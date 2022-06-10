Обязательные работы в цветнике
в июне — чек-лист важных дел, чтобы не погибли розы и пионы
В первый месяц лета нужно особо следить за влагой
Июнь — разгар садового сезона, поэтому не время отдыхать. Сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы наслаждаться всё лето красотой цветника. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, составила чек-лист самых важных работ с цветами в июне, чтобы ваши весенние труды сейчас не пропали даром. Далее от первого лица.
Прополка и рыхление
Особое внимание уделяем прополке и рыхлению. Многие цветы только начинают пробуждаться после зимы, многие всходят самосевом. В это время сорные растения наращивают мощную корневую систему, тем самым конкурируя с культурными за солнечный свет и поглощение питательных веществ. Рыхление всегда благотворно влияет на развитие растений, ведь такая процедура пускает воздух к корням.
Профилактические обработки от болезней и вредителей
Многие насекомые только начинают свою деятельность, и сейчас самое время защитить растения от них. Рекомендую остановить свой выбор на биопрепаратах, поскольку многие насекомые являются пищей для птиц.
Среди биопрепаратов от вредителей стоит обратить внимание на: «Фитоверм», «Энтобактерин», «Стрелу» или «Битоксибациллин», «Конфидор экстра», препарат «30 плюс» и другие. Биопрепараты от болезней: «Фитоспорин», «Глиоклодин», «Микохэлп», «Гамаир», «Бактофит» и другие.
Полив и подкормка
Сейчас идет фаза активного роста растений, поэтому своевременные поливы и подкормки весьма актуальны. Поливать нужно по мере подсыхания почвы. В особенно жаркие дни цветы следует поливать каждый вечер теплой водой.
До начала цветения многим растениям требуются азотные подкормки для наращивания хорошей вегетативной массы. Органические подкормки, содержащие азот: настои конского или куриного помета, травяные настои, «Азотовит». Можно использовать минеральные подкормки с универсальной формулой для цветов.
Формирующая обрезка
Многие декоративные весеннецветущие кустарники закончили свое цветение. Сейчас самое время обрезать засохшие соцветия и придать красивую форму кустарникам.
Кусты сирени, форзиции, спиреи серой (некоторые сорта спиреи зацветут чуть позже) будут вам благодарны за такую процедуру. После стрижки растения стремительно подадутся в рост, на месте среза образуется от 2 и более молодых побегов, заложится больше цветочных почек на следующий год.
Уход за пионами, тюльпанами и розами
До цветения необходимо подвязать кусты пионов либо установить специальные поддерживающие кольца для них. Отцветшие тюльпаны обрезаем, ждем, когда подсохнет листва, потом выкапываем на хранение.
У роз появляются первые бутоны — это сигнал к еженедельным подкормкам и регулярному поливу. Подкормки можно чередовать: органические сменять минеральными.
Высаживаем однолетники
Завершаем высадку однолетней рассады: петуния, лобелия, бархатцы, целозия, цинния и
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