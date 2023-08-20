Спасаем урожай: что делать при заморозках, и почему огурцы с помидорами нужно обязательно подкормить в августе

— Если показатели будут ниже ноля, то их придется спасать, чтобы не потерять урожай. Не холодостойкие культуры по максимуму убираем с огорода, — рекомендует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Растения в теплицах можно оставить дальше развиваться, но при этом плотно закрывать и дверцы, и окна. В теплице собираем только поспевший урожай минимум до середины сентября.