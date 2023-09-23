Когда собирать капусту и тыкву: главные правила хранения долгожданного урожая

На огороде у дачников осталось не так много овощей — у большинства еще не убраны капуста и тыква. Очень важно не пропустить срок сбора. Объясняем, почему в Сибири тыква не дождется Хэллоуина и как определить, что у капусты вот-вот лопнет кочан.
Когда собирать капусту
Конец сентября — начало октября — время для сбора позднеспелой капусты. Это холодостойкая культура может выдерживать заморозки до -5 градусов, но важно не дать кочанам полопаться. В этом случае урожай будет плохо храниться.
— Когда верхний кроющий лист начинает лопаться, то примерно через три дня лопнет и кочан. Значит нужно срочно убирать урожай, — объяснила Людмила Шубина, Новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
В более южных регионах капуста остается на огороде весь октябрь. В Новосибирской области лучше убрать урожай до середины октября.
Как хранить капусту на зиму
Капуста дома храниться долго не будет. Лучше всего использовать погреб или подвал. Эта культура требует прозрачного места.
— Заверните аккуратно каждый кочан в бумагу и уложите в ящики кочерыжкой вверх, — объяснила агроном. — Так капуста будет храниться дольше.
Если вы пропустили срок сборки и кочан лопнул, то его придется отправить на переработку. Храниться не будут и мягкие кочаны.
Когда собирать тыкву
Тыкву тоже пора начинать собирать. Дождаться Хэллоуина, который отмечают 31 октября, в Сибири не получится. При этом тыква отлично хранится, как дома, так и в подвале.
— Если тыква попадет под заморозки в -4 градуса, то храниться нормально уже не будет. Такие плоды нужно сразу перерабатывать. Делать заготовки, соки, пюре, — перечислила агроном.
Поэтому лучше собрать урожай с огорода уже в эти выходные. В более теплом климате можно подождать неделю-две.
Как хранить тыкву в домашних условиях
В квартире тыкву нужно хранить в темном, прохладном и проветриваемом месте.
— Идеальная температура хранения +7...+8 градусов. В подвале нужно будет разложить урожай в проветриваемые коробки и накрыть дышащей тканью, — объяснила специалист.
Нужно беречь плоды при транспортировке, иначе на месте ударов они могут начать подгнивать.
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