Спасаем урожай: что делать при заморозках, и почему огурцы с помидорами нужно обязательно подкормить в августе

В августе и начале сентября дачники рассчитывают собирать долгожданный урожай. Но этим планам может помешать погода. Август славится своими туманами и ночные заморозками. Объясняем, как спасти урожай и что делать, чтобы собрать огурцы и помидоры до начала октября.
Что делать при заморозках
В конце августа часто происходят заморозки и температура ночью на почве может опускаться до -2 градусов, что для многих культур губительно. Такое понижение ударит по теплолюбивым растениям: помидорам, перцам, баклажанам, тыквам, арбузам, дыням и кабачкам.
— Если показатели будут ниже ноля, то их придется спасать, чтобы не потерять урожай. Не холодостойкие культуры по максимуму убираем с огорода, — рекомендует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Растения в теплицах можно оставить дальше развиваться, но при этом плотно закрывать и дверцы, и окна. В теплице собираем только поспевший урожай минимум до середины сентября.
Если собрать урожай с огорода нет возможности, то его нужно максимально укрыть — для этого подойдут не только специальные материалы, но и ветошь.
Точно кратковременные заморозки выдержат морковь, свекла и капуста — это достаточно холодостойкие культуры.
Как подкормить огурцы
Огурцы — очень требовательная к подкормкам культура. Растение тратит много сил на плоды и поддержание мощной листовой массы.
— Огурцы обязательно нужно подкармливать каждые 10 дней. В идеале чередуем комплексные минеральные удобрения и органические, — отметила специалист. — Тогда огурчики будете собирать весь сентябрь при условии, что в теплице будет хорошая температура.
Важно помнить, что при показателях ниже +14 градусов огурцы перестают плодоносить и могут погибнуть.
Если нет возможности вносить комплексные минеральные удобрения, то каждые 10 дней нужно давать растениям настой коровьего навоза или сброженной травы в соотношении 1 к 10 с обязательным добавлением стакана древесной золы.
Почему сохнут помидоры
Листья томатов могут сохнуть не только из-за болезней, но и из-за нехватки питательных веществ, например, калия. При заморозках томаты с открытого грунта нужно убрать, а в теплице растения требуют поддержки.
— В теплице помидоры еще будут завязывать плоды, поэтому, чтобы собирать урожай весь сентябрь, их нужно поддержать. Но вносить азот нельзя! — предупредила агроном. — В августе и начале сентября можно внести комплексные удобрения. В них обязательно должен быть фосфор и калий.
Если комплексных удобрений под рукой нет, то нужно развести чайную ложку сернокислого калия в ведре воды и полить кусты под корень — минимум по одному литру.
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