Аккуратнее с подкормками: когда пикировать астры и что делать, если вытягиваются петунии

Нужно вовремя пикировать рассаду, чтобы растения хорошо развивались Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Важно не только получить крепкие всходы, но и правильно ухаживать за растениями, чтобы не потерять их и не поставить крест на урожае и цветах. Не стоит увлекаться подкормками — лучше бросить силы на соблюдение правильного режима полива и вовремя пикировать сеянцы. Разбираемся в самых важных работах с цветами, а также почему рассада капризных петуний начала сильно вытягиваться.

Когда пикировать астры

Астры — это цветы, которые особо подвержены корневым гнилям, поэтому важно каждый раз правильно готовить грунт. Никакого перегноя и биогумуса — в землю нужно вносить минеральные удобрения, двойной суперфосфат и разрыхлители.

— Сначала мы проливаем грунт калием, даем стечь. Затем для профилактики можно полить землю «Триходермином» или «Фитоспорином», — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Так мы уничтожим все вредоносные грибки с помощью биологических препаратов, то есть без химии.

Как пикировать астры, вы можете посмотреть на видео. Главное помнить, что грунт должен быть не такой же, как у бархатцев и петуний.

Источник: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

По лунному календарю садовода самые лучшие дни для пикировки в марте — 16, 23, 24, 25, 27. В апреле — 12, 13, 19, 21, 22, 23. Лучше отложить пикировочные колышки 5 и 8 апреля.

Когда пикировать бархатцы

Дачники, которые уже в мае хотят красоты и ярких цветов, давно посеяли бархатцы. А значит, пора их пикировать — рассаживать в разные стаканчики. Для этого подойдут горшочки в 200–300 миллилитров.

— В случае с бархатцами иногда высаживают уже с цветами рассаду, и ничего — потом нужно подрезать и убирать все отцветшие, — объяснила Людмила Шубина. — Грунт должен быть питательным и воздухоемким, тогда корни будут быстро развиваться.

Цветы рассаживают при появлении первых настоящих листьев, когда растения чуть окрепнут. Как пикировать бархатцы, вы можете посмотреть на видео.

Источник: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

По лунному календарю садовода лучшие дни для пикировки бархатцев такие же, как у астр. В эти дни можно рассаживать все однолетние цветы.

Чем подкормить рассаду петунии

Из-за подкормок можно получить вытянутую рассаду Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Один из самых популярных вопросов в марте у дачников — чем подкормить петунию. В погоне за быстрым развитием и желая ускорить цветение многие губят все свои усилия.

Основные подкормки, которые чаще всего необдуманно вносят, содержат азот. Это действительно важный для роста растений элемент. Но при его избытке можно повредить корни, а подстегнутая азотом рассада быстро пойдет в рост и вытянется.

— Аккуратно надо с подкормками. Всегда напоминаю дачникам, что с рассадой нужно обращаться, как с детьми: не перекармливать! Если закормить, то растение заболеет и будет выглядеть как попало. Достаточно после пикировки внести минеральные удобрения или гуматы в разведении, указанном на упаковке, — подчеркивает Людмила Шубина.

Подкормить цветы можно и за две–три недели до высадки на постоянное место, так как растения ждет большой стресс. В это же время начинается и постепенное закаливание, что также требует много сил у цветов.

Рассада петунии вытягивается — что делать

Такая длинная рассада получается в основном из-за нехватки света Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Важно следить за видом растений, иначе можно так и не дождаться цветов. Петунии должны быть коренастыми, основной стебель плотный. Но у многих дачников цветы начинают вытягиваться, заваливаться и слабеть. У этого может быть несколько причин.

В марте и апреле не так много солнца, как требуется растениям, поэтому они стремятся получить его как можно больше любыми средствами, в том числе чрезмерным ростом стебля.

— Петунии нужно обязательно досвечивать. Цветы из-за недостатка света заваливаются, становятся слабыми, вытягиваются в сторону, где есть свет, — предупредила агроном. — Размещайте лампы строго сверху над растениями. Также может повлиять температурный режим.

После пикировки температура должна быть +20...+22 градуса. Важно соблюдать и режим полива. Обычно достаточно 2–3 раза в неделю для подросших, распикированных растений. Их можно также периодически опрыскивать с пульверизатора, так как слишком сухой воздух батареи не подходит для сочной зелени петуний.

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