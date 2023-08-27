Сажаем озимый чеснок: как правильно сделать грядку и насколько глубоко втыкать зубчики

Готовиться к посадке чеснока нужно заранее. Грядку готовят за две недели до высадки — в только что перекопанную землю втыкать зубчики нельзя.

Если вы планируете заниматься посадкой 23–24 сентября, то уже через две недели нужно взяться за лопату: земля ко времени посадки должна осесть, иначе потом зубчики окажутся слишком глубоко и вы потеряете значительную часть урожая.