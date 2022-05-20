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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Семь кругов садаМнение

«Точно удивите соседей»: как вырастить эффектные глоксинии в саду — правила ухода и лучшие сорта

Эти цветы в кашпо всё чаще используют для украшения дачи

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Эти цветы точно не останутся незамеченными

Эти цветы точно не останутся незамеченными

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Многим дачникам хочется украсить свой участок чем-то необычным. Из-за этого некоторые комнатные цветы всё чаще перемещаются на улицу. Так происходит и с глоксиниями. Цветок яркий, эффектный и точно не останется незамеченным. Блогер-цветовод Кристина Хрустова объясняет, как вырастить и ухаживать за глоксинией, а также что делать, чтобы она росла у вас в саду. Далее — от первого лица.

Глоксиния: уход и выращивание в домашних условиях

Глоксиния считается в первую очередь комнатным растением. Вырастить ее можно из семян, листочков, черенков или клубня. Есть сорта, которые можно получить только вегетативным размножением. В основном это авторские сортовые гибриды (когда коллекционер сам опылил понравившийся ему сорт и собрал семена, затем проверил воспроизводимость при листовом размножении и пустил сорт «в массы»).

В моей коллекции есть промышленные сорта, выращенные из семян японской селекции Sakata, а также имеются и авторские гибриды.

Из семян глоксинию вырастить нетрудно. Агротехника посева ничем не отличается от выращивания петунии из семян. Посев поверхностный под парничок, прорастает на свету при температуре +25... +27 градусов. Мне нравится сеять мелкие пылеподобные семена одним и тем же, моим авторским способом — на горячий вермикулит.

То, как распускается глоксиния, и ее расцветки вы можете оценить в видео.

Самые красивые сорта глоксинии

Среди сортов советую обратить внимание на:

  • «розалинда» — нежные соцветия на коротких цветоносах, обильное цветение;
  • «шаганэ» — популярный сорт среди цветоводов, очень эффектный;
  • «брокада» — махровая, букетное цветение;
  • «аванти» — колокольчики, крупные, цветение букетное и эффектное;
  • «импресс» — колокольчики, мельче, чем «аванти», но цветение очень обильное.

Способ посева семян на горячий вермикулит

Глоксинии — очень яркие цветы

Глоксинии — очень яркие цветы

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Этот способ подразумевает наполнение емкости с дренажными отверстиями рыхлым и питательным грунтом, который проливается кипятком. Следующим шагом поверх горячего грунта насыпается толстый слой (около 2 см) вермикулита.

Вермикулит необходимо слегка утрамбовывать и аккуратно расположить на нем семена, накрыть крышкой. Влага поднимется вверх (к сухому вермикулиту), произойдет естественное смачивание семян. Емкости нужно поставить на свет и в тепло (+25... +27 градусов). Через день проверить посевы, гранулы должны будут разрушиться. Тем, что не разрушились, необходимо помочь, слегка надавив на них зубочисткой, предварительно можно смочить каплей воды.

Время ожидания всходов составляет неделю. Если не все семена взошли, то можно подождать еще дня три, дальнейшее ожидание уже не имеет смысла.

Пикировка и высаживание глоксиний

Глоксинии очень любят пикировку. Поэтому пикируем сеянцы в первый раз в фазе двух настоящих листочков. И еще пару раз по мере роста перед высадкой на постоянное место.

Высаживать глоксинии предпочитаю в технологические горшки объемом 500 мл. Использую цветочный грунт, питание пролонгированного действия для цветов. Чтобы облегчить уход за глоксинией, я использую фитильную систему полива (в горшке у меня заложен шнурок, который выходит из дренажного отверстия в емкость с водой).

Цветение у глоксинии длится около 3 месяцев, потом наступает период покоя.

Выращиваем глоксинии в саду

Глоксинии в саду — это всё еще экзотика

Глоксинии в саду — это всё еще экзотика

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В открытый грунт я бы не стала их высаживать. А вот в большое кашпо — да!

Основные правила:

  • необходимо подобрать крупные клубни, диаметром 8–10 см;
  • так как корневая система у глоксинии не особенно глубокая, то кашпо должно быть широким и неглубоким;
  • место должно быть защищено от ветра, прямых солнечных лучей и чрезмерных осадков, поэтому лучший вариант — терраса либо беседка;
  • грунт — легкий и питательный, не пренебрегайте дренажем;
  • высаживаем на улицу тогда, когда температура воздуха будет стабильно составлять +18... +20 градусов;
  • убираем растения обязательно до заморозков.

Есть еще патио-сорта. Сорт «кайзер вильгельм» — крупные садовые компании продают клубни для озеленения патио. По сути, это клубни комнатного растения.

Глоксинии в саду — это всё еще экзотика, и вы точно удивите соседей, развесив такие кашпо.

Глоксинии отцвели — что делать

Необходимо освободить клубень от зеленой массы, грунта, обработать от болезней и отправить в прохладное и темное место до пробуждения новых почек. Как раз сейчас у меня проснулись глоксинии, отправленные «спать» в январе. Необходимо не забывать о профилактической обработке от болезней и вредителей.

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СЮЖЕТ

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Очень важно сейчас привести в порядок сад. Самое время посадить яблони, груши, сливы и подкормить уже имеющиеся деревья. Не забудьте и о плодовых кустарниках.

Клубника, а если говорить правильно — земляника, считается одной из самых популярных ягодных культур России. Пришло время проверить грядки, привести кусты в порядок и высадить новые сорта.

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