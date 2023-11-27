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«Очнулась и увидела врачей с нимбами над головой»: волонтер, которая спасала других, дважды вылечила рак — ее история

Ольга Бочарова не только поборола болезнь, но и нашла себя

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Наша героиня Ольга курирует работу благотворительной организации «Клуб добряков» в Тюмени

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Продолжаем делиться историями сильных женщин, которые пережили рак. Тюменка Ольга Бочарова победила онкологию дважды! Первый раз она получила страшный диагноз в 2014 году, второй — в 2022-м. Женщина уверена, что болезнь вернулась, потому что жизненный урок был усвоен не до конца. Как она приняла рак во второй раз, чему научилась, почему не бросила благотворительность даже во время химиотерапии и что стоит знать каждому, кто окажется в онкодиспансере. Читайте ее историю.

«Мне вынесли вердикт»

Мы встретились с Ольгой в фонде «Благотворение». Теперь она частая гостья их мероприятий. Впервые она побывала здесь еще до болезни — как волонтер. Познакомившись с девушками, которые помогают больным раком, она даже не думала, что скоро окажется здесь снова. Только уже в другой роли.

— Побывала здесь всего раз. А через месяц встретила директора фонда Светлану. Каждому онкобольному этот фонд в нашем городе знаком. Я была в состоянии «нестояния», потому что мне вынесли вердикт. Я была шокирована. Конечно, она сразу всё поняла и предложила помощь. Сейчас всё позади, и я буду рассказывать об этом не со слезами. Это мой новый жизненный опыт, хотя и не первый случай. У меня был рак в 2014 году. Тогда было девять месяцев борьбы. Когда я всё переборола, то была уверена, что люди к этому не возвращаются, — рассказала нам Ольга.

Женщина никогда не жалела себя и работала на износ. Психолог сказала ей, что она едва не растеряла саму себя. И физически, и морально

Женщина никогда не жалела себя и работала на износ. Психолог сказала ей, что она едва не растеряла саму себя. И физически, и морально

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В ноябре 2022 года Ольга почувствовала сильную боль в животе. Симптомы напоминали аппендицит — все вокруг умоляли позвонить в скорую. Но день женщины был расписан по минутам. Она проводила благотворительное мероприятие в психоневрологическом диспансере в Винзилях. Бросать пациентов ей не хотелось, так же, как и передавать задачи другим людям. Ольга дотерпела до 11 вечера, но всё же обратилась к медикам.

— Ехала в больницу со словами: «Хоть бы не аппендицит». Меня обследовали в течение пяти часов. Глаза у врачей были круглые. А я не думала ни о чем плохом, просто не хотела операции. Мне сказали, что нужно срочно обратиться к онкологам. Я видела, что врачи нашли опухоль размером с мобильный телефон. Но как-то не доводила до себя, что это может быть рак. 27 декабря, под Новый год, мне в том же кабинете и тем же составом врачей, что и в 2014 году, сказали, что у меня рак. Когда я вышла оттуда, мне начало звонить полмира. А я просто хотела молчать. Я не могла принять эту ситуацию, — поделилась женщина.

Сначала женщина ничего не сказала семье. У ее сына на следующий день был важный экзамен, она не хотела его расстраивать. Когда Ольга болела первый раз, он был маленьким и сильно переживал за маму

Сначала женщина ничего не сказала семье. У ее сына на следующий день был важный экзамен, она не хотела его расстраивать. Когда Ольга болела первый раз, он был маленьким и сильно переживал за маму

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Опухоль была уже третьей стадии: метастазы успели ударить в печень. Врачи говорили Ольге, что, скорее всего, уже поздно что-то делать. Операцию назначили на конец января. Правда, было одно условие — дожить до нее.

— В январе я проводила мастер-классы, ездила в храм с благотворительной миссией. Хотела, чтобы люди запомнили обо мне хорошее. Операция состоялась. Она длилась восемь часов. Через трое суток я очнулась и увидела врачей с нимбами над головой. Они казались какими-то вершителями моей судьбы. Буквально через неделю началась химиотерапия. Я до последнего не верила, что снова придется это проходить. Я же уже знала, что меня ждет. Даже не знаю, что страшнее: знать или нет. Последний курс химии прошел в июне 2023 года. В июле мне сообщили о ремиссии. Новая жизнь, новая я. Сначала было опустошение. А что дальше делать? Когда есть борьба, ты знаешь, что нужно бороться. Идти только вперед — ни шагу назад! Ты веришь, что всё будет хорошо. А потом оно наступает, и у тебя ступор. Это нормально. Просто растрачена батарейка, — рассуждает Ольга Бочарова.

« Где вы были? Надо было быть здесь еще вчера! »

Эта опухоль была рецидивом. В 2014 году женщина уже сталкивалась с агрессивным гранулезоклеточным раком. Тогда у нее нашли злокачественные клетки в яичниках. Всё началось неожиданно, с кровотечения. Ольга обратилась к гинекологу, ей назначили медикаментозное лечение. Потом — капельницы. Но ничего не помогало. Врачи решили, что у женщины киста яичника, и направили ее на плановую операцию в ОКБ № 2. Ждать пришлось три месяца.

