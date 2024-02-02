Сеем петунии: как вырастить капризные цветы из семян и какие сорта выбрать — простая инструкция

Какие сорта выбрать

Петунии бывают нескольких видов: ампельные, каскадные и кустовые. Также можно отдельно выделить махровые и крупноцветковые цветы.

Чаще всего ампельные и каскадные растения выбирают для кашпо. Среди них стоит обратить внимание на сорта «Опера Суприм Пинк», «Даймонд Сан Шейдз», «Джоконда красная», «Лавина», «Тайфун Ред Велюр», «Снежная королева», «Светлана».

Махровые петунии стали пользоваться особой популярностью за свой необычный вид. Часто дачники покупают такие сорта как «Дуо», «Пируэт», «Валентайн», «Бургунди», «Соната», «Мираж».