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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Семь кругов садаМнение

Обязательные работы в цветнике в июне — чек-лист важных дел, чтобы не погибли розы и пионы

В первый месяц лета нужно особо следить за влагой

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Цветы требуют ухода в течение всего лета

Цветы требуют ухода в течение всего лета

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Июнь — разгар садового сезона, поэтому не время отдыхать. Сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы наслаждаться всё лето красотой цветника. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, составила чек-лист самых важных работ с цветами в июне, чтобы ваши весенние труды сейчас не пропали даром. Далее от первого лица.

Прополка и рыхление

Особое внимание уделяем прополке и рыхлению. Многие цветы только начинают пробуждаться после зимы, многие всходят самосевом. В это время сорные растения наращивают мощную корневую систему, тем самым конкурируя с культурными за солнечный свет и поглощение питательных веществ. Рыхление всегда благотворно влияет на развитие растений, ведь такая процедура пускает воздух к корням.

Профилактические обработки от болезней и вредителей

Многие насекомые только начинают свою деятельность, и сейчас самое время защитить растения от них. Рекомендую остановить свой выбор на биопрепаратах, поскольку многие насекомые являются пищей для птиц.

Среди биопрепаратов от вредителей стоит обратить внимание на: «Фитоверм», «Энтобактерин», «Стрелу» или «Битоксибациллин», «Конфидор экстра», препарат «30 плюс» и другие. Биопрепараты от болезней: «Фитоспорин», «Глиоклодин», «Микохэлп», «Гамаир», «Бактофит» и другие.

Рыхление всегда благотворно влияет на развитие растений

Рыхление всегда благотворно влияет на развитие растений

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Полив и подкормка


Сейчас идет фаза активного роста растений, поэтому своевременные поливы и подкормки весьма актуальны. Поливать нужно по мере подсыхания почвы. В особенно жаркие дни цветы следует поливать каждый вечер теплой водой.

До начала цветения многим растениям требуются азотные подкормки для наращивания хорошей вегетативной массы. Органические подкормки, содержащие азот: настои конского или куриного помета, травяные настои, «Азотовит». Можно использовать минеральные подкормки с универсальной формулой для цветов.

Формирующая обрезка

Многие декоративные весеннецветущие кустарники закончили свое цветение. Сейчас самое время обрезать засохшие соцветия и придать красивую форму кустарникам.

Кусты сирени, форзиции, спиреи серой (некоторые сорта спиреи зацветут чуть позже) будут вам благодарны за такую процедуру. После стрижки растения стремительно подадутся в рост, на месте среза образуется от 2 и более молодых побегов, заложится больше цветочных почек на следующий год.

Чтобы получить красивый цветник, нужно постараться

Чтобы получить красивый цветник, нужно постараться

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Уход за пионами, тюльпанами и розами

До цветения необходимо подвязать кусты пионов либо установить специальные поддерживающие кольца для них. Отцветшие тюльпаны обрезаем, ждем, когда подсохнет листва, потом выкапываем на хранение.

У роз появляются первые бутоны — это сигнал к еженедельным подкормкам и регулярному поливу. Подкормки можно чередовать: органические сменять минеральными.

Высаживаем однолетники

Завершаем высадку однолетней рассады: петуния, лобелия, бархатцы, целозия, цинния и т. п. Что-то можно посеять сразу в грунт: декоративные подсолнухи, ипомею, эшшольцию, ноготки, амаранты и пр. Крупные семена перед посевом можно замочить до проклева, потом посеять в грунт.

Крупные семена перед посевом цветов стоит замачивать

Крупные семена перед посевом цветов стоит замачивать

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