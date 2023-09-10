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Семь кругов садаИнструкция

Посадить, подкормить, подрезать: какие плодово-ягодные культуры нужно сажать осенью и когда

Самое время обратить внимание на сад

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Деревья обязательно нужно обработать мочевиной от грибковых заболеваний

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До середины октября у дачников есть возможность в спокойном режиме привести в порядок сад. Дел становится не так много, поэтому стоит обратить на него более пристальное внимание. Все плодово-ягодные культуры нуждаются в подкормках, а некоторые и в замене. Объясняем, что можно сейчас высаживать, нужно ли браться за мочевину и секатор.

Когда высаживать новые плодово-ягодные культуры

С середины сентября питомники начинают продавать саженцы — тогда и приходит время заняться садом. Саженцы бывают двух видов: с открытой корневой системой, выращенные в земле, и с закрытой — в горшках и кадушках.

— Самое главное, чтобы у саженца не пересохли корни. Он в идеале должен быть или в земле, или в защитной глиняной болтушке, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Молодые листья должны быть удалены с саженца, иначе они заберут силы у растения и будет плохая приживаемость. Саженец нужно внимательно осмотреть: он должен быть крепким, без сухих веток и повреждений.

Что высаживать осенью, а что весной

Дольше всех живет жимолость — около 70 лет

Дольше всех живет жимолость — около 70 лет

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Высадить новые растения в сад нужно до 20 октября. При этом важно понимать, какой срок жизни и плодоношения у разных кустов и деревьев. Черную смородину обычно меняют после 6–8 лет. Крыжовник, белую и красную смородину — после 20–22 лет. Жимолость может расти до 70 лет, яблоня, груша — до 50 лет.

Весной лучше сажать только вишню, сливу, абрикосы и облепиху. Все остальное можно отложить на осень — так вы сэкономите свое время весной, да и саженцы сейчас можно выбрать и купить в более спокойной обстановке.

В более теплых регионах подрезать саженцы можно после посадки, но в Сибири их перед зимой не подрезают.

— Лучше отложить подрезку на весну. Тогда нужно будет убрать 1/3 саженца, чтобы сохранить соотношение кроны и корневой системы, — подчеркнула Людмила Шубина.

Когда обрезать малину и смородину

Осенью секатором убирают только засохшие и больные ветки

Осенью секатором убирают только засохшие и больные ветки

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Осенью в саду обязательно нужно провести санитарную обработку: удалить все сухие и больные ветки, но не переусердствовать.

— Вырезку малины делают, как только она отплодоносила — вырезают все, что не пойдет на плодоношение в следующем году, — объяснила агроном. — Малина очень сильно реагирует на загущенность, сразу появляются грибные заболевания и снижение урожая.

У смородины убирают сухие и больные ветви, а после 4 лет вырезают 2–3 старые ветви, которые не плодоносят.

Чем подкормить деревья осенью

Осенью деревья нуждаются в фосфоре и калии. Вносить их нужно под каждое растение согласно инструкции.

Только в конце октября-начале ноября нужно достать мочевину, но не для подкормки, а для обработки.

— Используем ее, как фитоцид — убивающий бактерии и грибки препарат. На ведро воды нужно 500 грамм мочевины, этим раствором дисперсно опрыскайте деревья, — советует агроном.

Вносить мочевину в почву сейчас вредно — она вымоется в глубокие слои почвы и пойдет в ближайшие реки и озера.

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