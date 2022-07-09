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Семь кругов садаИнструкция

Они съедят всю тлю: как привлечь на участок полезных насекомых, которые уничтожат вредителей

Самое главное — не использовать пестициды и не забывать про поилки

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Божья коровка может легко уничтожить 5–6 тысяч вредителей

Божья коровка может легко уничтожить 5–6 тысяч вредителей

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Тля досаждает многим дачникам — насекомое наносит огромный ущерб плодово-ягодным культурам, поэтому избавиться от него навсегда мечтает любой садовод. Для этого с участка убирают культуры, способные привлечь насекомое, борются с муравьями и готовят зеленое мыло. Но у тли есть свои естественные враги, способные уничтожить ее очень быстро и эффективно, при этом безопасно для растений. Рассказываем, как привлечь на участок божьих коровок, жужелиц и златоглазок.

Почему в саду нет божьих коровок

Самый главный враг тли — божья коровка, способная полностью очистить дерево от вредителей за очень короткий срок. Питаются ими и взрослые особи, и личинки.

— Божья коровка — распространенное насекомое, массово появляющееся весной или осенью. И, как правило, там, где есть тля, там есть и божья коровка. Она питается яйцами тли и съедает их очень много. Если десятка два-три божьих коровок на дереве есть, то считайте, что вашему саду повезло, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Главная причина, почему в вашем саду много тли, а божьих коровок нет, может крыться в том, что вы переборщили с химией. Вредитель прекрасно приспособился, а вот полезные насекомые погибли. Новые же особи не хотят лететь на протравленные растения.

— Когда наши садоводы стремятся истреблять вредителей пестицидами, то они попутно уничтожают полезных насекомых, таких как божья коровка, — отмечает агроном. — Сейчас категорически нельзя травить ничего в саду химией. Вы, конечно, убьете часть тли, но вместе с ней и личинки божьей коровки и взрослых насекомых.

Заманиваем божьих коровок

При недостатке влаги божьи коровки могут покинуть участок

При недостатке влаги божьи коровки могут покинуть участок

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Божья коровка за свою жизнь способна съесть 5–6 тысяч насекомых вредителей. И есть несколько способов по привлечению этого энтомофага на свой садовый участок.

— Смесь сахара, дрожжей и воды (1:1:10) является манкой для коровок. Некоторые распрыскивают ее по участку. Необходимо высадить «полянку» в саду — клочок земли с полевыми цветами, такими как тысячелистник, василек, ромашка и другими ароматными культурами, — перечислила Кристина Хрустова, блогер-цветовод.

При недостатке влаги божьи коровки могут покинуть участок, поэтому необходимо расставить тарелочки с водой, обязательно разместив там камушки, чтобы коровки не утонули.

— Божьи коровки очень любят душистые травы: укроп, фенхель, мяту, петрушку. А подсолнухи, календула и бархатцы привлекут внимание коровок своими крупными и яркими цветами, — объяснила специалист. — Можно купить готовую ферму божьих коровок. Высаживают их в сумеречное время поближе к «еде», то есть тле, где обязательно должны быть поилки. В таком случае коровки не улетят с вашего участка, а останутся на долгую и верную службу.

Кто еще поможет побороть тлю


Златоглазки очень охотно поедают вредителей

Златоглазки очень охотно поедают вредителей

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Жужелицы и златоглазки также охотно поедают вредителей.

— Жужелицы тоже насекомоядные, но в Сибири они не так часто встречаются. Они любят прятаться под камнями, в листве, — отметила Людмила Шубина. — Среди колоний тли можно часто видеть таких зеленокрылых насекомых — златоглазок. Они встречаются чаще.

Златоглазки любят папоротники, поэтому стоит их посадить в своем саду, а также повестить фонарь с желтым светом. Всё это привлечет насекомых. Журчалка цветочная также ест тлю. Насекомые очень любят желтые цветы, поэтому такие растения легко привлекут ее ваш сад.

Самое главное в борьбе с тлей — разобраться с муравьями.

— Муравьи — распространители тли. Они живут в симбиозе с ней. Это сладкая парочка. Как только вы заметили, что в вашем саду появились черные муравьи, то нужно бить тревогу и потихоньку от них избавляться. И есть очень простые способы без химии, которая при применении затрагивает всю экосистему, — подчеркнула агроном.

Избавиться от муравьев можно легко без химии с помощью приманок с бором.

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