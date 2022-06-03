«Сажаем подальше от палящего солнца»: как вырастить крупные лилии — основные правила и лучшие сорта

Лилии, как правило, высаживают либо весной до наступления засушливого сезона, либо после того, как минула угроза возвратных заморозков. В Новосибирской области это следует делать после 10 июня. Буквально на днях в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов. В более теплых частях страны эти цветы высаживают в середине-конце мая. Лилии также можно посадить в сентябре.





При весенней посадке необходимо тщательно следить, чтобы лилия не пересыхала, чтобы ее не обожгло яркими лучами солнца. За лето лилия хорошо укоренится, нарастит вегетативную массу и уйдет на зимовку, цветение наступит на следующий год.