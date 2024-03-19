Когда и как пикировать перец после всходов — видеоинструкция от новосибирского агронома

Новосибирский агроном объяснила, когда пикировать перец после всходов и показала как это делать правильно.
— Перцы и баклажаны начинаем пикировать в период, когда появится настоящий лист. То есть сначала всходы дают нам два листочка зародышевых, а потом из серединки выходит настоящий лист, — объяснила корреспонденту НГС Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Очень важно при пикировке правильно рассадить растения. Как это сделать вы можете увидеть в нашем видео выше.
Не стоит увлекаться подкормками — лучше бросить силы на соблюдение правильного режима полива и вовремя пикировать сеянцы.