— Я лежала в больнице первый раз в жизни, кроме роддома. Девчонки в палате так боялись операции. А я их успокаивала: «Да ладно вам, там 40 минут всего». Из всех я поехала первая на операцию. Легко и быстро уснула от наркоза. Когда пришла в себя, то поняла, что уже вечер, а уезжала я утром. Операция явно длилась не 40 минут. Значит, что-то случилось. Потом я закрыла глаза, открыла — уже день. И так время суток менялось несколько раз. Когда меня перевели обратно в палату, ко мне побежали девочки и сказали: «Мы тебя потеряли». Одна из них начала рассказывать историю, как привезли на операцию какую-то девчонку, хирурги часами ее резали, боялись, что она сдохнет, вызывали врачей из онкологии. Я так жалела эту девочку, а потом оказалось, что это была я, — объяснила женщина.

Тогда Ольга удалили один яичник. Позже она лишится и второго. Детей у нее больше не будет

Тогда Ольга удалили один яичник. Позже она лишится и второго. Детей у нее больше не будет

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Оказалось, что когда хирург начал удалять кисту, он заметил страшную опухоль. Из обоих яичников взяли гистологию — рак. Ольге порекомендовали пойти к онкологу. Дома после выписки ей стало хуже.

— Я как-то не сразу пошла в онкодиспансер. Мне же просто рекомендовали, а не сказали бежать вприпрыжку. Я как в сказке какой-то жила! Когда я уже попала на прием, мне сказали: «Где вы были? Надо было быть здесь еще вчера! У вас внутри бушует неизвестно что». Меня экстренно прооперировали. Дальше была химия, впадение волос и так далее. И вот восемь лет прошло. Я вернулась в онкологию. Врачи говорили: «Мы тебя уже не ждали. От слова совсем». Думали, что я либо через пять лет вернусь, либо совсем не вернусь. То, что ты восемь лет прожила, ты должна благодарить своих ангелов, — вспоминает Ольга.

«Если бы у вас хотели забрать жизнь, то забрали бы сразу»

Ольга замечает, что с ней произошло много эмоциональных перемен. Она стала спокойно относиться к любым ситуациям, а большинство проблем стали просто недоразумениями. Ольга стала по-другому воспринимать и работу. Раньше она была настоящим трудоголиком.

— Я поняла, что не могу заработать все деньги мира. Когда лежала в своем собственном доме и смотрела на стены, то думала: «Ну и зачем я работала для этого на двух работах? Не станет меня, и кому это нужно?». Поэтому я решила уйти с найма. Работа должна быть по душе. Мое предназначение — помогать людям. Раньше я работала диспетчером автомобильного транспорта в нефтяной компании. Потом стала экономистом. Работать мне нравилось ровно по три дня. Но я не сдавалась. И зря. В итоге не вылазила с больничных, была в постоянном стрессе. Так и попала на 9-месячный больничный с онкологией. А работодатель попросил меня уволиться, чтобы не занимать ставку, — с грустью сообщила женщина.

Второй раз Ольга уже не боялась временно стать лысой. Даже устроила небольшое шоу для близких — волосы сбрили под музыку и смех

Второй раз Ольга уже не боялась временно стать лысой. Даже устроила небольшое шоу для близких — волосы сбрили под музыку и смех

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Всё время лечения Ольга Бочарова занималась благотворительностью. Она считает, что фонд очень помог ей справиться со своей бедой. Когда есть задачи и ждущие помощи люди — нельзя раскисать. Неважно, есть ли настроение или солнце за окном.

— Первый рак мне был дан для чего-то. Я остановилась, остепенилась. Я прошла тот путь, но не осознанно. Осталось воспоминание: поболело, прошло. Но урок был не усвоен. В этом году я спросила у врача, какая будет химия. Он ответил, что такая же, как и была. Я расстроилась — она жесткая. Он ответил: «Я что, виноват, что ты с первого раза не поняла?». Да, я не поняла с первого раза. Все болезни нам нужны для опыта. Иногда человек просто по-другому не понимает. Его надо жестко уводить с неверного жизненного пути, — уверяет наша героиня.

Сейчас Ольга ведет блог, где рассказывает о своем опыте. Она уверена, что без позитивного настроя с болезнью не справиться. Ни в коем случае нельзя впадать в панику и хоронить себя раньше времени! Женщина с болью на душе рассказала, что проводила из жизни нескольких своих знакомых.

— Так тоже бывает. Мне кажется, что они приняли решение не бороться. Это было видно по глазам. А я всегда говорю людям: «Если бы у вас хотели забрать жизнь, то забрали бы сразу». Упали бы в самолете, попали бы в аварию. А если вам дается испытание, то это для чего-то. Нет ничего невозможного. Рак — это не приговор. Надо верить в себя. Надо открыться людям. Нельзя утаивать свои проблемы от родных и оставаться с ними один на один. Обращайтесь за помощью. Сейчас есть много фондов, нужно только поискать подходящий. Люди нуждаются друг в друге. В общении, принятии. Не только в лечении и материальной помощи. Я всегда говорила: «Знаете, даже если это наш последний день, то он должен быть классным», — дала напутствие Ольга.

Если вы или ваши близкие лечитесь от онкологии, попробуйте присоединиться к проекту «Благотворение». Напишите в группу во «ВКонтакте» или директору Светлане Кулаковой. Вам подскажут актуальное расписание мероприятий и расскажут обо всех доступных возможностях. Участие в проекте абсолютно бесплатное.

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