Когда сажать тюльпаны осенью: почему луковицам нужен холод и как глубоко их втыкать

Тюльпаны нужно к посадке подготовить: отправить луковицы в холодильник на 2–3 дня. Чтобы защитить их от вредителей, непосредственно перед посадкой можно окунуть в слабый раствор марганцовки.

— Шелуху с луковок нужно снимать прямо перед посадкой, — предупредила агроном.

Под посадку нужно выбрать солнечное место с рыхлой землей. Расстояние между цветами — 10–15 сантиметров. Они могут расти и мостовым способом, всего в сантиметре друг от друга, но тогда потребуется очень много луковиц.

— Мостовой способ используется хозяйствами для последующей продажи цветов, — объяснила Людмила Шубина.