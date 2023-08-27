Сажаем озимый чеснок: как правильно сделать грядку и насколько глубоко втыкать зубчики

В конце августа пора планировать работы на первый месяц осени, чтобы успеть и урожай этого года собрать, и заложить новый. Важно не упустить сроки высадки озимого чеснока и правильно подготовить почву к посадке. Объясняем вместе с агрономом все нюансы.
Когда сажать чеснок
Чесноку нужна прохладная погода, и если посадить его слишком рано, то он может легко испортиться. Традиционные сроки посадки чеснока — с 20 сентября до 15 октября. Идеальное время — самый конец сентября, так как октябрь может принести неприятные сюрпризы в виде серьезных заморозков.
— Сами заморозки чесноку не страшны, но сажать его будет некомфортно, поэтому лучше управиться с посадкой до 15 октября, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В холоде чеснок начинает хорошо укореняться в почве и закладывать стрелку.
Как подготовить грядку и зубчики
Готовиться к посадке чеснока нужно заранее. Грядку готовят за две недели до высадки — в только что перекопанную землю втыкать зубчики нельзя.
Если вы планируете заниматься посадкой 23–24 сентября, то уже через две недели нужно взяться за лопату: земля ко времени посадки должна осесть, иначе потом зубчики окажутся слишком глубоко и вы потеряете значительную часть урожая.
— Очень важно помнить о севообороте. Нельзя сажать чеснок в грядку, где раньше росла морковь, редис, зелень, — предупредила специалист.
Севооборот — это последовательная смена культур на определенной территории.
Грядка, с которой собрали свеклу и картофель, под чеснок тоже не стоит использовать — как и ту, где росли томаты, перцы, баклажаны. В земле могут накопиться различные заболевания, а овощи хорошо вытягивают из нее необходимые для роста чеснока вещества.
Идеальные предшественники чеснока: фасоль, горох, кабачки, тыква, капуста, арбузы, дыни, огурец. Сажать чеснок на грядку, где он уже рос, можно, если совсем места нет, но не более двух лет подряд.
— Чеснок любит плодородную и рыхлую землю, поэтому после перекопки нужно внести перегной и минеральные удобрения. Без азота, фосфора и калия хороший урожай чеснока не получить, — предупреждает специалист.
Потребуется 15–20 граммов комплексных минеральных удобрений на квадратный метр грядки и по 2–3 килограмма перегноя. Будет полезно добавить и по 1 стакану золы на каждый квадратный метр.
Для посадки нужно выбрать самые крупные и крепкие зубчики и внимательно их осмотреть, чтобы не было пятен и повреждений.
Как сажать чеснок
Главное в посадке чеснока — правильно его заглубить. Слишком поверхностная посадка может лишить вас урожая, как и слишком глубокая.
— Глубина посадки зависит от длины зубчика, — объяснила агроном. — Именно поэтому лучше отобрать примерно одинаковые по размеру зубчики.
Чеснок заглубляют на три высоты зубчика. Если посадочный материал высотой в один сантиметр, то глубина посадки должна быть три сантиметра. Если зубчик два сантиметра, то глубина посадки шесть сантиметров. После посадки грядку нужно полить, но не заливать чрезмерно.
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