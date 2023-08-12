Сроки сдвигаются: когда копать картошку и что делать, если она не цветет и чернеет

Когда копать картошку

Всё зависит от сорта, состояния ботвы, степени зрелости кожуры и сроков посадки. Те, кто посадил в мае, — уже скоро будут копать. Те, кто сделал это в июле, возьмутся за лопаты только в начале сентября.

Перед общей выкопкой нужно обязательно сделать контрольную. Выкопайте пару кустов и осмотрите клубни — они должны быть крепкими и достаточного размера. Если клубни крепкие, то ранние сорта можно копать 19–20 августа.