«Точно удивите соседей»: как вырастить эффектные глоксинии в саду — правила ухода и лучшие сорта

Время ожидания всходов составляет неделю. Если не все семена взошли, то можно подождать еще дня три, дальнейшее ожидание уже не имеет смысла.

Пикировка и высаживание глоксиний

Глоксинии очень любят пикировку. Поэтому пикируем сеянцы в первый раз в фазе двух настоящих листочков. И еще пару раз по мере роста перед высадкой на постоянное место.