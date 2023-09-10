Посадить, подкормить, подрезать: какие плодово-ягодные культуры нужно сажать осенью и когда

Весной лучше сажать только вишню, сливу, абрикосы и облепиху. Все остальное можно отложить на осень — так вы сэкономите свое время весной, да и саженцы сейчас можно выбрать и купить в более спокойной обстановке.

В более теплых регионах подрезать саженцы можно после посадки, но в Сибири их перед зимой не подрезают.

— Лучше отложить подрезку на весну. Тогда нужно будет убрать 1/3 саженца, чтобы сохранить соотношение кроны и корневой системы, — подчеркнула Людмила Шубина.

Когда обрезать малину и смородину