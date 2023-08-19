«Важно сделать всё вовремя»: когда выкапывать морковь и свеклу — отправляем их на правильное хранение

В этом году из-за постоянных перепадов температур и смены погоды многие дачники посеяли корнеплоды в начале мая — урожай можно будет убирать с начала сентября.

Полив моркови и свеклы можно уже прекратить — в августе естественной влаги будут достаточно.

— Если поливать активно, то ботва будет портиться, а значит и качество корнеплодов будет ниже, — предупредила специалист. — Август — это месяц туманов и дождей.

Как хранить морковь