Всходы будут крепкими: как правильно сеять помидоры и почему рассада сильно тянется

Томаты очень требовательны к свету Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Помидоры выращивает почти каждый дачник — культура не очень требовательна в уходе и при правильном подходе дает обильный урожай. А вот рассада может дать жару даже опытному дачнику, который нарушил агротехнику. Разбираемся, как правильно сеять томаты, из-за чего рассада может вытягиваться и почему ее нужно поливать только по утрам.

Как сеять томаты

Дачникам нужно посеять помидоры на рассаду до 10 апреля. Время еще есть, поэтому можно спокойно выбрать сорта и всё необходимое. Подробнее об индетерминантных и детерминантных сортах мы писали ранее — смело можете выбирать что-то из этого достаточно обширного списка.

Для посева потребуется питательный и рыхлый грунт. На дне горшочка нужно обязательно сделать дренаж.

— Бороздки проливаем марганцовокислым калием — темно-розовым раствором, чтобы обеззаразить почву. Глубина заделки семян — 1–1,5 сантиметра. Мелкая заделка семян всегда дает нам «беретик» сверху: околоплодник бывает так крепко прижат к стебельку, что мы просто-напросто так теряем семена, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Как правильно сеять томаты, мы показываем на видео Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Семена нужно разложить на расстоянии хотя бы в один сантиметр, после посева закрыть землей и хорошо опрыскать. Сверху накрыть пленкой и поставить в очень теплое место: нужно минимум +20 градусов, чтобы всходы появились дружно. Обычно растения проклевываются на 4–5-й день.



— Как только мы посеяли томаты и прошло 3–4 дня, мы должны над всходами поставить лампу и досвечивать. Особенно это важно в фазу всходов, когда растение в виде изогнутого колена, иначе рассада быстро вытянется, — предупреждает агроном. — А с хорошей досветкой она будет крепкой и коренастой.

Рассада помидоров вытянулась — что делать

Слишком вытянутые растения можно будет заглубить при пикировке Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











При плохой досветке, неправильном температурном режиме и поливе всходы быстро пойдут в рост. В итоге рассада получится слишком вытянутая, стебель — слабый, а кустик — не раскидистый.

На начальном этапе исправить это можно фитолампой. Ее нужно установить на расстоянии 10–15 сантиметров над всходами и досвечивать по 3 часа утром и по 3 часа вечером. В пасмурные дни нужно включать досветку и днем. Таким образом можно остановить дальнейшее вытягивание.

— Самое главное — отрегулировать полив и температуру. Нельзя томаты поливать на ночь, потому что из-за этого они и тянутся. Рассаду можно доводить даже до состояния легкого увядания, но не переливать, — отметила Людмила Шубина.

Томаты вытягиваются и от жары. Как только появятся первые настоящие листья, ночью должно быть +18 градусов, так что томаты можно выращивать на самом холодном подоконнике в квартире — главное, чтобы было много света.

— Если в рассадном горшочке растения вытянулись, то можно решить этот вопрос при пикировке. Томаты можно заглублять при рассаживании по самые семядольные листы — растение может давать корни от стебля, — объяснила агроном.

Чем подкормить всходы помидоров

Не переборщите с подкормками! Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Для того чтобы не бегать с лейкой и пульверизатором с подкормками, нужно изначально сделать грунт питательным. Заложенных веществ хватит для того, чтобы сеянцы были крепкими и могли расти и развиваться.

— Если растения остановились в росте и как бы сидят в одной поре — это значит, что грунт кислый. Это легко исправить раствором кальциевой селитры, — подчеркнула специалист.

Рассада может начать желтеть — в этом случае стоит внести дополнительно удобрения с азотом, так как вода вымывает этот крайне важный элемент из почвы.

— Чрезмерные увлечения подкормками ничего хорошего не дают. Сеянцы как дети: не нужно их перекармливать, иначе будут нездоровые. Если очень хочется, то можно взять гуминовые удобрения и полить раствором, но лучше сделать это уже после пикировки, — объяснила Людмила Шубина.



Как поливать рассаду томатов

Придется пораньше вставать, чтобы получить крепкую рассаду Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Поливать слишком часто томаты нельзя, особенно в ночь. При посеве изначально нужно дать столько влаги, чтобы семена взошли и окрепли. Для этого грунт нужно хорошо пролить и дать стечь.

— Для сохранения влаги в землю добавляют, например, вермикулит. Он удерживает воду. Также горшочек нужно накрывать пленкой до всходов, чтобы был парник, и влага быстро не испарялась, — отметила специалист. — Рассада томата растет ночью. Если вы вечером пришли и посмотрели, что почва сухая, и полили — на утро получите неприятный эффект.

При сухом воздухе в квартире рассаду томатов нужно поливать 1–2 раза в неделю под корень и обильно. Вода должна быть комнатной температуры, отфильтрованная или отстоянная. Если брать ее сразу из-под крана, то на почве после нескольких таких поливов появится известковый налет.

Важно про сад и огород

В дачном деле планирование играет большую роль. Мы составили список культур, которые нужно высадить в теплице и огороде.

Одно дело получить сеянцы, а другое — вырастить здоровые и крепкие растения, которые дадут хороший урожай. И здесь у дачников часто возникают проблемы — то рассада падает, то слишком тонкая, то внезапно начинает желтеть.



В конце марта дачникам уже нужно закупиться семенами капусты. Эта холодостойкая культура одна из первых будет высажена на постоянное место.



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