Милая Мила: девушка-карлик помогает бездомным, а сама не может получить квартиру. Вот ее история

Историю Миланы смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

При рождении Милане поставили диагноз «ахондроплазия» — укорочение верхних и нижних конечностей, заболевание передалось ей от мамы.



Вопросы о своем росте Мила стала задавать воспитателям в восемь лет.



— Я стала замечать, что люди на меня реагируют, смотрят как-то по-другому, — вспоминает Милана. — Воспитатели успокаивали, говорили, мол, все люди разные. Потом, в 13 лет, я стала уже всё понимать и начала думать, как бы вырасти. В шестом классе мне сделали несколько операций, благодаря которым я выросла со 120 до 130 сантиметров.