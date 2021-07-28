«Один из пасечников хотел застрелиться»: в России массово гибнут пчелы. Можно ли остановить экологическую катастрофу?

— Мы запросили информацию о применении пестицидов у «Даров Малиновки», от них поступили журналы и документы, сегодня должны поступить документы, подтверждающие приобретение пестицидов, и сертификаты на их использование. Необходимо проверить, имели ли они право применять эти удобрения и содержатся ли наименования этих удобрений в государственном каталоге, — сообщил помощник боготольского прокурора Дмитрий Слепуха.

Необходимо также проверить обоснованность применения этих пестицидов и были ли предупреждены пчеловоды о том, что их будут опылять. Промежуточные результаты проверки нам не сообщили, попросив дождаться ее завершения.

Почему массовая гибель пчел — проблема общемирового масштаба?

Пчелы появились на планете Земля около 100 миллионов лет назад и именно им мы обязаны биоразнообразием растительного мира, объяснил профессор КрасГАУ, опытный пчеловод Николай Табаков. Каждый продукт, который мы едим, на 60–70% — заслуга пчелы. Но сейчас в России нет отрасли пчеловодства, а это значит, что сфера никак не регламентируется и не развивается. И в этом, по мнению ученого, большая проблема.

— Пчеловодство в нашем крае практически уничтожено. К этому привело беззаконие, и свидетельство этому — случай, произошедший в Богучанском районе. Эта история не нова, и случай — не единичный. До перестройки в Красноярском крае было 100 тысяч пчелосемей: сегодня их осталось 20 тысяч, — говорит Николай Табаков.

По его словам, этот случай — возможность привлечь внимание к проблеме сферы пчеловодства в России, но не только. Еще одна проблема, всплывшая в этом случае, — использование опасных гербицидов, которые уничтожают не только пчел, но и всю микрофлору почвы. В краткосрочной перспективе они ведут к увеличению урожайности, в долгосрочной — последствия их использования крайне опасны.

— У нас нет как такового регламентирования гербицидов — это, на мой взгляд, самая главная проблема, и я прошу обратить вас внимание на это. Покупают что хотят, в итоге используют то, что дешевле. Их использование приводит не только к уменьшению плодородия почвы — неизвестно, как они могут влиять на здоровье людей, особенно учитывая то, что дождями эта земля вымывается в реки и люди ее пьют, — заключает профессор.

В этом с ним согласен глава Союза пчеловодов России Арнольд Бутов. В разговоре с NGS24.RU он тоже посетовал на то, что неграмотное использование удобрений приводит к гибели полезных насекомых и угнетению сельхозполей. На его взгляд, проблема куда шире, чем просто гибель пчел, но именно пчеловоды подняли шум, поскольку понесли реальные убытки из-за этих действий.

А вот с тем, что пчеловодство необходимо регулировать государственными органами, он, напротив, не согласен.

— Когда пчеловодство находилось под надзором государства, оно не было рентабельным. В 90-м году пчеловоды фактически спасли пчеловодство тем, что выкупили или взяли в аренду государственные ульи и таким образом самоорганизовались. Да, мы просили помощи у государства, хотя бы маленькой, но нам отказали. И мы обошлись без этого. Не нужно, чтобы сюда государство вмешивалось, главное — не мешайте пчеловодам и дайте возможность самим торговать своим продуктом, — рассуждает Арнольд Георгиевич.