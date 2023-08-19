«Важно сделать всё вовремя»: когда выкапывать морковь и свеклу — отправляем их на правильное хранение

Дыхание осени уже чувствуется, поэтому многие дачники задаются вопросом — когда браться за лопату и убирать корнеплоды. Но в случае с морковью и свеклой торопиться не стоит — это достаточно холодостойкие культуры. Разбираемся, когда их выкапывать и как правильно хранить.
Когда выкапывать морковь и свеклу
Выкапывать морковь и свеклу лучше не раньше середины сентября. Овощи выдерживают небольшие заморозки в -1...-2 градуса, но более серьезного похолодания ждать не стоит.
— Важно сделать всё вовремя: и не поторопиться, и не упустить момент. В августе активно нарастают корнеплоды и набирают до 50% массы, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если выкопать их слишком рано, то и морковь, и свекла пойдут активно в рост при хранении, что негативно скажется на их качестве.
В этом году из-за постоянных перепадов температур и смены погоды многие дачники посеяли корнеплоды в начале мая — урожай можно будет убирать с начала сентября.
Полив моркови и свеклы можно уже прекратить — в августе естественной влаги будут достаточно.
— Если поливать активно, то ботва будет портиться, а значит и качество корнеплодов будет ниже, — предупредила специалист. — Август — это месяц туманов и дождей.
Как хранить морковь
Хранить морковь лучше всего в погребе при температуре в +1...+2 градуса. При таких показателях корнеплод не пойдет в рост и не начнет формировать зелень.
— Чтобы корнеплод не начал давать ботву, нужно срезать верхушку на 2–3 миллиметра. Это займет время, но зато и храниться морковь будет дольше, — подчеркнула специалист. — Срез нужно опудрить древесной золой и подсушить.
В квартире морковь хранят в холодильнике. Корнеплод моют, подсушивают, срезают верхушку и без опудривания золой раскладывают на дно ящика для хранения овощей.
Морковь можно и заморозить: порезать кубиками или даже потереть на терке.
Как хранить свеклу
При правильном хранении свекла может продержаться не год, а даже полтора. Но важно соблюдать простые условия.
— Корнеплод должен быть чистым, без комков земли. В погребе должно быть не выше +3 градусов, — подчеркнула Людмила Шубина.
У свеклы не обрезают верхушку, как у моркови — от таких манипуляций она быстро сгниет. Нужно оставить ботву в 2–3 миллиметра над корнеплодом. Это позволит сохранить влагу внутри свеклы и даст ей пролежать намного дольше.
Свеклу, как и морковь, можно и заморозить — порезать кубиками или соломкой.
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