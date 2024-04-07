Огород на подоконнике: как вырастить дома хрустящие огурчики, наливные помидоры и жгучий перчик (это не так сложно)

В этом году мы незаслужено обходим вниманием тех, кто дачи не имеет, но хочет присоединиться к общему ажиотажу выращивания чего-нибудь полезного и вкусного. Исправляемся. Вырастить дома можно и помидоры, и огурцы, и свежую, ароматную зелень. Объясняем, как сделать красивый и функциональный огород на дому.
В огородном деле, особенно если речь идет о квартире, самое главное — определить исходные данные. Что у вас есть? Будете использовать только подоконники, или еще и балкон? А может, в вашем распоряжении теплая лоджия? Температура выращивания и освещенность играют ключевую роль при квартирном огородничестве.
Таким теплолюбивым культурам, как огурец, требуется минимум +22 градуса, томатам — +18 градусов, а некоторой зелени достаточно и +10 градусов. Если вы не собираетесь ставить огромные кадушки, то идею вырастить дома картошку или капусту стоит сразу оставить. Многие корнеплоды тоже потребуют очень большого объема земли: морковь и свеклу лучше оставить для полноценного огорода.
При выращивании любой культуры в горшке нужно обязательно делать дренажные отверстия и высыпать в один слой на дно, например, керамзит. Грунт должен быть питательным, рыхлым и легким. Все бороздки перед посадкой нужно проливать марганцовокислым калием — так вы не столкнетесь с одной из самых неприятных вещей: появлением мушки в доме.
Какую зелень можно вырастить дома
Самый простой вариант для тех, кто хочет что-нибудь вырастить, а времени и сил не так много — это зелень. При этом петрушка, укроп и сельдерей достаточно туговсхожие и долгорастущие культуры, хотя тоже легко выращиваются дома. Если вы совсем начинающий огородник, то лучше возьмите лук.
— Лук на зелень можно выращивать даже без земли. Можно набрать стакан воды и туда луковку поставить, где-то до серединки, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Через 20–30 дней уже можно будет срезать зелень. Лук можно держать в слабоосвещенном месте и при температуре в +10...+15 градусов.
Если ваш опыт уже преодолел порог выращивания просто лука, то точно пора идти за семенами шпината. Эта культура прочно заняла свое место на полках магазинов и в сердцах людей. Растет, как и любая трава, быстро. Требует усилий минимум. Главное — помнить про обязательный дренаж, иначе растение просто сгниет. Шпинат, как и лук, прекрасно себя чувствует при температуре +10...+15 градусов.
— Легко можно вырастить его на подоконнике, утепленной лоджии, но очень важно, чтобы он находился в полутени — шпинат не любит прямых солнечных лучей, — предупреждает агроном. — Семена нужно сеять на глубину в 1–1,5 см. Попробуйте посеять такие сорта, как «Крепыш» или «Матадор».
Базилик очень часто используется в блюдах, и он прекрасно растет в горшке дома, но ему требуется не менее +20 градусов. Глубина посева семян — 1 сантиметр. Расстояние между бороздками нужно обязательно делать не менее 5 см, так как листья у базилика раскидистые. Обратите внимание на такие сорта, как «Лимонный», «Комнатный фиолетовый», «Василиск».
Достаточно просто будет вырастить и обычный зеленый салат. Ему хватит емкости и в 200 мл, но потребуется часто его поливать, так как салат — это листовая культура, и для роста использует много влаги.
Если вы нашли в холодильнике уже слегка мягкую свеклу, то смело втыкайте ее хвостиком вниз в горшок примерно на половину. Поливайте и через 30 дней можете срезать листья для использования в блюдах. И зеленый салат, и свекла любят побольше света.
Как вырастить острый перец
Переходим на уровень повыше. Острый перец будет не только полезен в приготовлении самых разных блюд, но и кустик смотрится очень эстетично. Можно посадить такие сорта, как «Алладин», «Огонек», «Бабье лето», «Пиковая дама».
Под каждое растение нужен горшок минимум в пол-литра, лучше литр. Температура выращивания — +22...+27 градусов.
