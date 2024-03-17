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Семь кругов садаИнструкция

Когда сеять капусту: какие сорта выбрать на салаты и квашение и как вырастить брокколи

Холодостойкую культуру высаживают на огород одной из первых

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Важно, чтобы сорта были устойчивы к растрескиванию и болезням

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В конце марта дачникам уже нужно закупиться семенами капусты. Эта холодостойкая культура одна из первых будет высажена на постоянное место, но нужно правильно рассчитать срок посева, чтобы кочан вовремя завязался и был крепким.

Когда сажать капусту на рассаду

Посев капусты проводят в два этапа. Любители этой культуры сначала сеют сорта, которые предназначены для салатов и, например, в тушении, приготовлении пирожков и других блюд.

С 15 апреля сеют белокочанную капусту, а также цветную капусту, брокколи, кольраби. Последние три культуры можно будет морозить и заготавливать в течение всего сезона.

— Возраст рассады на момент высадки должен быть 30–35 дней, допускается разброс в 3–5 дней, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В этом случае капуста хорошо завяжется, будет готова к возможным заморозкам.

В начале мая нужно посеять капусту позднеспелых сортов, которые убирают с огорода одними из самых последних — их используют в различных консервациях, заготовках, а также квасят. В этот же период можно опять посеять скороспелые сорта, чтобы свежая капустка была на столе уже в августе.

Капуста способна выдерживать короткие ночные похолодания и продолжит рост даже при температуре в +5, поэтому ее можно высаживать с середины мая, в зависимости от погоды. Во многих регионах России, кроме юга, угроза таких возвратных заморозков сохраняется до 10 июня.

По лунному календарю садовода лучшие дни для посева капусты в апреле — 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, в мае — 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31. Не стоит браться за семена 5 и 8 апреля, а также 6 мая.

Лучшие сорта капусты на салаты и квашение

К сортам разные требования из-за разных целей выращивания

К сортам разные требования из-за разных целей выращивания

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Белокочанная капуста очень ранних и ранних сортов в Сибири будет готова к срезке в конце июня — начале июля, а в более теплых регионах даже раньше. Допускается высадка рассады в возрасте 50 дней, так как кочаны не будут набирать большую массу. В среднем от посева до срезки проходит до 100 дней.

— Такие сорта, как «Июньская», «Малахит», «Казачок», можно будет срезать уже в конце июня, — отметила Людмила Шубина. — Растрескивание им не грозит, да и при употреблении в свежем виде это не так важно.

Также можно попробовать вырастить «Золотой гектар», «Ранняя Грибовская», «Реактор», «Фарао».

При выращивании капусты на квашение важно, чтобы растения были устойчивы к растрескиванию, а кочаны стабильно набирали массу.

— Многие гибриды легко могут набрать вес в 10 килограмм: например, «Мегатон», «Ринда», «Белорусская», — подчеркнула специалист.

Зарекомендовали себя и такие сорта, как «Вьюга», «Московская поздняя», «Подарок», «Слава».

Как вырастить брокколи на огороде

Брокколи нужно много солнца и влаги

Брокколи нужно много солнца и влаги

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Раннеспелые гибриды брокколи созревают на 70–80 день, позднеспелые — на 120–140 день. Вторые чаще всего используют для зимних заготовок. Культура также холодостойкая и может выдержать заморозки до -3 градусов. Возраст рассады на момент высадки должен составлять 30–45 дней.

— Брокколи хорошо растет на солнечных участках с достаточным поливом. Любая листовая культура любит влагу, поэтому жалеть воды не нужно, — напоминает агроном. — Вырастить на огороде ее не трудно: высаживаем рассаду в хорошо удобренное место, но не там, где раньше были крестоцветные.

Посев на рассаду проводят вместе с белокочанной капустой ранних сортов, в апреле. Можно повторить посев и в мае. Среди раннеспелых гибридов можно взять «Фиесту», «Наксос», среднеспелых — «Лаки», «Маратон», «Монако».

Как вырастить цветную капусту

Цветная капуста и брокколи сейчас так же популярны, как и белокочанная капуста

Цветная капуста и брокколи сейчас так же популярны, как и белокочанная капуста

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В выращивании и брокколи, и цветной капусты дачники больше всего опасаются образования пустот в головках. Нужно обращать внимание на сорта, устойчивые к этому, а также не скупиться на удобрения и хорошее место под культуры: если будет мало солнца, они быстро уйдут в цвет и головок не дадут.

— Важно и время срезки: если головка перестояла, то пойдет цвет, — подчеркнула агроном. — Среди устойчивых к пустотам сортов цветной капусты хороши «Абени», «Америго», «Амстердам».

Возраст рассады также должен быть 30–45 дней. Можно попробовать и такие сорта: «Бразилия», «Кортес», «Опал». Если хочется экспериментов, то можно попробовать вырастить фиолетовую цветную капусту — «Фиолетовая сицилийская», «Аметист», «Розалинда». Для тех, кто совсем заскучал, есть оранжевые варианты — такой яркий цвет можно получить у гибридов «Ярик», «Сансет».

Срезайте головки, когда они станут размером примерно с большой кулак — так на пасынках можно получить еще урожай.

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