Срочно спасаем огород и сад: засуха грозит оставить дачников без урожая — как и что нужно полить

Засушливый май может лишить урожая новосибирских дачников, если в ближайшие дни не принять меры. Синоптики не обещают дожди до начала июня, поэтому скорее берем в руки лейки, ведра и шланги и отправляемся спасать сад и огород.



Когда придут дожди

Синоптики дачников не обнадеживают — дождей до начала июня ждать не стоит.