Выбираем фитолампу: почему рассаду нужно обязательно досвечивать и что с ней будет без такой поддержки

Как выбрать фитолампу

При выборе нужно опираться на два главных параметра: мощность и размер с креплением. Идеальное сочетание в фитолампе: 80% красного свечения, 15% синего свечения, 5% — остальные волны. Но одной лампы силой в 10 ватт для стандартного подоконника будет недостаточно.

— Считается, что требуется 30–50 ватт на квадратный метр в зависимости от того, где находится окно, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Лучше всего выбирать прямоугольные варианты, а не круглые — такая форма захватит больше площади рассады.