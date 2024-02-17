Календарь дачника на весну: что и когда сеять на рассаду, чтобы получить богатый урожай

Что сажать в марте на рассаду

С 1 по 15 марта нужно досеять перцы и баклажаны, которые вы высадите в открытый грунт. Возраст рассады к тому моменту должен быть не более 75 дней.

— Высаживать растения с перчинками — очень плохая идея. Так вы потеряете значительную часть урожая, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Март можно смело назвать месяцем томатов для тех, у кого есть теплицы. Возраст рассады ранних и суперранних сортов помидоров должен составлять 45–60 дней, позднеспелых — 60–65 дней. Если в теплицу томаты будут высажены в середине мая, то сеять их нужно в середине марта. Если высадка будет только в конце мая, то и посев нужно сдвинуть на конец месяца или на начало апреля.