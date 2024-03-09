Когда сеять огурцы на рассаду: объясняем, как посчитать правильный срок и выбрать лучшие сорта без горечи

Огурцы очень популярны у дачников, поэтому многие уже в марте задумываются об их посеве на рассаду. Но важно соблюсти все сроки, иначе хорошего урожая не получить. Если у вас нет хорошей теплицы, то придется набраться терпения, а вот сорта изучить и выбрать можно уже и сейчас.
Сроки посева любой культуры зависят от того, какой должен быть возраст рассады на момент высадки на постоянное место. Для огурцов — это 30–35 дней. Считать нужно от момента посева семечка.
— Слишком старая рассада или слишком молодая не даст урожай в нужном объеме. Потери точно будут, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук
По лунному календарю садовода сеять огурцы на рассаду в апреле лучше всего — 6, 14, 16, 17, 18. В мае — 12, 13, 14, 25, 31. Лучшие дни для посева любых культур в апреле — 11, 16, 25, в мае — 21, 22, 23. Неблагоприятные дни для посева огурцов в апреле — 5, 8, в мае — 6.
Когда сажать огурцы на рассаду для теплицы
Сроки посева будут зависеть от того, какая у вас теплица. Если с отоплением, то в грунт растения можно высадить и в середине апреля — начале мая. Значит и за семена пора браться в середине марта — конце апреля.
— В более теплых регионах огурцы высаживают даже в неотапливаемые теплицы в середине мая. В Сибири для этого слишком холодно, — подчеркнула специалист.
В неотапливаемую теплицу в Сибири растения идут с третьей декады мая. Значит посев должен быть в третьей декаде апреля.
— Нужно помнить, что при +16 градусах огурцы перестают развиваться, а при +14 погибают, — предупредила Людмила Шубина. — Если приходят сильные заморозки, то в теплицу можно поставить ведро с кипятком, чтобы поднять температуру. Важно проверить также целостность конструкции, чтобы не было щелей.
Когда сеять огурцы на рассаду для открытого грунта
Огурцы очень требовательны к температурному режиму, поэтому лучше высадить их в открытый грунт позже, чем поторопиться. Во многих регионах России, кроме юга, угроза возвратных заморозков сохраняется до 10 июня. Чаще всего они оставляют дачников без урожая в Сибири и на Урале.
Возвратные заморозки — это кратковременное понижение температуры ниже 0 градусов. В основном это происходит ночью и рано утром в приземном слое воздуха. Понижение может достигать -5 градусов. И это очень важно учитывать.
— Можно высадить огурцы в теплую грядку, сделанную из перегноя или соломы и тогда растения будут защищены от заморозков, — советует агроном. — Если хотите перестраховаться, то высаживайте огурцы в открытый грунт после 5–10 июня.
При высадке в начале июня нужно будет посеять огурцы в начале мая. Если дата высадки — 10 июня, то и семена посеять нужно 10 мая. Допускается больший или меньший срок на 4–5 дней.
Лучшие сорта огурцов для теплицы
В теплице огурцы должны быть сортов «самоопыляемые гибриды». Если высадить в закрытый грунт обычные сорта, то урожая не будет. Ситуацию спасет только открытие пасеки там же. Чтобы точно иметь урожай, нужно внимательно смотреть на упаковку семян. На этикетке должно быть написано, что это «партенокарпический гибрид женского типа цветения». Вторая часть фразы говорит о том, что на растении будут цветочки сразу с крохотных огурчиком.
— Выбирайте гибриды раннеспелые. У них плодоношение наступает на 40–45 день от полных всходов. Чаще всего из теплицы огурцы идут на салаты, — отметила агроном. — Давно себя зарекомендовали такие огурцы, как «Доломит», «Адам».
Стоит обратить внимание и на такие сорта, как «Профи», «Скороход», «Герман», «Король грядки», «Алекс». Те, кто любит крупные бугорки на огурце, останутся довольны такими гибридами, как «Анзор», «Директор». Мелкобугорчатые гибриды: «Доломит», «Конни».
Сорта огурцов для открытого грунта, которые не горчат
В открытый грунт лучше высаживать пчелоопыляемые гибриды, хотя партенокарпические тоже можно выращивать.
— На пчелоопыляемых гибридах и сортах есть и мужские, и женские цветы. Лучше отдавать предпочтение устойчивым к перепадам температуры и заморозкам, — отметила Людмила Шубина.
В огороде себя отлично показали «Гектор» и один из самых известных российским дачникам гибрид «Зозуля». Можно также попробовать вырастить: «Маша», «Муромский», «Обильный», «Сибирский экспресс».
Современные гибриды не горчат, если соблюдать агротехнику. Чаще всего горечь появляется из-за недостаточного полива. Огурцы очень требовательны не только к теплу и свету, но и к влажности. Нельзя допускать пересыхания грунта, а также поддерживать влажность в теплице.
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