Когда сеять капусту: какие сорта выбрать на салаты и квашение и как вырастить брокколи

Когда сажать капусту на рассаду

Посев капусты проводят в два этапа. Любители этой культуры сначала сеют сорта, которые предназначены для салатов и, например, в тушении, приготовлении пирожков и других блюд.

С 15 апреля сеют белокочанную капусту, а также цветную капусту, брокколи, кольраби. Последние три культуры можно будет морозить и заготавливать в течение всего сезона.