«Сажаем подальше от палящего солнца»: как вырастить крупные лилии — основные правила и лучшие сорта
Прямые лучи могут загубить цветок
Лилии — очень красивые и эффектные цветы, которые станут украшением любого сада. И несомненный плюс в том, что их можно посадить в затемненной части дачи. Блогер-цветовод Кристина Хрустова объясняет, как вырастить эти цветы, в чем различие в весенней и осенней высадке и как правильно подкормить растение. Далее — от первого лица.
Какие сорта лилий выбрать
Лилия — многолетнее травянистое растение, цветущее крупными яркими цветами. Сортов лилии очень много, но наиболее подходящими для сибирского климата являются азиатские гибриды, полученные путем скрещивания тигровой, даурской и сахалинской лилий. Эти гибриды лучше других адаптированы к суровым климатическим условиям, даже после самых холодных зим обильно растут и радуют своим ярким цветением из года в год.
Сорта, на которые стоит обратить внимание:
- «Марлен» — склонна к мутации, в результате которой на одном растении образуется до 100 цветов. Такой «бум» можно получить уже на второй год выращивания этого сорта. Однако мутация довольно непредсказуема, поэтому гарантировано 15 крупных «граммофонов» на крепком стебле точно будет.
- «Спринг пинк» — формирует около 30 махровых бледно-розовых соцветий, тоже склонна к мутации, но не так часто, как «марлен».
- «Фата Моргана» — самый известный и популярный сорт лимонно-желтой махровой лилии. Один цветок имеет 12 лепестков, смотрится довольно пышно.
- «Мапира» — для любителей темных акцентов в цветнике, обладает крупными цветками темно-бордового (почти черного) окраса.
- «Афродита» — красивый сорт родом из Голландии. Крупные махровые цветки с вытянутыми лепестками нежно-розового окраса, куст формирует до 30 бутонов.
Когда высаживать лилии
Лилии, как правило, высаживают либо весной до наступления засушливого сезона, либо после того, как минула угроза возвратных заморозков. В Новосибирской области это следует делать после 10 июня. Буквально на днях в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов. В более теплых частях страны эти цветы высаживают в середине-конце мая. Лилии также можно посадить в сентябре.
При весенней посадке необходимо тщательно следить, чтобы лилия не пересыхала, чтобы ее не обожгло яркими лучами солнца. За лето лилия хорошо укоренится, нарастит вегетативную массу и уйдет на зимовку, цветение наступит на следующий год.
Осенняя посадка подразумевает быстрое укоренение луковицы и зимовку. Весной наступает обильный рост с последующим цветением. Чаще всего цветоводы отдают предпочтение осенней посадке.
Как правильно сажать лилии
Перед высадкой луковицы необходимо обработать фунгицидом (марганцовкой, карбофосом и
При посадке можно внести комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия либо дважды по весне дать азотную подкормку (например, кальциевой селитрой). Азот поможет лилии нарастить хорошую вегетативную массу. А перед цветением для пышности можно подкормить монофосфатом калия.
Интересное про сад и огород
В Новосибирскую область вместе со спасительными для урожая проливными дождями пришел холод. А вместе с ним и новая угроза — заморозки и град. Они способны легко лишить урожая дачников, поэтому нужно срочно принимать меры и утеплять растения.
Перцы и баклажаны — очень популярные и вкусные овощи, которые выращивают дачники. Очень важно не только правильно их посадить, но и ухаживать — не переливать и не перебарщивать с удобрениями.
СЮЖЕТ
Дельфиниум — настоящее украшение любого сада. Многие дачники рассчитывают, что цветы будут радовать их постоянно, так как дельфиниум дает много семян, усеивающих всю землю вокруг. Но это большое заблуждение.