замечать, что люди на меня реагируют, смотрят как-то по-другому, — вспоминает Милана. — Воспитатели успокаивали, говорили, мол, все люди разные. Потом, в 13 лет, я стала уже всё понимать и начала думать, как бы вырасти. В шестом классе мне сделали несколько операций, благодаря которым я выросла со 120 до 130 сантиметров.
В родном городе девушка окончила педагогический колледж по специальности «техник-программист» и поехала поступать в Челябинский пединститут.
— Я поступила на специальность «информационные технологии в образовании», в народе это называют инженер-программист. Отучилась и сейчас снова поступила в этот же вуз в магистратуру на «физико-математическое образование».
Девушка хочет быть преподавателем информатики, ну а пока идет работать туда, куда позовут. Говорит, что в лоб с дискриминацией от работодателей пока не сталкивалась. А в свободное время маленькая девушка вместе с волонтерами кормит на улице бездомных. Сначала она переживала по поводу своего роста, но потом поняла, что это не главное:
— Сперва я думала, будут ли ко мне вообще подходить, когда я буду еду подавать. И меня очень удивило, что люди нейтральны, никак не реагируют. Теперь я считаю, что в человеке не важна внешность, важно его поведение, отношение к миру.
Почему Милана не может получить жилье от государства — в проблеме разбирались наши коллеги из 74.RU.