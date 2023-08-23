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Семь кругов сада

Сибирячка вырастила у себя на даче мелотрию — какие на вкус плоды, похожие на крошечные арбузы

Экзотическое растение прекрасно чувствует себя в новосибирском климате

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Плоды оказались не слишком крупными

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Жительница Новосибирска вырастила у себя на даче очень необычное растение — мелотрию шершавую. Крошечные плоды по вкусу оказались как пряный огурец с оттенком лайма.

— Это растение называется мелотрия шершавая, или африканский огурец. Выращивала по весне через рассаду. Всхожесть была хорошая. Когда на улице стало тепло, рассаду пересадила весной на дачу, — отметила читательница НГС Юлия.

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Видео: читательница НГС Юлия

Для растения построили 3-метровую шпалеру, так как оно растет как лиана. Расстояние между кустами было 30–40 сантиметров.

— Разрослись саженцы очень хорошо. Где-то месяц назад появились первые цветочки и потом начали появляться плоды. Они выглядят как крупный крыжовник. На вид, как арбузики в 3 сантиметра. На вкус — как огурцы с кислинкой. Их можно и мариновать, и солить, но я пока делала только салаты, — отметила сибирячка.

Мелотрию едят с кожурой. На одном кусте вырастает около 2–3 килограммов плодов.

— Особого ухода не требует, достаточно было дождей новосибирских. Нужна солнечная сторона с хорошим проветриванием. Читала, что мелотрия очень полезна и в ней много витаминов, — подчеркнула девушка.

Ранее у жительницы Новосибирска на даче на огуречной лозе начали расти странные круглые плоды.

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