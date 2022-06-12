Как избавиться от тли навсегда: простые способы без химии (но сначала придется побороть муравьев)

— Обычно когда дачники начинают активно бороться с тлей, то они больше навлекают себе беды и проблем, чем если бы совсем не боролись. Почти всегда люди, используя химические методы борьбы, не доводят дело до конца, — подчеркивает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если убивать тлю, то нужно это делать до последней особи. Но обязательно остается пара-тройка самых живучих, и на свет они производят еще более живучих особей. Вы тогда тлю вообще не истребите ничем.



Агроном отмечает, что мутации и привыкание к пестицидам присутствуют на всех уровнях — как у растений, так и у насекомых.