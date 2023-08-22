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Семь кругов сада

У сибирячки на огурце выросли странные круглые плоды — как так получилось и что у них оказалось внутри

Агроном объяснила, почему их можно есть

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Необычный плод был круглым и упругим

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У жительницы Новосибирска на даче на огуречной лозе начали расти странные круглые плоды.

— Это гибрид расщепился на маму и папу. И круглые огурцы — это мужское растение, которое стало плодоносить. Это ошибка селекционеров. А так как нет семечек — то это бесплодный гибрид, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Плод оказался очень водянистым.

— Если довели до семечек — то он и не должен быть вкусным. Пока он зеленый, то он ничем не отличался от обычных огурцов, — подчеркнула агроном.

Семечек внутри не было

Семечек внутри не было

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В августе и начале сентября дачники рассчитывают собирать долгожданный урожай. Но этим планам может помешать погода.

Дыхание осени уже чувствуется, поэтому многие дачники задаются вопросом — когда браться за лопату и убирать морковь со свеклой.

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