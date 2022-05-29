«Перельете — останетесь без урожая»: делаем грядки под перцы и баклажаны — основные правила и подкормки

Перцы и баклажаны — очень популярные и вкусные овощи, которые выращивают дачники. Но очень важно не только правильно их посадить, но и ухаживать — не переливать и не перебарщивать с удобрениями. Разбираемся, как получить в этом сезоне богатый урожай.

В открытый грунт, как правило, идут самые ранние скороспелые сорта перцев и баклажанов. Крупноплодные сорта всё же стоит выращивать в защищенном грунте.