Обязательные работы в цветнике в июне — чек-лист важных дел, чтобы не погибли розы и пионы

До начала цветения многим растениям требуются азотные подкормки для наращивания хорошей вегетативной массы. Органические подкормки, содержащие азот: настои конского или куриного помета, травяные настои, «Азотовит». Можно использовать минеральные подкормки с универсальной формулой для цветов.

Формирующая обрезка

Многие декоративные весеннецветущие кустарники закончили свое цветение. Сейчас самое время обрезать засохшие соцветия и придать красивую форму кустарникам.

Кусты сирени, форзиции, спиреи серой (некоторые сорта спиреи зацветут чуть позже) будут вам благодарны за такую процедуру. После стрижки растения стремительно подадутся в рост, на месте среза образуется от 2 и более молодых побегов, заложится больше цветочных почек на следующий год.