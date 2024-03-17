Когда сеять капусту: какие сорта выбрать на салаты и квашение и как вырастить брокколи

В конце марта дачникам уже нужно закупиться семенами капусты. Эта холодостойкая культура одна из первых будет высажена на постоянное место, но нужно правильно рассчитать срок посева, чтобы кочан вовремя завязался и был крепким.
Когда сажать капусту на рассаду
Посев капусты проводят в два этапа. Любители этой культуры сначала сеют сорта, которые предназначены для салатов и, например, в тушении, приготовлении пирожков и других блюд.
С 15 апреля сеют белокочанную капусту, а также цветную капусту, брокколи, кольраби. Последние три культуры можно будет морозить и заготавливать в течение всего сезона.
— Возраст рассады на момент высадки должен быть
В начале мая нужно посеять капусту позднеспелых сортов, которые убирают с огорода одними из самых последних — их используют в различных консервациях, заготовках, а также квасят. В этот же период можно опять посеять скороспелые сорта, чтобы свежая капустка была на столе уже в августе.
Капуста способна выдерживать короткие ночные похолодания и продолжит рост даже при температуре в +5, поэтому ее можно высаживать с середины мая, в зависимости от погоды. Во многих регионах России, кроме юга, угроза таких возвратных заморозков сохраняется до 10 июня.
По лунному календарю садовода лучшие дни для посева капусты в апреле — 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, в мае — 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31. Не стоит браться за семена 5 и 8 апреля, а также 6 мая.
Лучшие сорта капусты на салаты и квашение
Белокочанная капуста очень ранних и ранних сортов в Сибири будет готова к срезке в конце июня — начале июля, а в более теплых регионах даже раньше. Допускается высадка рассады в возрасте 50 дней, так как кочаны не будут набирать большую массу. В среднем от посева до срезки проходит до 100 дней.
— Такие сорта, как «Июньская», «Малахит», «Казачок», можно будет срезать уже в конце июня, — отметила Людмила Шубина. — Растрескивание им не грозит, да и при употреблении в свежем виде это не так важно.
Также можно попробовать вырастить «Золотой гектар», «Ранняя Грибовская», «Реактор», «Фарао».
При выращивании капусты на квашение важно, чтобы растения были устойчивы к растрескиванию, а кочаны стабильно набирали массу.
— Многие гибриды легко могут набрать вес в 10 килограмм: например, «Мегатон», «Ринда», «Белорусская», — подчеркнула специалист.
Зарекомендовали себя и такие сорта, как «Вьюга», «Московская поздняя», «Подарок», «Слава».
Как вырастить брокколи на огороде
Раннеспелые гибриды брокколи созревают на
— Брокколи хорошо растет на солнечных участках с достаточным поливом. Любая листовая культура любит влагу, поэтому жалеть воды не нужно, — напоминает агроном. — Вырастить на огороде ее не трудно: высаживаем рассаду в хорошо удобренное место, но не там, где раньше были крестоцветные.
Посев на рассаду проводят вместе с белокочанной капустой ранних сортов, в апреле. Можно повторить посев и в мае. Среди раннеспелых гибридов можно взять «Фиесту», «Наксос», среднеспелых — «Лаки», «Маратон», «Монако».
Как вырастить цветную капусту
В выращивании и брокколи, и цветной капусты дачники больше всего опасаются образования пустот в головках. Нужно обращать внимание на сорта, устойчивые к этому, а также не скупиться на удобрения и хорошее место под культуры: если будет мало солнца, они быстро уйдут в цвет и головок не дадут.
— Важно и время срезки: если головка перестояла, то пойдет цвет, — подчеркнула агроном. — Среди устойчивых к пустотам сортов цветной капусты хороши «Абени», «Америго», «Амстердам».
Возраст рассады также должен быть
Срезайте головки, когда они станут размером примерно с большой кулак — так на пасынках можно получить еще урожай.
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