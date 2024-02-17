Календарь дачника на весну: что и когда сеять на рассаду, чтобы получить богатый урожай

Весной у дачников начинается полномасштабная посевная кампания. У каждой культуры свой срок посева, поэтому очень важно не пропустить его. Мы подготовили подробный календарь посадок на 2024 год, чтобы вы точно ничего не забыли и правильно распределили свои силы и время.
В сроках посева самое главное — возраст рассады. У каждой культуры он свой. Для того чтобы посчитать срок посева, нужно определиться с датой высадки на постоянное место.
Если вы планируете высадить растение в открытый грунт 1 июня, то от этого срока нужно отсчитать назад необходимый возраст рассады: например, у капусты это 30–35 дней. То есть в открытом грунте растение должно оказаться с момента посева на 30-й день. Значит, нужно посеять капусту в районе 2 мая. Допускается отклонение в сроке посева на 2–5 дней.
Что сажать в марте на рассаду
С 1 по 15 марта нужно досеять перцы и баклажаны, которые вы высадите в открытый грунт. Возраст рассады к тому моменту должен быть не более 75 дней.
— Высаживать растения с перчинками — очень плохая идея. Так вы потеряете значительную часть урожая, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Март можно смело назвать месяцем томатов для тех, у кого есть теплицы. Возраст рассады ранних и суперранних сортов помидоров должен составлять 45–60 дней, позднеспелых — 60–65 дней. Если в теплицу томаты будут высажены в середине мая, то сеять их нужно в середине марта. Если высадка будет только в конце мая, то и посев нужно сдвинуть на конец месяца или на начало апреля.
То же самое с огурцами. Если у вас оборудованная системой отопления теплица, то можно сеять огурцы на рассаду уже в марте. Возраст растений на момент высадки должен составлять 30–45 дней в зависимости от сорта.
В марте среди цветов следует не забыть посеять бархатцы и циннии.
По лунному календарю садовода 14 и 19 марта — самые благоприятные дни для посева. Можно заниматься рассадой — 1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 и 29 марта. Нежелательные дни — 8 и 9 марта.
Что сажать в апреле на рассаду
В апреле начинается более активный посев томатов на рассаду. Здесь уже нужно посеять не только индетерминантные сорта с неограниченным ростом для теплицы, но и детерминантные — те, что пойдут в открытый грунт. До 15 апреля нужно с этой задачей справиться. Продолжается посев огурцов для теплицы.
— Во второй декаде апреля нужно посеять цветную капусту, брокколи, кольраби, а также белокочанную капусту на салаты, — перечислила агроном. — После 20 мая сеют капусту на квашение.
Возраст рассады капусты, кабачков, тыкв на момент высадки должен быть 30–35 дней в зависимости от сорта.
Среди зелени стоит обратить внимание на базилик — в Сибири его лучше всего выращивать через рассаду. Сеять его можно начинать с середины апреля, чтобы в начале июня уже высадить в открытый грунт. Сразу в теплицу базилик сеют с середины мая.
Нужно также не забыть посеять астры, чтобы цветы успели порадовать вас, и продолжить сеять бархатцы.
В апреле по лунному календарю садовода будут три самых благоприятных дня для посева — 11, 16 и 25. Среди благоприятных дней — 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29 и 30-е. Стоит отложить в сторону семена 5 и 8 апреля.
Что сажать в мае на рассаду
Многие дачники высаживают растения в открытый грунт в начале июня, чтобы минимизировать риски возвратных заморозков. Поэтому и в мае посевная не заканчивается.
В начале месяца нужно посеять культуры, которые должны быть высажены на постоянное место на 30–35-й день — это позднеспелые сорта капусты, огурцы, кабачки, арбузы, дыни, тыквы, брокколи.
Самыми благоприятными днями для посева по лунному календарю в мае будут 21, 22, 23-е. Многие цветы можно высевать сразу в открытый грунт, поэтому стоит учесть эти даты. Благоприятные дни — 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 27 и 31 мая. Желательно ничего не сеять 6 мая.
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Еще одна культура, которую стоит посеять в конце февраля, — лук. Сделать это можно семенами и не тратиться на севок.