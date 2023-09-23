Когда собирать капусту и тыкву: главные правила хранения долгожданного урожая

— Когда верхний кроющий лист начинает лопаться, то примерно через три дня лопнет и кочан. Значит нужно срочно убирать урожай, — объяснила Людмила Шубина, Новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



В более южных регионах капуста остается на огороде весь октябрь. В Новосибирской области лучше убрать урожай до середины октября.