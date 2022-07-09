Они съедят всю тлю: как привлечь на участок полезных насекомых, которые уничтожат вредителей

Главная причина, почему в вашем саду много тли, а божьих коровок нет, может крыться в том, что вы переборщили с химией. Вредитель прекрасно приспособился, а вот полезные насекомые погибли. Новые же особи не хотят лететь на протравленные растения.

— Когда наши садоводы стремятся истреблять вредителей пестицидами, то они попутно уничтожают полезных насекомых, таких как божья коровка, — отмечает агроном. — Сейчас категорически нельзя травить ничего в саду химией. Вы, конечно, убьете часть тли, но вместе с ней и личинки божьей коровки и взрослых насекомых.