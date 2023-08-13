Рвите зеленые! Почему помидоры в августе нужно срывать с куста до созревания и что делать с фитофторозом

Перепады температуры в августе, туманы и сырость ставят дачников перед непростым выбором. Хочется, чтобы помидоры краснели на кустах, но при этом и потерять урожай страшно. Грибковые заболевания могут легко уничтожить все плоды. Объясняем вместе с агрономом, при каких условиях томаты нужно срывать зелеными и как их быстро соспеть дома.
Почему томаты на огороде лучше собирать зелеными
Поспевший на кусте помидор, безусловно, более вкусный, чем его зеленый собрат, дозревший в комнате. Но собирать красные помидоры с открытого грунта могут позволить себе не все регионы страны. Если в средней полосе России и более теплых частях страны в августе уже собирают красные помидоры, в Сибири их нужно собирать зелеными. Томаты в открытом грунте поспеют только в сентябре.
— Оставлять томаты спеть у нас на улице — рискованная затея. В августе обычно идут интенсивные дожди, а по ночам температура опускается ниже +10 градусов — это приводит к активному размножению грибков и заражению растений, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Сейчас до похолодания уберите с огорода все томаты бланжевой спелости — молочного и слегка розоватого цвета, вне зависимости от региона. Температура ниже +10 градусов и сырость приведут к потере урожая.
Что такое фитофтора и как с ней бороться
Главная угроза для томатов в августе — это фитофтороз, или фитофтора, грибковое заболевание, которое очень быстро поражает плоды.
— Сейчас на помидорах первую и вторую кисть нужно срывать — даже зеленые, особенно те, что на улице. До наступления похолодания. В противном случае будет черный помидор, — подчеркнула Людмила Шубина.
Сначала фитофтороз поражает листья — они становятся бурыми, в неприятных пятнах. А затем очень быстро грибки добираются и до плодов. Если вы заметили повреждения на кусте, все пораженные листья и урожай нужно удалить и обработать растения биологическими препаратами.
Как быстро соспеть помидоры
Томаты легко становятся спелыми и вне куста. Это называется дозариванием — доведением недозрелых помидоров до их зрелого состояния вне куста.
Плоды нужно собрать, проверить, чтобы были крепкими и здоровыми, и выложить в сухое место комнатной температуры. Солнце томатам для соспевания не нужно, поэтому под солнце на подоконник плоды можно выкладывать только для дальнейшего применения в салатах — для заготовок дозревшие под прямыми лучами солнца томаты лучше не использовать.
— Не забудьте положить к зеленым помидорам красный или спелое яблоко, банан. Они будут выделять специфический газ созревания — этилен. Так зеленые помидоры будут быстрее дозревать, — заверила Людмила Шубина.
Побыстрее получить красные помидоры можно, накрыв зеленые теплой темной тканью, но она обязательно должна быть натуральной: например, из шерсти или хлопка, чтобы воздух хорошо циркулировал.
— Ближе к полной уборке урожая можно просто выдернуть куст с оставшимися зеленцами и подвесить его. Плоды заберут питательные вещества и быстрее соспеют, — отметила агроном.
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