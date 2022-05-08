Займитесь клубникой: как правильно посадить и чем подкормить кусты, чтобы получить урожай больших сладких ягод

Для удобства мы также будем называть в статье эту ягоду более привычным для дачников именем — клубникой.

Когда сажать клубнику и чем подкормить ее весной

Май — время, когда нужно привести в порядок уже имеющиеся кусты, а также посадить новые. Обновить грядку нужно уже сейчас. Уберите сорняки, старые листья, подкормите кусты.



— Весенняя пересадка считается самой оптимальной. И уже в этом году можно получить хороший частичный урожай в июле. До середины мая можно смело высаживать землянику, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.



Выращивание клубники на одном месте ограничивается 4 годами. Если посадили грядочку клубники, то со второго года нужно начинать заботиться о посадочном материале для новой, чтобы накапливался запас.



— Каждый год-два подсаживайте свежие кусты, и тогда земляничный конвейер не иссякнет, — улыбается агроном.



Обязательно внесите фосфорные удобрения и перегной при посадке и обработке клубники.



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