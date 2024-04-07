Огород на подоконнике: как вырастить дома хрустящие огурчики, наливные помидоры и жгучий перчик (это не так сложно)

Даже дома можно добиться достаточно крупных плодов томатов и огурцов Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В этом году мы незаслужено обходим вниманием тех, кто дачи не имеет, но хочет присоединиться к общему ажиотажу выращивания чего-нибудь полезного и вкусного. Исправляемся. Вырастить дома можно и помидоры, и огурцы, и свежую, ароматную зелень. Объясняем, как сделать красивый и функциональный огород на дому.

В огородном деле, особенно если речь идет о квартире, самое главное — определить исходные данные. Что у вас есть? Будете использовать только подоконники, или еще и балкон? А может, в вашем распоряжении теплая лоджия? Температура выращивания и освещенность играют ключевую роль при квартирном огородничестве.

Таким теплолюбивым культурам, как огурец, требуется минимум +22 градуса, томатам — +18 градусов, а некоторой зелени достаточно и +10 градусов. Если вы не собираетесь ставить огромные кадушки, то идею вырастить дома картошку или капусту стоит сразу оставить. Многие корнеплоды тоже потребуют очень большого объема земли: морковь и свеклу лучше оставить для полноценного огорода.

При выращивании любой культуры в горшке нужно обязательно делать дренажные отверстия и высыпать в один слой на дно, например, керамзит. Грунт должен быть питательным, рыхлым и легким. Все бороздки перед посадкой нужно проливать марганцовокислым калием — так вы не столкнетесь с одной из самых неприятных вещей: появлением мушки в доме.

Какую зелень можно вырастить дома

Зелень легко и быстро растет в квартирах Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Самый простой вариант для тех, кто хочет что-нибудь вырастить, а времени и сил не так много — это зелень. При этом петрушка, укроп и сельдерей достаточно туговсхожие и долгорастущие культуры, хотя тоже легко выращиваются дома. Если вы совсем начинающий огородник, то лучше возьмите лук.



— Лук на зелень можно выращивать даже без земли. Можно набрать стакан воды и туда луковку поставить, где-то до серединки, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Через 20–30 дней уже можно будет срезать зелень. Лук можно держать в слабоосвещенном месте и при температуре в +10...+15 градусов.

Если ваш опыт уже преодолел порог выращивания просто лука, то точно пора идти за семенами шпината. Эта культура прочно заняла свое место на полках магазинов и в сердцах людей. Растет, как и любая трава, быстро. Требует усилий минимум. Главное — помнить про обязательный дренаж, иначе растение просто сгниет. Шпинат, как и лук, прекрасно себя чувствует при температуре +10...+15 градусов.

— Легко можно вырастить его на подоконнике, утепленной лоджии, но очень важно, чтобы он находился в полутени — шпинат не любит прямых солнечных лучей, — предупреждает агроном. — Семена нужно сеять на глубину в 1–1,5 см. Попробуйте посеять такие сорта, как «Крепыш» или «Матадор».

Базилик очень часто используется в блюдах, и он прекрасно растет в горшке дома, но ему требуется не менее +20 градусов. Глубина посева семян — 1 сантиметр. Расстояние между бороздками нужно обязательно делать не менее 5 см, так как листья у базилика раскидистые. Обратите внимание на такие сорта, как «Лимонный», «Комнатный фиолетовый», «Василиск».

Достаточно просто будет вырастить и обычный зеленый салат. Ему хватит емкости и в 200 мл, но потребуется часто его поливать, так как салат — это листовая культура, и для роста использует много влаги.

Если вы нашли в холодильнике уже слегка мягкую свеклу, то смело втыкайте ее хвостиком вниз в горшок примерно на половину. Поливайте и через 30 дней можете срезать листья для использования в блюдах. И зеленый салат, и свекла любят побольше света.

Как вырастить острый перец

Перец любит жару и легко переносит даже +37 градусов Источник: Depositphotos.com











Переходим на уровень повыше. Острый перец будет не только полезен в приготовлении самых разных блюд, но и кустик смотрится очень эстетично. Можно посадить такие сорта, как «Алладин», «Огонек», «Бабье лето», «Пиковая дама».



Под каждое растение нужен горшок минимум в пол-литра, лучше литр. Температура выращивания — +22...+27 градусов.

