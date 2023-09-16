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Семь кругов сада

Чем обработать теплицу и огород: самые важные работы, которые обеспечат вас богатым и здоровым урожаем

Нужно не только подкормить почву, но и избавиться от вредителей

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Работы у дачников хватает и летом, и осенью

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Для того чтобы каждый сезон получать богатый и здоровый урожай, нужно заботиться о плодородии земли, правильно ее обрабатывать, а также ухаживать за теплицей. После сбора овощей и ягод самое время доставать лопаты, защитные костюмы и браться за удобрения.

Чем обработать землю осенью

Вечный вопрос стоит перед дачниками — сразу браться за культиватор или остановиться на лопате.

— Если отдельные грядки — то лучше пройтись лопатой, но если площадь очень большая, то тут культиватор в помощь. У перекопки лопатой больше плюсов, — заверила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Придется потратить больше сил и времени, но при перекопке лопатой можно сразу удалить личинки вредителей и корни сорняков. Так, в следующем сезоне будет меньше проблем с выращиванием урожая.

— Осенью желательно делать крупно-бугорчатую перекопку — не разбивать комки, — советует агроном. — А насчет обработок от вредителей — всё это делать будем на конкретных грядках уже весной.

Чем обработать теплицу осенью

Вынимать почву из теплицы не нужно

Вынимать почву из теплицы не нужно

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В замкнутом пространстве прекрасно накапливаются болезни и размножаются вредители, поэтому обрабатывать теплицу осенью нужно обязательно. Вначале нужно убрать пожнивные остатки — даже все сухие травинки.

— В первую очередь нужно провести акарицидную обработку. Это очень серьезные препараты, которые убивают не только самих вредителей, но и их яйца, — отметила Людмила Шубина.

Среди эффективных препаратов — «Карбофос», «Актеллик», «Титан». Они очень токсичны и для людей. Поэтому при работе с этими препаратами обязательно нужно надевать средства защиты — спецодежду, перчатки, защиту глаз и дыхательных путей.

— Тщательно обрабатываем всё — закуточки, щели. Закрываем теплицу наглухо на 4 дня. После обработки против вредителей нужно бороться с болезнями. Зажигаем серную шашку. Сернистый газ убивает все грибные споры, — объяснила агроном.

Сернистый газ — токсичен. Зажгли шашку и ушли как можно дальше и не заходим в теплицу минимум сутки, а затем активно проветриваем. Если теплица сильно загрязнена, то ее стоит промыть формалином, опять же с необходимой защитой.

Вынимать почву из теплицы не нужно.

— Это мартышкин труд. Никогда не вынимаю землю из теплицы и никому не советую. Если теплица закрыта и нет доступа снега, то нужно приехать и забросить слой в метр. С дорожек — прямо туда. Талая вода весной вымоет ненужные соли, — объяснила специалист.

Осенью в теплице землю перекапывают грубо, не разбивая комки почвы, чтобы за зиму она проморозилась. Нужно внести фосфор и калий.

Чем удобрить землю осенью

Чтобы получать хороший урожай, нужно следить за плодородием почвы

Чтобы получать хороший урожай, нужно следить за плодородием почвы

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Хлористый калий используют при осенних работах. К весне хлор вымоется.

— Но я бы рекомендовала всё же вносить сернокислый калий, пусть он и дороже, — подчеркнула Людмила Шубина.

Удобрения нужно вносить исходя из количества действующего вещества. Все данные указаны на упаковке. Также идеально будет рассыпать по стакану древесной золы на квадратный метр или удобрения с фосфором. Осенью можно вносить навоз, он успеет перепреть к весне.

— Лучше всего вкопать пожнивные остатки и внести перегной из компостной кучи, — отметила специалист.

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