Рвите зеленые! Почему помидоры в августе нужно срывать с куста до созревания и что делать с фитофторозом

Главная угроза для томатов в августе — это фитофтороз, или фитофтора, грибковое заболевание, которое очень быстро поражает плоды.



— Сейчас на помидорах первую и вторую кисть нужно срывать — даже зеленые, особенно те, что на улице. До наступления похолодания. В противном случае будет черный помидор, — подчеркнула Людмила Шубина.



Сначала фитофтороз поражает листья — они становятся бурыми, в неприятных пятнах. А затем очень быстро грибки добираются и до плодов. Если вы заметили повреждения на кусте, все пораженные листья и урожай нужно удалить и обработать растения биологическими препаратами.