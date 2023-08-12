Сроки сдвигаются: когда копать картошку и что делать, если она не цветет и чернеет

Совсем скоро дачникам предстоит один из самых ответственных сборов урожая — копка картошки. Но важно всё сделать вовремя. Разбираемся с агрономом, когда пора копать картофель, почему он не цветет и чернеет.
Когда копать картошку
Всё зависит от сорта, состояния ботвы, степени зрелости кожуры и сроков посадки. Те, кто посадил в мае, — уже скоро будут копать. Те, кто сделал это в июле, возьмутся за лопаты только в начале сентября.
Перед общей выкопкой нужно обязательно сделать контрольную. Выкопайте пару кустов и осмотрите клубни — они должны быть крепкими и достаточного размера. Если клубни крепкие, то ранние сорта можно копать 19–20 августа.
— Сроки сдвигаются в этом году у всего. Если ботва ярко-зеленая и пока не желает засыхать и увядать, то пусть набирает массу. Лучше отложить выкопку раннего картофеля до конца августа, потому что прирост начинается при оттоке питательных веществ из листьев — тогда клубни набирают свою подземную биомассу, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Среднеспелые сорта лучше выкапывать не ранее 10 сентября, а поздние сорта можно еще на неделю позже, в конце сентября. Важно помнить, что картофель, который выкопан слишком рано, крайне быстро проходит стадии дозревания и очень рано начинает прорастать в овощехранилище.
Почему не цветет картофель
Очень многое зависит от сорта — есть те, которые совсем не цветут. Но даже если у вас обычно всё было усыпано желтыми цветами, то переживать тоже не стоит.
— То, что картофель не цветет, — не показатель, что не будет клубней. Он обязательно нарастет, — заверила специалист.
Также отсутствие цвета может быть признаком слишком бедной почвы. В этом случае стоит подкормить растения настоем сброженной травы или коровьего навоза или применить комплексные удобрения в разведении, указанном на упаковке.
Почему чернеет картошка
Ботва покрывается пятнами, а клубни картофеля чернеют из-за фитофтороза — это грибковое заболевание, которое начинает атаковать растения при большой влажности.
— Где-то льют дожди, не переставая, а где-то засуха, и степень заражения фитофторозом разная. Нужно очень внимательно посмотреть на ботву, особенно на нижние листья. Если ботва очень сильно поражена бурой пятнистостью, то раннеспелые сорта нужно скосить и сделать контрольную подкопку, — советует агроном.
При любых сортах за 10 дней до выкопки нужно срезать ботву — так вы убережете клубни от болезни.
— Фитофтороз сначала находится на поверхностной части картофеля, а потом уже проникает и внутрь почвы. При поражении клубней хранение будет очень проблематичным, — предупреждает Людмила Шубина.
После выкопки картофеля нужно обязательно подождать 10 дней, чтобы обнаружить фитофтороз, который все-таки успел поразить клубни. На это время нужно переместить картошку на проветривание в темное и прохладное место. Затем нужно перебрать урожай и и убрать все почерневшие клубни — так вы не потеряете остальной урожай.
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