Почему огурцы горькие, желтеют и отваливаются: как спасти урожай и определить по форме плодов, чего ему не хватает

Причин, почему вы собираете меньше урожая, чем хотелось бы, несколько. Первая — неправильная температура в теплице. К уличной температуре можно смело прибавлять 10–15 градусов — и получите температуру в теплице. Если на улице +25 градусов, в теплице с огурцами будет более +35 градусов.

— При такой температуре пыльца у огурца стерильна и не происходит оплодотворение зародыша. Тогда и происходит подобный некроз, — объяснила Людмила Шубина.

Вторая причина — нехватка питательных веществ. Особенно это касается сортов с пучковым плодообразованием. Без подкормок огурцы пучкового типа даже не соберутся завязываться. Поэтому сейчас, когда идет активное плодоношение, растения нужно подкармливать каждые десять дней обязательно, рекомендует специалист. Минеральные подкормки чередуйте с органическими, крайне важны сейчас фосфорно-калийные удобрения.