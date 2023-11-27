«Очнулась и увидела врачей с нимбами над головой»: волонтер, которая спасала других, дважды вылечила рак — ее история

«Мне вынесли вердикт»

Мы встретились с Ольгой в фонде «Благотворение». Теперь она частая гостья их мероприятий. Впервые она побывала здесь еще до болезни — как волонтер. Познакомившись с девушками, которые помогают больным раком, она даже не думала, что скоро окажется здесь снова. Только уже в другой роли.

— Побывала здесь всего раз. А через месяц встретила директора фонда Светлану. Каждому онкобольному этот фонд в нашем городе знаком. Я была в состоянии «нестояния», потому что мне вынесли вердикт. Я была шокирована. Конечно, она сразу всё поняла и предложила помощь. Сейчас всё позади, и я буду рассказывать об этом не со слезами. Это мой новый жизненный опыт, хотя и не первый случай. У меня был рак в 2014 году. Тогда было девять месяцев борьбы. Когда я всё переборола, то была уверена, что люди к этому не возвращаются, — рассказала нам Ольга.