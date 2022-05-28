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Семь кругов садаИнструкция

Высаживаем помидоры: чем подкормить томаты и как правильно сделать грядки, чтобы получить богатый урожай

Без сернокислого калия вы получите уродливые плоды

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Томаты очень требовательны к удобрениям

Томаты очень требовательны к удобрениям

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Будущий урожай зависит от множества факторов, и один из немаловажных — правильная высадка саженцев. Пришло время активно заниматься томатами. Эта культура хорошо приживается на грядках, но при этом крайне требовательна к удобрениям. Рассказываем вместе с агрономом, как высаживать томаты и ухаживать за ними, чтобы получить богатый урожай.

Как сажать помидоры в теплице и в открытом грунте

Обычно междурядье томатов высчитывают исходя из высоты растений. Сорта разделяются на индетерминантные и детерминантные. Подробнее о разнице мы рассказывали здесь. Для посадки важно, что первые могут постоянно расти. Чем выше растения — тем больше должно быть расстояние между ними.

— Если взять сорт «боец» карликовый, то можно смело сажать два саженца в одну лунку и ничего не потеряете в урожае. Расстояние между саженцами детерминантных сортов — 35–40 сантиметров, или 10–12 растений на квадратный метр, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Чем ниже растение, тем гуще можно их посадить.

В теплицах обычно сажают индетерминантные сорта — 3 растения на квадратный метр. В открытом грунте можно разместить 5–6 высокорослых растений на квадратный метр и 10–12 — низкорослых.

Чем подкормить помидоры

В открытом грунте можно разместить 5–6 высокорослых растений на квадратный метр и 10–12 — низкорослых

В открытом грунте можно разместить 5–6 высокорослых растений на квадратный метр и 10–12 — низкорослых

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В выращивании помидоров крайне важно правильно их удобрить.

— Локальное внесение органических и минеральных удобрений очень важно, если мы хотим получить хороший урожай, — напоминает агроном.

Для этого минимум с четвертью, а лучше с половиной ведра перегноя или компоста смешиваем чайную ложку суперфосфата двойного, чайную ложку мочевины и чайную ложку сернокислого калия. Это объем для одной лунки.

— Обязательно под томаты нужно вносить сернокислый калий. Это удобрение, которое влияет на иммунитет растений, укрепляет его сосуды. Накопление сахара в томатах происходит более быстро с ним, — перечисляет специалист. — Помидоры получаются некрасивые, особенно «бычье сердце», неровно окрашенные именно из-за того, что в лунку не положили сернокислый калий. Все пасленовые культуры к нему требовательны.

После того как помидоры приживутся, примерно через две недели лучше всего еще раз полить почву сернокислым калием в смеси с азотистыми удобрениями. Для этого можно взять комплексные удобрения с микроэлементами.

— Можно полить гуматами. Их разводят до состояния светлого пива и поливают рассаду, — советует агроном.

Важные правила высадки и ухода


Если будут заморозки ночью до 0... -1 градуса, то нужно на томаты набросить ветошь, укрывной материал — тем самым спасете растения от временного похолодания. Такая температура губительна для молодых растений, поэтому нужно внимательно следить за погодой.

Не забудьте подвязать помидоры сразу при посадке.

— Аккуратно вставьте колышки, соблюдая технику безопасности. Пока растения приживаются, мы сохраняем лунку. После начала активного роста томаты нужно подокучить, поскольку дополнительная корневая система способствует накоплению хорошей биомассы и урожая, — напоминает агроном. — Если огурцы мы поливаем 2–3 раза в неделю, то томаты в открытом грунте поливаем при посадке, потом через неделю и потом только при засухе. Не нужно увлекаться чрезмерным поливом. Тогда томаты получатся вкусными, мясистыми, не водянистыми. Как только много поливаешь, то фитофтора осенью обеспечена.

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