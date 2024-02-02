Сеем петунии: как вырастить капризные цветы из семян и какие сорта выбрать — простая инструкция

В начале февраля у дачников не так много забот, и можно спокойно сеять на рассаду цветы. Например, один из самых популярных видов — петунии. В посеве культура очень требовательна и даже капризна. Разбираемся во всех тонкостях получения пышных и эффектных цветов.
Когда сеять петунии
Петунии выращивают через рассаду, чтобы как можно дольше продлить цветение. Сеют их в течение февраля, а некоторые откладывают на начало марта, но в этом случае цветение начнется позже. Если посеять петунии в феврале, то они зацветут уже в апреле. Обычно петунии используют в цветочных бордюрах и кашпо.
По лунному календарю садовода в феврале сеять петунии лучше всего 1, 17, 18, 19, 26, 28 февраля. Семена стоит отложить в сторону 9 и 10 февраля.
Какие сорта выбрать
Петунии бывают нескольких видов: ампельные, каскадные и кустовые. Также можно отдельно выделить махровые и крупноцветковые цветы.
Чаще всего ампельные и каскадные растения выбирают для кашпо. Среди них стоит обратить внимание на сорта «Опера Суприм Пинк», «Даймонд Сан Шейдз», «Джоконда красная», «Лавина», «Тайфун Ред Велюр», «Снежная королева», «Светлана».
Махровые петунии стали пользоваться особой популярностью за свой необычный вид. Часто дачники покупают такие сорта как «Дуо», «Пируэт», «Валентайн», «Бургунди», «Соната», «Мираж».
Как вырастить петунию из семян
Петуньям требуется рыхлый и питательный грунт. В кислой почве цветы развиваться не будут, поэтому можно раскислить покупной торф доломитовой мукой или известью пушонкой.
— В грунте нужно сделать небольшие бороздки и пролить их марганцовокислым калием. Раствор нужен не сильно крепкий, слабо-розовый. Так проводится обеззараживание почвы, она увлажняется и уплотняется, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Расстояние между бороздками лучше делать в
— Закройте рассадный горшочек пленкой и поставьте в теплое и солнечное место, — советует специалист. — Идеальная температура для прорастания семян — +25 градусов.
С горшочка нужно снимать пленку каждый день и несколько часов проветривать. Обязательно досвечивайте рассаду минимум по два часа в день утром и вечером. Примерно через
Как вырастить рассаду петунии
Снимать пленку с рассадного горшка нужно, когда сеянцы немного окрепнут. Их нужно периодически увлажнять, но мелкосемянные растения нельзя поливать струей воды — делать это придется из очень мелкого пульверизатора или с помощью пипетки.
Пикировку, то есть рассаживание петуний в отдельные емкости, проводят только при появлении настоящих листов.
— Это делают, когда есть два семядольных листа и как минимум два настоящих. Можно и позже это сделать. Аккуратно поддеваем растение палочкой или зубочисткой и переносим в другой горшок, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.
Она добавила, что прищипывать, то есть удалять верхние части побегов, нужно у гибридов с сильным ростом. Когда растения достигнут
В открытый грунт растения пересаживают в конце мая-июня.
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