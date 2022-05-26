Срочно спасаем огород и сад: засуха грозит оставить дачников без урожая — как и что нужно полить
Достаем лейки и ведра
Засушливый май может лишить урожая новосибирских дачников, если в ближайшие дни не принять меры. Синоптики не обещают дожди до начала июня, поэтому скорее берем в руки лейки, ведра и шланги и отправляемся спасать сад и огород.
Когда придут дожди
Синоптики дачников не обнадеживают — дождей до начала июня ждать не стоит.
— Осадков мы не ждем, к сожалению, будет сухо. Воздушные потоки у нас южные и юго-восточные. Воздух поступает из районов Казахстана, такой гребень тепла располагается над нами. Воздух жаркий и сухой. Очень большой дефицит осадков. Сейчас у нас аномально сухая погода. Осадки ждем ориентировочно в самом конце мая, а скорее всего, в начале июня, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Без влаги растения долго не протянут, поэтому в эти выходные нужно активно заняться поливом.
Как и что поливать в саду
В первую очередь нужно заняться деревьями.
— Отцвели уже у многих яблоня, груша. После этого процесса нужно обязательного полить плодовые деревья. В идеале по 10 обычных ведер под каждое дерево, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Смородина, крыжовник, жимолость также нуждаются в поливе. Под кусты нужно вылить минимум по два ведра.
— Ранние сорта земляники набирают уже цвет, поэтому полить их также необходимо, — добавила агроном.
Грядки с овощами и картошка
При высадке рассады полив обязателен и без засухи, но сейчас также нужно проверить землю и аккуратно лейкой добавить влаги.
— Кто запозднился с посадкой моркови и свеклы и не видит всходов, тот срочно должен их полить. Если этого не сделать в такой ситуации, как сейчас, то можно вообще без урожая остаться, — уверяет Людмила Шубина. — Нужно все овощные грядки раз в неделю поливать обязательно. Не просто побрызгать сверху, а проводить основательный полив. Жара стоит вместе с сильным ветром, что способствует иссушению поверхностного слоя.
Многие уже высадили картошку.
— Часто бывает, что люди вспахали поле и только через 2–3 дня садят картофель. За это время влага успевает выветриться, и посадка происходит в сухую землю. Тоже лучше всего полить сейчас картофельное поле, например, с помощью распылителей, — советует агроном.
Проводим сухой полив
После полива земля чаще всего схватывается от жары коркой, образуются трещины, и влага уходит еще быстрее. Если не провести сухой полив, то все труды могут оказаться напрасными.
— На второй день нужно сделать сухой полив — то есть прорыхлить верхний слой. Это самый простой метод сохранения влаги. Нужно разбить корочку либо мелкими граблями, либо тяпкой, — советует агроном. — Проборонили и замульчировали.
Следим за теплицей
СЮЖЕТ
Многие дачники уже давно высадили растения в теплицы — не нужно забывать и об их поливе.
— Огурцы требуют много воды и при ее недостатке начнут горчить, — напоминает агроном.
Внимательно следить за температурой и влажностью внутри теплиц и парников.
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