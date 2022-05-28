Высаживаем помидоры: чем подкормить томаты и как правильно сделать грядки, чтобы получить богатый урожай

— Обязательно под томаты нужно вносить сернокислый калий. Это удобрение, которое влияет на иммунитет растений, укрепляет его сосуды. Накопление сахара в томатах происходит более быстро с ним, — перечисляет специалист. — Помидоры получаются некрасивые, особенно «бычье сердце», неровно окрашенные именно из-за того, что в лунку не положили сернокислый калий. Все пасленовые культуры к нему требовательны.

После того как помидоры приживутся, примерно через две недели лучше всего еще раз полить почву сернокислым калием в смеси с азотистыми удобрениями. Для этого можно взять комплексные удобрения с микроэлементами.

