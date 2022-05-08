Займитесь клубникой: как правильно посадить и чем подкормить кусты, чтобы получить урожай больших сладких ягод
Земляника любит много света и простора
Клубника, а если говорить правильно — земляника, считается одной из самых популярных ягодных культур России. Пришло время проверить грядки, привести кусты в порядок и высадить новые сорта. От того, насколько правильно вы всё сделаете, будет зависеть, какой урожай соберете. Рассказываем вместе с агрономом, как получить сладкие гигантские ягоды.
Как правильно называть ягоду — клубника или земляника?
Много копий сломано во время дискуссий по этому вопросу. Правильное название — земляника садовая. Садоводы чаще всего называют ее клубникой или викторией. Когда ягоду привезли в Россию, то она была названа в честь английской королевы Виктории, так и привыкли.
Для удобства мы также будем называть в статье эту ягоду более привычным для дачников именем — клубникой.
Когда сажать клубнику и чем подкормить ее весной
Май — время, когда нужно привести в порядок уже имеющиеся кусты, а также посадить новые. Обновить грядку нужно уже сейчас. Уберите сорняки, старые листья, подкормите кусты.
— Весенняя пересадка считается самой оптимальной. И уже в этом году можно получить хороший частичный урожай в июле. До середины мая можно смело высаживать землянику, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Выращивание клубники на одном месте ограничивается 4 годами. Если посадили грядочку клубники, то со второго года нужно начинать заботиться о посадочном материале для новой, чтобы накапливался запас.
— Каждый год-два подсаживайте свежие кусты, и тогда земляничный конвейер не иссякнет, — улыбается агроном.
Обязательно внесите фосфорные удобрения и перегной при посадке и обработке клубники.
Какие сорта клубники выбрать
Сортов клубники множество, и многие подходят для сурового сибирского климата. Их можно разделить на четыре вида: ранние, средние, поздние и ремонтантные.
— В Сибири нужно придерживаться районированных сортов. Стоит обратить внимание на: «первоклассницу», «солнечную поляну», «орлец», «даренку», «фестивальную». Они у нас не вымерзают, — отметила агроном.
В более теплых условиях эти сорта также прекрасно растут. Сладость земляники зависит от двух факторов: сорта и, самое главное, солнца.
Делаем грядки для клубники
Клубнике нужно много солнца — тогда ягода будет крупной и сладкой.
— Садоводы многие экономят место и сажают слишком часто кусты, а это значительно уменьшает урожай, — отмечает Людмила Шубина. — Расстояние между кустами нужно делать минимум 30–35 сантиметров. При такой посадке кусты более долговечны и плодородны.
Между рядами должно быть минимум 70 сантиметров.
Агроном не советует дачникам увлекаться модными вертикальными грядками.
— Вертикальные грядки для клубники обычно делают в местах с недостатком земли, где одна сотка у людей, или даже на балконе делают такие. На картинках всё красиво нарисовано, — соглашается Людмила Шубина. — Но там очень быстро происходит осушение почвы и полива пару раз в неделю недостаточно.
За такими вертикальными грядками нужен очень тщательный уход — полив и подкормка. Если у вас нормальный хороший огород, то выбирайте обычную грядку.
Как вырастить клубнику из семян
Семена клубники сеют в январе-феврале, чтобы высадить новые кусты в мае.
— Сейчас можно посеять клубнику, но она будет готова под высадку на постоянное место только осенью. Всё же весенняя высадка для земляники предпочтительна, — отмечает агроном.
Дачники чаще всего получают новые кусты вегетативным способом. Куст клубники дает «усы», которые укореняются, и получается новое растение. Но саженцы можно получить и из семян. Их нужно посеять в хорошо удобренную почву, накрыть пленкой и ждать всходов. После появления ростков пленку снимают. Главное — обеспечить хорошую освещенность и не забывать про своевременный полив.
Что еще почитать про сад и огород
В мае у новосибирского дачника огромное количество дел. И за всем этим нужно не забыть, что многие культуры из-за особенностей нашего климата нужно сеять на рассаду именно сейчас. Напоминаем о рассаде огурцов, капусты, дыни и других культур.
Сейчас многие смотрят в сторону высоких грядок — объясняем, что это такое, почему за ними придется тщательнее ухаживать и как их сделать, если вы решили рискнуть. А также напоминаем про важность севооборота.
СЮЖЕТ
Время для посадки очень важных овощей. Без моркови и свеклы не обходятся многие привычные блюда россиян. Пора подготовить под них грядки, выбрать хорошие семена самых лучших сортов и начать посев. Как сделать это правильно, рассказываем вместе с агрономом.