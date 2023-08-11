Морозить, солить или сушить? Как сохранить ароматную зелень с огорода на зиму

Как замораживать укроп на зиму в морозилке

Способ заготовки укропа зависит только от личных предпочтений и, конечно, места, которым вы располагаете для хранения.

— Мне больше нравится сушить укроп. Нужно его перебрать, помыть, обсушить, нарезать и оставить сушиться, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.