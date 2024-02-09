Выбираем фитолампу: почему рассаду нужно обязательно досвечивать и что с ней будет без такой поддержки

До весны еще далеко, а значит солнца не так много, как хотелось бы — и особенно его не достает дачникам, которые уже вооружились семенами, питательным грунтом и начали сеять рассаду. Без досветки крепких растений не получить, поэтому в последние годы стало так много разных вариантов фитоламп. Как их выбрать, правильно использовать и какие культуры не будут крепкими без досветки, мы разобрались вместе с экспертами.
Как выбрать фитолампу
При выборе нужно опираться на два главных параметра: мощность и размер с креплением. Идеальное сочетание в фитолампе: 80% красного свечения, 15% синего свечения, 5% — остальные волны. Но одной лампы силой в 10 ватт для стандартного подоконника будет недостаточно.
— Считается, что требуется 30–50 ватт на квадратный метр в зависимости от того, где находится окно, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Лучше всего выбирать прямоугольные варианты, а не круглые — такая форма захватит больше площади рассады.
От параметров, которые перечислены выше, зависит цена фитолампы. Если в прошлом году стоимость начиналась с 300 рублей, то сейчас с 400 рублей. Это если говорить о стандартных горизонтальных вариантах без креплений. Цена на профессиональное оборудование начинается с 10 тысяч рублей. Например, за фитолампу мощностью в 100 ватт придется выложить 11–12 тысяч рублей, но обычному дачнику будет достаточно более простых вариантов.
Чем мощнее лампа, тем она дороже. В «Леруа Мерлен» цена за прибор мощностью в 30 ватт начинается с 1500 рублей (без крепления), на маркетплейсах Wildberris и OZON — от 800 рублей.
Большинство производителей предлагают покупать лампы и крепления отдельно. Можно выбрать штатив, верхние крючки, штатив на прищепке. Если у вас крепкий подоконник, то лучше остановиться на последнем варианте, особенно если дома есть домашние животные.
— Можно выбрать и штативы, но они менее устойчивые. Очень важно, чтобы лампа не упала и не повредила растения, так же ее не стоит слишком низко опускать, — подчеркнула агроном.
Как пользоваться фитолампой
Первое — нужно правильно закрепить лампу. Она должна находиться строго над растениями, чтобы они тянулись вверх, а не в сторону.
Второй важный момент — расстояние от растений до фитолампы. Оно зависит от мощности прибора: если светильник слабый, то есть до 10–15 ватт, то расстояние должно составлять 15–25 сантиметров. Если фитолампа на 20–40 ватт, то нужно поднимать ее на 35–40 сантиметров, при мощности от 50–60 ватт располагайте прибор на высоту не менее 80 сантиметров. Более точные параметры должны быть прописаны в инструкции к каждому прибору.
— При росте растений лампу нужно поднимать на соответствующее расстояние, — напоминает Людмила Шубина. — Совсем близко ее можно располагать только на этапе сеянцев: минимальное расстояние до всходов — 12–15 сантиметров.
Досвечивать рассаду непрерывно нет нужды. На ночь фитолампы обязательно выключают, чтобы не нарушить естественный цикл растений — им тоже нужна ночь. Досветка требуется с 6:00 на 2–3 часа и вечером с 18:00 также на 2–3 часа. В пасмурную погоду фитолампу можно включить на весь день.
Что делать чтобы рассада не вытягивалась
Растениям в среднем требуется световой день в 12–14 часов. Особенно важна досветка в феврале и марте. Но некоторые культуры особенно требовательны к свету. Среди них петунии, томаты и огурцы. Баклажанам и перцам тоже требуется много света, но чуть меньше.
— Томатам нужно около 15 часов света в день, а баклажанам и перцам — около 12–14 часов, — подчеркнула агроном. — Если света не хватает, то рассада начнет тянуться, а это плохо сказывается на будущем урожае.
Для того чтобы растения не вытягивались, нужно использовать досветку и отрегулировать полив.
— Например, томаты растут именно ночью. Рассаду люди поливают вечером и потом удивляются, почему растения так вытянулись. Не переливайте их, а лучше сместите увлажнение на раннее утро, — советует Людмила Шубина. — То же самое с огурцами. Лишняя влага — и они тут же в рост.
Температурный режим тоже серьезно влияет на развитие растений. И если перцам с баклажанами жара не повредит, то томаты при температуре ночью выше +18 градусов сразу пойдут в рост.
Как использовать фитолампу для рассады цветов
Два самых популярных цветка, которые сеют в январе-феврале — это эустома и петунии. Они требуют обязательной досветки. Без длинного светового дня капризная эустома даже и не подумает проклюнуться.
— Брать лампы на 5–15 ватт не вижу смысла, так как они очень слабые, — говорит Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик. — При полной темноте нужна будет мощность 100 ватт. Без досветки крепкие цветы не получить.
Если другие культуры можно подсвечивать на этапе сеянцев, то в случае с петуниями и эустомами лампы нужно подключать уже с момента посева.
Чем заменить фитолампу
Светодиодные или люминесцентные лампы также могут помочь в выращивании рассады, если вам не хочется тратиться на специальные приборы или раздражает розовый свет.
— Светодиодные лампы сейчас максимально приближены к солнечному свету, поэтому могут быть хорошей альтернативой, — объяснила Людмила Шубина. — Принцип использования такой же, как и у фитолампы: крепить строго сверху, выдерживая правильное расстояние.
Слишком близко к растениям располагать их нельзя — от выделяемого лампой тепла рассада просто погибнет. Высота от сеянцев — не менее 30 сантиметров. «Лампочка Ильича», конечно, ничем не поможет, но яркий белый свет благоприятно влияет на растения и не позволит им чрезмерно тянуться.
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