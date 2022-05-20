«Точно удивите соседей»: как вырастить эффектные глоксинии в
саду — правила ухода и лучшие сорта
Эти цветы в кашпо всё чаще используют для украшения дачи
Многим дачникам хочется украсить свой участок чем-то необычным. Из-за этого некоторые комнатные цветы всё чаще перемещаются на улицу. Так происходит и с глоксиниями. Цветок яркий, эффектный и точно не останется незамеченным. Блогер-цветовод Кристина Хрустова объясняет, как вырастить и ухаживать за глоксинией, а также что делать, чтобы она росла у вас в саду. Далее — от первого лица.
Глоксиния: уход и выращивание в домашних условиях
Глоксиния считается в первую очередь комнатным растением. Вырастить ее можно из семян, листочков, черенков или клубня. Есть сорта, которые можно получить только вегетативным размножением. В основном это авторские сортовые гибриды (когда коллекционер сам опылил понравившийся ему сорт и собрал семена, затем проверил воспроизводимость при листовом размножении и пустил сорт «в массы»).
В моей коллекции есть промышленные сорта, выращенные из семян японской селекции Sakata, а также имеются и авторские гибриды.
Из семян глоксинию вырастить нетрудно. Агротехника посева ничем не отличается от выращивания петунии из семян. Посев поверхностный под парничок, прорастает на свету при температуре
То, как распускается глоксиния, и ее расцветки вы можете оценить в видео.
Самые красивые сорта глоксинии
Среди сортов советую обратить внимание на:
- «розалинда» — нежные соцветия на коротких цветоносах, обильное цветение;
- «шаганэ» — популярный сорт среди цветоводов, очень эффектный;
- «брокада» — махровая, букетное цветение;
- «аванти» — колокольчики, крупные, цветение букетное и эффектное;
- «импресс» — колокольчики, мельче, чем «аванти», но цветение очень обильное.
Способ посева семян на горячий вермикулит
Этот способ подразумевает наполнение емкости с дренажными отверстиями рыхлым и питательным грунтом, который проливается кипятком. Следующим шагом поверх горячего грунта насыпается толстый слой (около
Вермикулит необходимо слегка утрамбовывать и аккуратно расположить на нем семена, накрыть крышкой. Влага поднимется вверх (к сухому вермикулиту), произойдет естественное смачивание семян. Емкости нужно поставить на свет и в тепло (
Время ожидания всходов составляет неделю. Если не все семена взошли, то можно подождать еще дня три, дальнейшее ожидание уже не имеет смысла.
Пикировка и высаживание глоксиний
Глоксинии очень любят пикировку. Поэтому пикируем сеянцы в первый раз в фазе двух настоящих листочков. И еще пару раз по мере роста перед высадкой на постоянное место.
Высаживать глоксинии предпочитаю в технологические горшки объемом
Цветение у глоксинии длится около 3 месяцев, потом наступает период покоя.
Выращиваем глоксинии в саду
В открытый грунт я бы не стала их высаживать. А вот в большое кашпо — да!
Основные правила:
- необходимо подобрать крупные клубни, диаметром
8–10см;
- так как корневая система у глоксинии не особенно глубокая, то кашпо должно быть широким и неглубоким;
- место должно быть защищено от ветра, прямых солнечных лучей и чрезмерных осадков, поэтому лучший вариант — терраса либо беседка;
- грунт — легкий и питательный, не пренебрегайте дренажем;
- высаживаем на улицу тогда, когда температура воздуха будет стабильно составлять
+18... +20градусов;
- убираем растения обязательно до заморозков.
Есть еще патио-сорта. Сорт «кайзер вильгельм» — крупные садовые компании продают клубни для озеленения патио. По сути, это клубни комнатного растения.
Глоксинии в саду — это всё еще экзотика, и вы точно удивите соседей, развесив такие кашпо.
Глоксинии отцвели — что делать
Необходимо освободить клубень от зеленой массы, грунта, обработать от болезней и отправить в прохладное и темное место до пробуждения новых почек. Как раз сейчас у меня проснулись глоксинии, отправленные «спать» в январе. Необходимо не забывать о профилактической обработке от болезней и вредителей.
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