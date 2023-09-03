Когда сажать тюльпаны осенью: почему луковицам нужен холод и как глубоко их втыкать

Тюльпаны — одни из самых популярных цветов среди дачников. Они отличаются тем, что луковицы обязательно нужно сажать осенью, под зиму. Весенняя посадка, конечно, возможна, но получить цветы будет крайне трудно. Разбираемся, когда и как высаживать тюльпаны.
Когда сажать тюльпаны осенью
Тюльпаны нужно высаживать в цветник осенью из-за того, что луковице требуется холод на период покоя. На весну откладывать высадку не стоит, иначе придется сильно попотеть: проращивать их в холодильнике и надеяться, что это поможет.
— Без холода цветок не сформируется в луковице, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Лучше всего заняться цветником в конце сентября, высаживать тюльпаны можно до середины октября, до первого снега. Первые цветы можно будет ждать к середине мая.
Какие выбрать тюльпаны
Сейчас можно найти тюльпаны самых разных цветов и разновидностей. Самое главное — это здоровье луковиц: они должны быть гладкими, без пятен и трещин.
— Луковица должна быть крепкой, не пересушенной. Лучше постараться купить их одного размера, идеальный диаметр — 3–4 сантиметра, — отметила агроном.
Среди самых любимых сортов Людмилы Шубиной — «Лалибела», «Денмарк», «Апдейт». Самые популярные среди дачников — «Ред пауэр», «Хенни ван дер мост» и «Стронг голд».
Как сажать тюльпаны
Тюльпаны нужно к посадке подготовить: отправить луковицы в холодильник на 2–3 дня. Чтобы защитить их от вредителей, непосредственно перед посадкой можно окунуть в слабый раствор марганцовки.
— Шелуху с луковок нужно снимать прямо перед посадкой, — предупредила агроном.
Под посадку нужно выбрать солнечное место с рыхлой землей. Расстояние между цветами — 10–15 сантиметров. Они могут расти и мостовым способом, всего в сантиметре друг от друга, но тогда потребуется очень много луковиц.
— Мостовой способ используется хозяйствами для последующей продажи цветов, — объяснила Людмила Шубина.
Луковицу заглубляют в почву на три ее высоты, в каждую лунку нужно внести по чайной ложке суперфосфата двойного и древесной золы, перемешав с грунтом.
Важное про сад и огород
Важно не упустить сроки высадки озимого чеснока и правильно подготовить почву к посадке.
Мы подготовили календарь, чтобы вы не забыли об основных работах.
Многие дачники задаются вопросом — когда браться за лопату и убирать морковь со свеклой.