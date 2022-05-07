Сеем морковь и свеклу: как получить богатый урожай — простые правила и лучшие сорта
После посадки землю нужно утоптать
Май — время для посадки очень важных овощей. Без моркови и свеклы не обходятся многие привычные блюда россиян. Эти культуры входят также в так называемый борщовый набор. Самое время подготовить под них грядки, выбрать хорошие семена самых лучших сортов и начать посев. Как сделать это правильно, рассказываем вместе с агрономом.
Морковь и свекла достаточно холодостойкие культуры и сеять их можно уже в начале мая даже в Сибири. Как только почва прогреется на глубине в
— Все корнеплоды высоко требовательны к калийным удобрениям. Не забудьте внести в почву сернокислый калий или в умеренных дозах золу. Все корнеплоды любят перегной, компост, — напомнила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но избыточные дозы азотных удобрений могут привести к тому, что морковь и свекла будут плохо храниться.
Лучшие сорта моркови
Сейчас рынок предлагает сотни сортов. Среди иностранной селекции стоит обратить внимание на «нандрин», «самсон». Но агроном советует все же высаживать морковь российской селекции.
— Очень хороши: «московская поздняя», «витаминная», «шантоне», «нанская». Российские сорта всегда дешевле иностранных гибридов, — отмечает Людмила Шубина. — Любой садовод может получить свои семена.
Для этого нужно сделать садушки (растение, которое будет давать семена). Как получить собственные семена моркови, мы рассказывали подробнее здесь.
Как сажать морковь
Морковь — мелкосемянная культура, период всходов которой достигает 10–14 дней.
— Лучше сеять слегка намоченные семена. На ночь перед посадкой их нужно завернуть в сырую тряпочку, дать им набухнуть, потому что морковь сеется в достаточно неглубокий слой. Глубина заделки семян должна быть не более
Перед посадкой нужно позаботиться о том, чтобы почва была естественно-влажной. Как правило, в мае хорошие весенние запасы влаги, поэтому поливать грядки до посева и после агроном не рекомендует. Достаточно простых агротехнических мероприятий.
— Грядки у меня все плоские, не приподнятые над землей. Не стоит делать их из доски, металлопрофиля. Ширина —
На влажный почвенный слой рассыпаем равномерно семена так, чтобы они находились друг от друга на расстоянии 1,5–2 сантиметров. При таком раскладе морковь будет ровная и не будет необходимости в прореживании. А это значит, что уменьшится расход семян.
— Загребаем сырым слоем земли грядку. Самое главное — нужно хорошо по ней потоптаться ногами. Нужно утаптывать грядку, чтобы получить равномерный слой и контакт семечка был очень тесным. Не нужно бояться притаптывать грядку. После этого чуть разровняйте грядку частыми граблями.
Как часто поливать морковь
Сейчас на улице еще достаточно холодно, поэтому желательно закрыть грядку пленкой.
— Мы убиваем двух зайцев этим агроприемом — создаем благоприятные условия для прорастания семян. Повышается температура внутри почвенного слоя. Второе — предотвращаем выветривание влаги. Для моркови это очень важно. Часто садоводы чуть ли не каждый день начинают ее поливать и потом еще по всходам. И заливают так, что морковь потом вся корявая и сплющенная, ребристая, — объясняет Людмила Шубина.
Агроном отметила, что сама никогда не поливает морковь, правильно закрывая влагу и используя «сухой полив».
— У каждого садовода свои способы возделывания овощей, но я сторонник минимизации усилий. Нужно использовать естественные природные условия. Прошел дождь, мокрый снег — на следующий день нужно междурядья, если всходов нет, поборонить граблями. Если есть всходы, то всегда нужно междурядье боронить тяпкой. Это является сухим поливом, — советует агроном.
Но есть такие виды почв, на которых все же обязательно требуется полив моркови. Это песчаная почва и земля, где преобладает торф. Влага в них плохо держится и уходит быстро.
Как сажать свеклу и какие сорта выбрать
Посев свеклы лучше отложить на третью декаду мая, хотя если вы сделаете это сейчас — то ничего страшного не случится. Просто корнеплоды получатся намного крупнее, что не всегда хорошо. Более крупная свекла хуже хранится и тяжелее в обработке. Принцип посева такой же, как у моркови.
— Ранние майские посевы очень часто подвергаются крестоцветной блошке и не так дружно всходят. Все ранние майские посевы свеклы вырастают гигантскими, и она неудобна в дальнейшем использовании. При варке резаная свекла теряет ряд питательных веществ. Вплоть до начала июня можно эту культуру сеять, — отмечает Людмила Шубина. — Самый распространенный сорт — это «бордо». Достаточно урожайная свекла. У нее богатый витаминный состав. Есть удлиненные формы, например, «детройт». Но грызуны и слизни могут объедать надземную часть. За этим нужно следить.
Многие дачники выращивают и такие сорта, как «красный лед», «машенька», «славянка». Свеклу тоже нужно обязательно утоптать. Это дает равномерность всходов и соединяет влажную почву с семечком. В рыхлой почве получить дружные всходы очень проблематично.
— Не переливайте огород. Влага лишает семя кислорода. При набухании оно должно дышать, — советует Людмила Шубина.
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