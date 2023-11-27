«Очнулась и увидела врачей с нимбами над головой»: волонтер, которая спасала других, дважды вылечила рак — ее история

Продолжаем делиться историями сильных женщин, которые пережили рак. Тюменка Ольга Бочарова победила онкологию дважды! Первый раз она получила страшный диагноз в 2014 году, второй — в
«Мне вынесли вердикт»
Мы встретились с Ольгой в фонде «Благотворение». Теперь она частая гостья их мероприятий. Впервые она побывала здесь еще до болезни — как волонтер. Познакомившись с девушками, которые помогают больным раком, она даже не думала, что скоро окажется здесь снова. Только уже в другой роли.
— Побывала здесь всего раз. А через месяц встретила директора фонда Светлану. Каждому онкобольному этот фонд в нашем городе знаком. Я была в состоянии «нестояния», потому что мне вынесли вердикт. Я была шокирована. Конечно, она сразу всё поняла и предложила помощь. Сейчас всё позади, и я буду рассказывать об этом не со слезами. Это мой новый жизненный опыт, хотя и не первый случай. У меня был рак в 2014 году. Тогда было девять месяцев борьбы. Когда я всё переборола, то была уверена, что люди к этому не возвращаются, — рассказала нам Ольга.
В ноябре 2022 года Ольга почувствовала сильную боль в животе. Симптомы напоминали аппендицит — все вокруг умоляли позвонить в скорую. Но день женщины был расписан по минутам. Она проводила благотворительное мероприятие в психоневрологическом диспансере в Винзилях. Бросать пациентов ей не хотелось, так же, как и передавать задачи другим людям. Ольга дотерпела до 11 вечера, но всё же обратилась к медикам.
— Ехала в больницу со словами: «Хоть бы не аппендицит». Меня обследовали в течение пяти часов. Глаза у врачей были круглые. А я не думала ни о чем плохом, просто не хотела операции. Мне сказали, что нужно срочно обратиться к онкологам. Я видела, что врачи нашли опухоль размером с мобильный телефон. Но как-то не доводила до себя, что это может быть рак. 27 декабря, под Новый год, мне в том же кабинете и тем же составом врачей, что и в 2014 году, сказали, что у меня рак. Когда я вышла оттуда, мне начало звонить полмира. А я просто хотела молчать. Я не могла принять эту ситуацию, — поделилась женщина.
Опухоль была уже третьей стадии: метастазы успели ударить в печень. Врачи говорили Ольге, что, скорее всего, уже поздно что-то делать. Операцию назначили на конец января. Правда, было одно условие — дожить до нее.
— В январе я проводила мастер-классы, ездила в храм с благотворительной миссией. Хотела, чтобы люди запомнили обо мне хорошее. Операция состоялась. Она длилась восемь часов. Через трое суток я очнулась и увидела врачей с нимбами над головой. Они казались какими-то вершителями моей судьбы. Буквально через неделю началась химиотерапия. Я до последнего не верила, что снова придется это проходить. Я же уже знала, что меня ждет. Даже не знаю, что страшнее: знать или нет. Последний курс химии прошел в июне 2023 года. В июле мне сообщили о ремиссии. Новая жизнь, новая я. Сначала было опустошение. А что дальше делать? Когда есть борьба, ты знаешь, что нужно бороться. Идти только вперед — ни шагу назад! Ты веришь, что всё будет хорошо. А потом оно наступает, и у тебя ступор. Это нормально. Просто растрачена батарейка, — рассуждает Ольга Бочарова.
« Где вы были? Надо было быть здесь еще вчера! »
Эта опухоль была рецидивом. В 2014 году женщина уже сталкивалась с агрессивным гранулезоклеточным раком. Тогда у нее нашли злокачественные клетки в яичниках. Всё началось неожиданно, с кровотечения. Ольга обратилась к гинекологу, ей назначили медикаментозное лечение. Потом — капельницы. Но ничего не помогало. Врачи решили, что у женщины киста яичника, и направили ее на плановую операцию в ОКБ
— Я лежала в больнице первый раз в жизни, кроме роддома. Девчонки в палате так боялись операции. А я их успокаивала: «Да ладно вам, там 40 минут всего». Из всех я поехала первая на операцию. Легко и быстро уснула от наркоза. Когда пришла в себя, то поняла, что уже вечер, а уезжала я утром. Операция явно длилась не 40 минут. Значит, что-то случилось. Потом я закрыла глаза, открыла — уже день. И так время суток менялось несколько раз. Когда меня перевели обратно в палату, ко мне побежали девочки и сказали: «Мы тебя потеряли». Одна из них начала рассказывать историю, как привезли на операцию какую-то девчонку, хирурги часами ее резали, боялись, что она сдохнет, вызывали врачей из онкологии. Я так жалела эту девочку, а потом оказалось, что это была я, — объяснила женщина.
