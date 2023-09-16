Чем обработать теплицу и огород: самые важные работы, которые обеспечат вас богатым и здоровым урожаем

Для того чтобы каждый сезон получать богатый и здоровый урожай, нужно заботиться о плодородии земли, правильно ее обрабатывать, а также ухаживать за теплицей. После сбора овощей и ягод самое время доставать лопаты, защитные костюмы и браться за удобрения.
Чем обработать землю осенью
Вечный вопрос стоит перед дачниками — сразу браться за культиватор или остановиться на лопате.
— Если отдельные грядки — то лучше пройтись лопатой, но если площадь очень большая, то тут культиватор в помощь. У перекопки лопатой больше плюсов, — заверила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Придется потратить больше сил и времени, но при перекопке лопатой можно сразу удалить личинки вредителей и корни сорняков. Так, в следующем сезоне будет меньше проблем с выращиванием урожая.
— Осенью желательно делать крупно-бугорчатую перекопку — не разбивать комки, — советует агроном. — А насчет обработок от вредителей — всё это делать будем на конкретных грядках уже весной.
Чем обработать теплицу осенью
В замкнутом пространстве прекрасно накапливаются болезни и размножаются вредители, поэтому обрабатывать теплицу осенью нужно обязательно. Вначале нужно убрать пожнивные остатки — даже все сухие травинки.
— В первую очередь нужно провести акарицидную обработку. Это очень серьезные препараты, которые убивают не только самих вредителей, но и их яйца, — отметила Людмила Шубина.
Среди эффективных препаратов — «Карбофос», «Актеллик», «Титан». Они очень токсичны и для людей. Поэтому при работе с этими препаратами обязательно нужно надевать средства защиты — спецодежду, перчатки, защиту глаз и дыхательных путей.
— Тщательно обрабатываем всё — закуточки, щели. Закрываем теплицу наглухо на 4 дня. После обработки против вредителей нужно бороться с болезнями. Зажигаем серную шашку. Сернистый газ убивает все грибные споры, — объяснила агроном.
Сернистый газ — токсичен. Зажгли шашку и ушли как можно дальше и не заходим в теплицу минимум сутки, а затем активно проветриваем. Если теплица сильно загрязнена, то ее стоит промыть формалином, опять же с необходимой защитой.
Вынимать почву из теплицы не нужно.
— Это мартышкин труд. Никогда не вынимаю землю из теплицы и никому не советую. Если теплица закрыта и нет доступа снега, то нужно приехать и забросить слой в метр. С дорожек — прямо туда. Талая вода весной вымоет ненужные соли, — объяснила специалист.
Осенью в теплице землю перекапывают грубо, не разбивая комки почвы, чтобы за зиму она проморозилась. Нужно внести фосфор и калий.
Чем удобрить землю осенью
Хлористый калий используют при осенних работах. К весне хлор вымоется.
— Но я бы рекомендовала всё же вносить сернокислый калий, пусть он и дороже, — подчеркнула Людмила Шубина.
Удобрения нужно вносить исходя из количества действующего вещества. Все данные указаны на упаковке. Также идеально будет рассыпать по стакану древесной золы на квадратный метр или удобрения с фосфором. Осенью можно вносить навоз, он успеет перепреть к весне.
— Лучше всего вкопать пожнивные остатки и внести перегной из компостной кучи, — отметила специалист.
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