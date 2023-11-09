«Что я сделала не так?» Исповедь матери, которую ненавидит слепой сын-инвалид и желает ей смерти

«Что я сделала не так?»

— Я не знаю, что сделала не так, — говорит Нина. — Каждый день задаю себе этот вопрос. Я не знаю. Последними словами он меня кроет. Говорит: «Сдохни ты уже». Угрожает, руку на меня поднимает. Он меня шлюхой называет. Мы в этой квартире 50 лет прожили, все друг у друга на виду. Я ему говорю: «Ты выйди во двор, хоть одного человека найди, кто мог бы такое про меня подтвердить». Но он всё припоминает, что я во второй раз замуж вышла, после смерти отца. Он тяжело это воспринял.

Он сейчас папу каждый день вспоминает. Мол, будь он жив, не стал бы со мной даже разговаривать. Больно это слышать. Он специально это говорит, чтобы меня обидеть. Но за что?



Он нормальным, обычным мальчиком рос. Учился не очень хорошо, тяжело ему в школе приходилось. Я нормально его воспитывала. Как все. Он иногда вспоминает, что я его в детстве била. Это правда. Но как было не бить — он уже подростком мои золотые часы, которые мне на 18 лет подарили, сломал. Что же мне делать надо было? Похвалить его?