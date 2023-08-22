У сибирячки на огурце выросли странные круглые плоды — как так получилось и что у них оказалось внутри

У жительницы Новосибирска на даче на огуречной лозе начали расти странные круглые плоды.
— Это гибрид расщепился на маму и папу. И круглые огурцы — это мужское растение, которое стало плодоносить. Это ошибка селекционеров. А так как нет семечек — то это бесплодный гибрид, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Плод оказался очень водянистым.
— Если довели до семечек — то он и не должен быть вкусным. Пока он зеленый, то он ничем не отличался от обычных огурцов, — подчеркнула агроном.
В августе и начале сентября дачники рассчитывают собирать долгожданный урожай. Но этим планам может помешать погода.
Дыхание осени уже чувствуется, поэтому многие дачники задаются вопросом — когда браться за лопату и убирать морковь со свеклой.