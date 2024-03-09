Когда сеять огурцы на рассаду: объясняем, как посчитать правильный срок и выбрать лучшие сорта без горечи

— Слишком старая рассада или слишком молодая не даст урожай в нужном объеме. Потери точно будут, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук



По лунному календарю садовода сеять огурцы на рассаду в апреле лучше всего — 6, 14, 16, 17, 18. В мае — 12, 13, 14, 25, 31. Лучшие дни для посева любых культур в апреле — 11, 16, 25, в мае — 21, 22, 23. Неблагоприятные дни для посева огурцов в апреле — 5, 8, в мае — 6.