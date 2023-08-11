Морозить, солить или сушить? Как сохранить ароматную зелень с огорода на зиму

Зимой очень хочется добавить в блюда ароматную зелень, выращенную на собственном огороде. Чтобы укроп, петрушка и другие травы сохранили свой аромат и полезные свойства, их нужно правильно хранить. Объясняем, что лучше выбрать — засушить, заморозить или даже засолить.
Как замораживать укроп на зиму в морозилке
Способ заготовки укропа зависит только от личных предпочтений и, конечно, места, которым вы располагаете для хранения.
— Мне больше нравится сушить укроп. Нужно его перебрать, помыть, обсушить, нарезать и оставить сушиться, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Затем высушенный укроп можно хранить в пакетах или баночках.
— Замораживать укроп проще и быстрее. Но вкус мне не так сильно нравится. Нужно также помытый и обсушенный укроп порезать и сразу разложить в пакеты. Затем отправляем его в холодильник, — отметила специалист.
Для хранения замороженного укропа можно использовать пластиковые контейнеры, но более удобный вариант — обычные полиэтиленовые пакеты.
Как засолить укроп на зиму
Людмила Шубина предлагает воспользоваться рецептом, который раньше использовался повсеместно. Так зелень сохраняет аромат, а потребуется только соль.
Укроп нужно промыть, разложить веточки и просушить. Мелко порубите его и смешайте с солью. На килограмм укропа нужно чуть меньше стакана соли. Важно использовать обычную соль, не йодированную, иначе можно получить очень специфический запах и вид.
Укроп нужно смешать с солью и немного потолочь. Банки лучше всего простерилизовать или обдать кипятком. Разложите укроп в баночки и храните в холодильнике.
Как сохранить щавель, кинзу и петрушку на зиму
Заготовка щавеля на зиму схожа с засолкой укропа. Нужно к промытой, просушенной и порезанной зелени добавить соль. Перемешайте всё и оставьте примерно на час, чтобы появился сок — его нужно слить в отдельную емкость. Щавель утрамбуйте в простерилизованные банки и сверху залейте соком. Хранить банку нужно в холодильнике.
— Петрушку и кинзу заготавливают на зиму, как и укроп: можно посушить, можно и заморозить, — отметила Людмила Шубина.
В любом случае, прежде чем резать зелень, ее нужно перебрать, промыть и просушить.
Как сохранить базилик и шпинат на зиму
Шпинат посушить лучше искусственно — сам он так просто, как укроп и петрушка, не высохнет. Для этого листочки промывают, промакивают полотенцем и отправляют в духовку примерно на
Заморозить шпинат и базилик можно так же, как и укроп.
— Базилик обычно сушат маленькими веничками, — отметила агроном. — Нужно собрать аккуратно веточки в пучок и перевязать.
Их нужно повесить в сухом, темном месте с хорошим проветриванием. Приправа будет готова примерно через
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