«Перельете — останетесь без урожая»: делаем грядки под перцы и баклажаны — основные правила и подкормки
Увлекаться чрезмерным удобрением растений также не стоит
Перцы и баклажаны — очень популярные и вкусные овощи, которые выращивают дачники. Но очень важно не только правильно их посадить, но и ухаживать — не переливать и не перебарщивать с удобрениями. Разбираемся, как получить в этом сезоне богатый урожай.
В открытый грунт, как правило, идут самые ранние скороспелые сорта перцев и баклажанов. Крупноплодные сорта всё же стоит выращивать в защищенном грунте.
— Сорта баклажанов для открытого грунта очень часто плохо завязываются в теплицах. Их пыльца при высокой температуре становится стерильной, — напоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Для теплицы подойдут такие баклажаны, как «рома», «аннет», «эпик». Для открытого грунта тоже есть варианты, одни из самых надежных сортов — «робин гуд», «алмаз», «зелененький».
— Среди перцев рекомендую в открытый грунт высаживать такие сорта, как «лидия», «ласточка», «иволга», «валентинка» и «фонтан», — перечислила агроном.
Сорта перца с мощной листовой массой лучше высаживать на расстоянии 30–35 сантиметров, среднерослые можно посадить почаще — 25 сантиметров. Между рядами оставьте не менее 50 сантиметров. Баклажанам нужно больше места. Расстояние между лунками лучше сделать в 40–45 сантиметров, между рядами — 60 сантиметров.
Как и чем подкармливать перцы и баклажаны
В каждую лунку добавляем смесь перегноя с азотом, фосфором и калием. На полведра перегноя или добавляем по чайной ложке суперфосфата двойного, сернокислого калия и мочевину.
— Можно использовать и комплексные готовые удобрения, — отмечает агроном. — Для начального роста растений очень важны удобрения. После двух недель перцы и баклажаны можно тоже поддержать.
Делаем легкую подкормку — раствор одной столовой ложки комплексных удобрений на ведро или в другой пропорции, указанной на упаковке.
— Но лишние подкормки часто бывают во вред и могут лишить вас урожая. Я в своей практике провожу подкормку, только если вижу, что растению чего-то не хватает. Если, например, листья стали бледно-желтыми, то растению не хватает азота. Значит подкармливаем мочевиной или раствором куриного помета в расчете 1 к 20. Перцы — очень прожорливая культура. Они развивают мощную листостебельную массу. Если их поливать и не подкармливать, то мы можем получить много зелени без плодов. Раз в два месяца их можно подкормить, — объяснила Людмила Шубина.
Полив и уход за баклажанами и перцами
Баклажаны считаются достаточно требовательными к влажности. Листья их выглядят очень крепкими, но это только на первый взгляд. Поливать нужно их раз в неделю.
С перцами ситуация совсем другая.
— Как только мы активно начинаем поливать перцы, их качество становится значительно хуже. Они могут начинать подгнивать на корню, — объяснила Людмила Шубина. — Перельете — останетесь без урожая.
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