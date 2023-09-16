Чем обработать теплицу и огород: самые важные работы, которые обеспечат вас богатым и здоровым урожаем

В замкнутом пространстве прекрасно накапливаются болезни и размножаются вредители, поэтому обрабатывать теплицу осенью нужно обязательно. Вначале нужно убрать пожнивные остатки — даже все сухие травинки.



— В первую очередь нужно провести акарицидную обработку. Это очень серьезные препараты, которые убивают не только самих вредителей, но и их яйца, — отметила Людмила Шубина.

Среди эффективных препаратов — «Карбофос», «Актеллик», «Титан». Они очень токсичны и для людей. Поэтому при работе с этими препаратами обязательно нужно надевать средства защиты — спецодежду, перчатки, защиту глаз и дыхательных путей.

