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Почему огурцы горькие, желтеют и отваливаются: как спасти урожай и определить по форме плодов, чего ему не хватает

Не забывайте про регулярные подкормки

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Главное в выращивании огурцов — правильный температурный режим, полив и регулярные подкормки

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Наступает время самого активного сбора урожая. Дачники потратили много сил и средств на него, и очень обидно приходить в теплицу, но уходить с пустыми руками. Объясняем, почему огурцы желтеют и не дают желанных здоровых плодов и как сейчас исправить ситуацию.

Почему огурцы горькие

Большинство гибридов генетически были избавлены от горечи, но если вы выращиваете сортовые растения, то придется следить за достаточным поливом и количеством подкормок.

— За горечь огурца отвечает кукурбин, или более правильное название — кукурбитацин. Обычно горчит именно попка огурчика, где он скапливается, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Когда не хватает влаги и питания, чаще всего огурец будет горьким.

Почему желтеют зародыши огурцов

Огурцы обязательно нужно подкармливать каждые 10 дней

Огурцы обязательно нужно подкармливать каждые 10 дней

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Причин, почему вы собираете меньше урожая, чем хотелось бы, несколько. Первая — неправильная температура в теплице. К уличной температуре можно смело прибавлять 10–15 градусов — и получите температуру в теплице. Если на улице +25 градусов, в теплице с огурцами будет более +35 градусов.

— При такой температуре пыльца у огурца стерильна и не происходит оплодотворение зародыша. Тогда и происходит подобный некроз, — объяснила Людмила Шубина.

Вторая причина — нехватка питательных веществ. Особенно это касается сортов с пучковым плодообразованием. Без подкормок огурцы пучкового типа даже не соберутся завязываться. Поэтому сейчас, когда идет активное плодоношение, растения нужно подкармливать каждые десять дней обязательно, рекомендует специалист. Минеральные подкормки чередуйте с органическими, крайне важны сейчас фосфорно-калийные удобрения.

Чего не хватает огурцам — определяем по форме

Грушевидная форма плода говорит о том, что ему не хватило калийных удобрений

Грушевидная форма плода говорит о том, что ему не хватило калийных удобрений

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По форме плода можно определить, чего именно не хватает растению. Например, кривому по всей длине огурцу не хватило влаги. Грушевидная форма плода говорит о том, что было недостаточно калийных удобрений. Если кончик огурца истончается и даже желтеет, то в почве мало азота.

На слишком холодную воду при поливе огурец тоже может среагировать — тогда плод будет истончаться.

Почему у огурца вянут листья

Лист на здоровом огурце — ярко-зеленый и крепкий

Лист на здоровом огурце — ярко-зеленый и крепкий

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Причин для постепенной гибели огурца может быть несколько. Первая — неправильная посадка, которая в итоге негативно сказалась на растении.

— Огурец нельзя заглублять при посадке, но многие дачники совершают эту ошибку, — отмечает агроном. — Постепенно растение начинает погибать. Здесь уже ничем не поможешь, придется убирать.

Вторая причина — корневая гниль в почве. Сегодня бороться с ней уже поздно — это патогенная микрофлора, которая атакует корни, и растение рано или поздно погибнет.

— В следующем сезоне перед посадкой нужно внести триходермин — он борется с грибками, — посоветовала Людмила Шубина.

Как лечить пятна на листьях огурцов

Пятна на листьях говорят о дефиците нужных элементов в почве или о паутинном клеще

Пятна на листьях говорят о дефиците нужных элементов в почве или о паутинном клеще

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Если пятна появились только на нижних листьях, то их нужно просто убрать — они выработали свой потенциал.

— Пятна по всему растению говорят о том, что растение не докормлено — нужно внести фосфорно-калийные удобрения или настой коровьего навоза с добавлением стакана древесной золы, — говорит специалист. — Здоровое растение и богатый урожай огурцов будет только при регулярных подкормках.

Вторая причина — паутинный клещ. С ним сложно бороться, но спасти урожай можно, если каждый день опрыскивать листья водой. Также помогут биопрепараты, такие как «Фитоверм» — обработать растения придется несколько раз.

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