Оказалось, что когда хирург начал удалять кисту, он заметил страшную опухоль. Из обоих яичников взяли гистологию — рак. Ольге порекомендовали пойти к онкологу. Дома после выписки ей стало хуже.
— Я как-то не сразу пошла в онкодиспансер. Мне же просто рекомендовали, а не сказали бежать вприпрыжку. Я как в сказке какой-то жила! Когда я уже попала на прием, мне сказали: «Где вы были? Надо было быть здесь еще вчера! У вас внутри бушует неизвестно что». Меня экстренно прооперировали. Дальше была химия, впадение волос и так далее. И вот восемь лет прошло. Я вернулась в онкологию. Врачи говорили: «Мы тебя уже не ждали. От слова совсем». Думали, что я либо через пять лет вернусь, либо совсем не вернусь. То, что ты восемь лет прожила, ты должна благодарить своих ангелов, — вспоминает Ольга.
«Если бы у вас хотели забрать жизнь, то забрали бы сразу»
Ольга замечает, что с ней произошло много эмоциональных перемен. Она стала спокойно относиться к любым ситуациям, а большинство проблем стали просто недоразумениями. Ольга стала по-другому воспринимать и работу. Раньше она была настоящим трудоголиком.
— Я поняла, что не могу заработать все деньги мира. Когда лежала в своем собственном доме и смотрела на стены, то думала: «Ну и зачем я работала для этого на двух работах? Не станет меня, и кому это нужно?». Поэтому я решила уйти с найма. Работа должна быть по душе. Мое предназначение — помогать людям. Раньше я работала диспетчером автомобильного транспорта в нефтяной компании. Потом стала экономистом. Работать мне нравилось ровно по три дня. Но я не сдавалась. И зря. В итоге не вылазила с больничных, была в постоянном стрессе. Так и попала на
Всё время лечения Ольга Бочарова занималась благотворительностью. Она считает, что фонд очень помог ей справиться со своей бедой. Когда есть задачи и ждущие помощи люди — нельзя раскисать. Неважно, есть ли настроение или солнце за окном.
— Первый рак мне был дан для чего-то. Я остановилась, остепенилась. Я прошла тот путь, но не осознанно. Осталось воспоминание: поболело, прошло. Но урок был не усвоен. В этом году я спросила у врача, какая будет химия. Он ответил, что такая же, как и была. Я расстроилась — она жесткая. Он ответил: «Я что, виноват, что ты с первого раза не поняла?». Да, я не поняла с первого раза. Все болезни нам нужны для опыта. Иногда человек просто по-другому не понимает. Его надо жестко уводить с неверного жизненного пути, — уверяет наша героиня.
Сейчас Ольга ведет блог, где рассказывает о своем опыте. Она уверена, что без позитивного настроя с болезнью не справиться. Ни в коем случае нельзя впадать в панику и хоронить себя раньше времени! Женщина с болью на душе рассказала, что проводила из жизни нескольких своих знакомых.
— Так тоже бывает. Мне кажется, что они приняли решение не бороться. Это было видно по глазам. А я всегда говорю людям: «Если бы у вас хотели забрать жизнь, то забрали бы сразу». Упали бы в самолете, попали бы в аварию. А если вам дается испытание, то это для чего-то. Нет ничего невозможного. Рак — это не приговор. Надо верить в себя. Надо открыться людям. Нельзя утаивать свои проблемы от родных и оставаться с ними один на один. Обращайтесь за помощью. Сейчас есть много фондов, нужно только поискать подходящий. Люди нуждаются друг в друге. В общении, принятии. Не только в лечении и материальной помощи. Я всегда говорила: «Знаете, даже если это наш последний день, то он должен быть классным», — дала напутствие Ольга.
Если вы или ваши близкие лечитесь от онкологии, попробуйте присоединиться к проекту «Благотворение». Напишите в группу во «ВКонтакте» или директору Светлане Кулаковой. Вам подскажут актуальное расписание мероприятий и расскажут обо всех доступных возможностях. Участие в проекте абсолютно бесплатное.
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