Сеем морковь и свеклу: как получить богатый урожай — простые правила и лучшие сорта

— Лучше сеять слегка намоченные семена. На ночь перед посадкой их нужно завернуть в сырую тряпочку, дать им набухнуть, потому что морковь сеется в достаточно неглубокий слой. Глубина заделки семян должна быть не более 1–1,5 сантиметров . Из глубоких слоев росточки просто не пробьются, — отметила агроном.

Перед посадкой нужно позаботиться о том, чтобы почва была естественно-влажной. Как правило, в мае хорошие весенние запасы влаги, поэтому поливать грядки до посева и после агроном не рекомендует. Достаточно простых агротехнических мероприятий.