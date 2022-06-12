Как избавиться от тли навсегда: простые способы без химии (но сначала придется побороть муравьев)
Агроном назвала безопасные для всех методы избавления от вредителей
Тля досаждает многим садоводам, и желание избавиться навсегда от надоедливых черных насекомых понятно. Рассказываем вместе с агрономом, как это сделать, почему сначала придется разобраться с муравьями и по какой причине пестициды лучше отложить в сторону и стараться никогда не применять их на своем участке.
Почему лучше навсегда отказаться от пестицидов
Во-первых, химическими препаратами нужно уметь пользоваться. Недостаточно просто прочитать инструкцию — нужно понимать, как и куда дует ветер, когда будут осадки и сколько их будет, в какой фазе находятся растения и насекомые. Они требуют внимательности и дисциплинированности.
Во-вторых, пестициды опасны. Вы можете легко навредить и себе, и полезным растениям, и насекомым. Ежегодно появляются сообщения о массовой гибели пчел, и главная причина — химикаты, их бездумное применение. Стоит ли это парочки спасенных веток смородины? И с дозой, и со способом обработки легко ошибиться.
— Обычно когда дачники начинают активно бороться с тлей, то они больше навлекают себе беды и проблем, чем если бы совсем не боролись. Почти всегда люди, используя химические методы борьбы, не доводят дело до конца, — подчеркивает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если убивать тлю, то нужно это делать до последней особи. Но обязательно остается пара-тройка самых живучих, и на свет они производят еще более живучих особей. Вы тогда тлю вообще не истребите ничем.
Агроном отмечает, что мутации и привыкание к пестицидам присутствуют на всех уровнях — как у растений, так и у насекомых.
Химическими препаратами с тлей можно бороться только в определенное время. Это два раза в год: в начале мая, перед сезоном, и в середине сентября, когда самки откладывают яйца. Сейчас это категорически делать нельзя. Поэтому все пестициды, если они у вас есть и мы вас не убедили их выбросить, откладывайте до осени.
Боремся с муравьями
Муравьев и тлю называют сладкой парочкой из-за того, что они прекрасно научились извлекать выгоду от взаимодействия. Черный садовый муравей от тли получает сладкий секрет, которым питается, а тля благодаря ему перемещается с одного места на другое.
— Где увидишь муравьев — там живет тля. Это две неразлучные особи, которые друг друга поддерживают. Как только муравьев убираем — всё, бедной тле приходится очень трудно. Ее некому будет таскать по сливе и смородине, и так вы от нее и избавитесь, — объяснила агроном. — Но муравей — полезное насекомое, которое встроено в экологическую цепочку. Поэтому нужно хорошо подумать, стоит ли муравьев убирать с огорода.
Муравьи помогают избавлять участок от вредителей: например, от гусениц, их личинок, слизней. Они улучшают структуру почвы и делают ее более плодородной. Не забывайте об этом, когда решительно настроитесь бороться с тлей. Но точно стоит избавиться от муравьев в теплице и рядом со сливами и черной смородиной, чтобы защитить свой урожай от тли.
— Химию использовать я не рекомендую. А кипяток, горячая зола, керосин — очень жестокие и малоэффективные способы, — отмечает Людмила Шубина.
Агроном предлагает использовать ядовитые приманки.
— Нужно сварить пару яиц, измельчить. Добавить в них пол чайной ложки борной кислоты и пол чайной ложки сахара. Насыпьте немного муки, чтобы скатать небольшие шарики, — объяснила специалист. — Нужно раскладывать эти крохотные шарики в местах скопления муравьев. Яйцо — это белок, которым питаются муравьи. А борная кислота для них — яд.
Борная кислота стоит очень дешево и купить ее можно в любой аптеке. Яйцо можно заменить мясокостным фаршем. На 100 граммов необходима одна чайная ложка борной кислоты, из смеси также скатываем шарики.
Большинство химических препаратов от муравьев в своем составе имеют диазинон — это пестицид. Почему его лучше не использовать, мы подробно объяснили выше.
Если не пестициды, то что?
Популярно у садоводов такое средство, как зеленое мыло. Тяжелых опасных веществ оно не содержит. У разных производителей состав может отличаться, но принцип один: средство представляет собой мыльный раствор с растительными маслами, калийными солями жирных кислот и иногда натуральными жирами.
— Зеленое мыло с добавлением перца может с успехом использоваться для борьбы с тлей, оно безопасно, — отметила Людмила Шубина. — Раствор обволакивает насекомое и не дает ему нормально передвигаться и дышать.
Если насекомые спрятались при обработке, то они всё равно не смогут полакомиться листьями растения, так как они будут в липкой пленке. Но нужно помнить, что любой дождь сразу же нейтрализует это средство, да и высыхает оно достаточно быстро.
Приготовить мыльный раствор вы можете и самостоятельно. Для этого можно использовать только хозяйственное мыло без добавок. На 2 литра теплой воды вам потребуется 300 граммов 75-процентного хозяйственного мыла. Оно должно раствориться полностью — так вы получите концентрат. Его также можно разбавить — хватит на 8 литров холодной воды. Использовать нужно осевший и прозрачный раствор. Для большего эффекта в него можно добавить табак, перец, соду или золу.
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