— Перец — выходец из Мексики, и любит жару и солнце, — предупреждает Людмила Шубина. — Глубина посева — минимум 1 см, чтобы не было выноса шапочки.
Перец нужно поливать минимум раз в неделю. Можно подкормить гуматами раз в месяц для лучшего плодоношения.
Как вырастить на балконе помидоры
Если для вас зелень и острый перец — уже пройденный уровень и хочется вырастить овощи, то стоит попробовать выращивать томаты. В первый раз проще всего взять черри. В любом случае это должны быть гибриды с ограниченным ростом — детерминантные. Среди сортов можно взять очень популярные «Балконное чудо», «Комнатный сюрприз», «Горшечный».
Под каждое растение также нужен горшок минимум в пол-литра, лучше один литр. Температура на всходах +22 градуса, затем кустик может спокойно расти и при +18 градусах. Глубина посадки также 1 см. Томаты быстро всходят — появятся на 5–6 день.
— Не переливайте растения, томаты можно доводить даже до состояния легкого увядания. При высокой влажности растения быстро тянутся, — предупредила агроном.
Не переборщите с подкормками: если вносить регулярно азот, то растение начнет «жировать» — наращивать листовую массу. Будет, конечно, пышная елочка, но вот плодов — раз–два, и обчелся. На этапе завязывания намного важнее калий. Можно полить 1–2 раза гуматами. И когда появятся цветы, то вставать придется пораньше.
— Рано утром, до рассвета пыльца самая жизнестойкая. Нужно легка потряхивать кусты, чтобы происходило опыление, — советует Людмила Шубина. — Поливать растения тоже лучше рано утром, иначе при ночном поливе оно будет слишком вытягиваться.
Как вырастить на балконе огурцы
Самую главную ошибку, которую может совершить «домашний дачник», загоревшийся идеей вырастить огурчики на балконе, — это купить пчелоопыляемый сорт. Будут очень красивые желтые цветы, а вот огурчиков не дождетесь. Такие растения плодов без участия пчел не дадут — придется дома ставить улей.
Покупать для дома, как и для теплицы, нужно партенокарпические гибриды, то есть самоопыляемые сорта. Когда растение подрастет, то вы увидите крошечный, в пол сантиметра огурчик, а уже на нем большой желтый цветок. Для выращивания потребуется также шпалера, под каждое растение — глубокий 3–5-литровый горшок, дренаж и разрыхлитель грунта: перлит, вермикулит или хорошо перепревшие опилки. Если вы на этапе закупки не сдались, то переходите к процессу посева.
В один горшок — одно семечко сеют на глубину в 1,5–2 см. Перед этим нужно не забыть пролить грунт марганцевокислым калием. Можно выбрать большую кадушку, при этом расстояние между растениями в ней должно быть 15 см.
— Огурцу нужно минимум +22 градуса, чтобы он хорошо развивался, и высокая влажность. Сразу после посева нужно поставить горшок на досветку, так как растение быстро вытянется без этого, — предупредила Людмила Шубина.
Огурец нужно подкармливать каждые 10 дней. Например, настоем травяным, коровьего или овечьего помета — 1 к 10. Если вас такая перспектива не радует, то можно взять гуматы и поливать их раствором. Обязательно придется вносить минеральные удобрения, но в очень слабых дозах — иначе легко получить нитратные плоды. Дозировку нужно делить как минимум на два от той, что указана для открытого грунта. Подкормки нужно чередовать.
— Один раз подкормили настоем — через 10 дней минеральными удобрениями, еще через 10 дней — опять настоем, и так по очереди, — советует Людмила Шубина.
Раз в день нужно огурец опрыскивать, иначе может завестись паутинный клещ. Нельзя допускать и пересыхания почвы. Ботву нужно будет обвивать вокруг опоры или поставить шпалеру. Когда растение вытянется примерно на 1,5 м, прищипните его сверху — так оно даст дополнительные плети и урожай.
Среди сортов себя зарекомендовали «Балконное чудо», «Городской огурчик», «Колибри». Лучше отдать предпочтение короткоплодным гибридам.
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