— Перец — выходец из Мексики, и любит жару и солнце, — предупреждает Людмила Шубина. — Глубина посева — минимум 1 см, чтобы не было выноса шапочки.

Перец нужно поливать минимум раз в неделю. Можно подкормить гуматами раз в месяц для лучшего плодоношения.

Как вырастить на балконе помидоры

Помидоры неприхотливы в уходе и не требуют регулярного полива Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Если для вас зелень и острый перец — уже пройденный уровень и хочется вырастить овощи, то стоит попробовать выращивать томаты. В первый раз проще всего взять черри. В любом случае это должны быть гибриды с ограниченным ростом — детерминантные. Среди сортов можно взять очень популярные «Балконное чудо», «Комнатный сюрприз», «Горшечный».

Под каждое растение также нужен горшок минимум в пол-литра, лучше один литр. Температура на всходах +22 градуса, затем кустик может спокойно расти и при +18 градусах. Глубина посадки также 1 см. Томаты быстро всходят — появятся на 5–6 день.

— Не переливайте растения, томаты можно доводить даже до состояния легкого увядания. При высокой влажности растения быстро тянутся, — предупредила агроном.

Не переборщите с подкормками: если вносить регулярно азот, то растение начнет «жировать» — наращивать листовую массу. Будет, конечно, пышная елочка, но вот плодов — раз–два, и обчелся. На этапе завязывания намного важнее калий. Можно полить 1–2 раза гуматами. И когда появятся цветы, то вставать придется пораньше.

— Рано утром, до рассвета пыльца самая жизнестойкая. Нужно легка потряхивать кусты, чтобы происходило опыление, — советует Людмила Шубина. — Поливать растения тоже лучше рано утром, иначе при ночном поливе оно будет слишком вытягиваться.

Как вырастить на балконе огурцы

Со шпалерой выращивание огурцов дома станет еще проще Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Самую главную ошибку, которую может совершить «домашний дачник», загоревшийся идеей вырастить огурчики на балконе, — это купить пчелоопыляемый сорт. Будут очень красивые желтые цветы, а вот огурчиков не дождетесь. Такие растения плодов без участия пчел не дадут — придется дома ставить улей.

Покупать для дома, как и для теплицы, нужно партенокарпические гибриды, то есть самоопыляемые сорта. Когда растение подрастет, то вы увидите крошечный, в пол сантиметра огурчик, а уже на нем большой желтый цветок. Для выращивания потребуется также шпалера, под каждое растение — глубокий 3–5-литровый горшок, дренаж и разрыхлитель грунта: перлит, вермикулит или хорошо перепревшие опилки. Если вы на этапе закупки не сдались, то переходите к процессу посева.

В один горшок — одно семечко сеют на глубину в 1,5–2 см. Перед этим нужно не забыть пролить грунт марганцевокислым калием. Можно выбрать большую кадушку, при этом расстояние между растениями в ней должно быть 15 см.

— Огурцу нужно минимум +22 градуса, чтобы он хорошо развивался, и высокая влажность. Сразу после посева нужно поставить горшок на досветку, так как растение быстро вытянется без этого, — предупредила Людмила Шубина.

Огурец нужно подкармливать каждые 10 дней. Например, настоем травяным, коровьего или овечьего помета — 1 к 10. Если вас такая перспектива не радует, то можно взять гуматы и поливать их раствором. Обязательно придется вносить минеральные удобрения, но в очень слабых дозах — иначе легко получить нитратные плоды. Дозировку нужно делить как минимум на два от той, что указана для открытого грунта. Подкормки нужно чередовать.

— Один раз подкормили настоем — через 10 дней минеральными удобрениями, еще через 10 дней — опять настоем, и так по очереди, — советует Людмила Шубина.

Раз в день нужно огурец опрыскивать, иначе может завестись паутинный клещ. Нельзя допускать и пересыхания почвы. Ботву нужно будет обвивать вокруг опоры или поставить шпалеру. Когда растение вытянется примерно на 1,5 м, прищипните его сверху — так оно даст дополнительные плети и урожай.

Среди сортов себя зарекомендовали «Балконное чудо», «Городской огурчик», «Колибри». Лучше отдать предпочтение короткоплодным гибридам.

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